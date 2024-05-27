İmalat sanayisinde kapasite kullanımı azaldı
İmalat sanayisinde faaliyet gösteren bir şirketin kapasitesinin ne kadarını kullandığını gösteren kapasite kullanım oranı (KKO) verileri açıklandı. Oran mayıs ayında önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü. Bu veri, üretimde kısmi bir durgunluğa işaret ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 işyeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta geçen aya oranla 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6'ya geriledi.