İmamoğlu Sulama Projesi’nin yüzde 55’i tamamlandı

Ziya İPEK

Su kaynaklarının stratejik öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, Türkiye’nin tarım alanında sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyen ve bölge tarımı açısından önemli bir yere sahip olan Adana İmamoğlu Sulama Projesi’nin yüzde 55’lik kısmı tamamlandı. Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış, suyun artık yalnızca bir doğal kaynak değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Petrol ve karbon yakıtları için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağının artık bir öngörü değil gerçek olduğunun altını çizen Bağış, “Türkiye su zengini değil, su stresi yaşayan bir ülkedir. Bu nedenle suyu korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek bizim için bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.

“Ürün kalitesi ve ihracat potansiyeli artacak”

İmamoğlu Sulama Projesi ile Adana’nın İmamoğlu ile birlikte Kozan, Ceyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde yaklaşık 1 milyon 66 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını anımsatan Bağış, alanın yüzde 78’inin cazibeli, yüzde 22’sinin ise pompalı sulama sistemine göre planlandığını bildirdi. Bağış, “Her iki sistem de kapalı devre sulama altyapısına sahip olacak.

Bu kapsamda sulama projesinin yüzde 3’ünü oluşturan 33 bin dekarlık alanda yapay zekâ destekli, tam otonom Sulama Otomasyonu Projesi de devreye alındı” ifadelerini kullandı. Sensör teknolojileriyle donatılmış sistem sayesinde toprak nemi, su basıncı ve debi değerlerinin anlık olarak ölçülerek sulama süreçlerinin optimize edildiğini dile getiren Bağış, bu teknolojiler sayesinde bitkisel üretimde yüzde 30 ila yüzde 60 oranında verim artışı yaşanabildiğini, su kullanımında ise yaklaşık yüzde 60 oranında tasarruf sağlanabildiğine dikkat çekti. Bağış, “Bu proje sayesinde tarım daha verimli, daha çevre dostu ve daha sürdürülebilir hale gelecektir.

Çiftçimiz suya daha adil ve kontrollü erişebilecek. Bu da hem ürün kalitesini hem de ihracat potansiyelini artıracaktır.” Geleneksel salma sulama yönteminin yol açtığı tuzluluk, çoraklaşma ve su israfı gibi sorunlara karşı kapalı devre basınçlı sulama sistemleri ile suyun daha etkin kullanılacağına vurgu yapan Bağış, bu sistemin, aynı zamanda damla sulama teknolojisine geçişi kolaylaştırarak, suyun bitki köküne doğrudan ve ölçülü şekilde ulaşmasını sağlayacağını, böylece toprak sağlığının korunarak, hastalık riskinin azalacağını ve yabancı otların gelişiminin engelleneceğini aktardı.

“Refah artacak, istihdam desteklenecek”

Proje sayesinde bölge çiftçisinin yüksek su tüketimli, düşük gelirli ürünlerden; daha az su isteyen, yüksek katma değerli ve pazar potansiyeli olan ürünlere yönelmesinin teşvik edildiğini ifade eden Bağış, bunun da üretim deseninde önemli bir dönüşümü beraberinde getirdiğini kaydetti. Osman Bağış, “Üreticimiz modern meyve, sebze ve endüstriyel bitkilere yönelerek daha yüksek gelir elde edecek. Kırsalda refah artacak, istihdam desteklenecek” dedi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda şekillenen projenin, karbon ayak izinin azaltılmasına, kuraklık riskine karşı dayanıklı bir tarım yapısının kurulmasına ve çevre dostu üretim modellerinin yaygınlaşmasına katkı sunacağına da vurgu yapan Bağış, şunları kaydetti: “Proje ile kuraklık gibi iklimsel risklere karşı daha dayanıklı bir tarım yapısının temeli atılmış olacaktır. Kuraklığa karşı dirençli tarım modellerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Çevre dostu ve sürdürülebilir üretim sistemlerini teşvik edecektir.

Adana İmamoğlu Sulama Projesi, sadece bölge tarımı için değil, Türkiye’nin tarımsal üretim vizyonu için de önemli ve kritik bir adımdır. Bu projeyle birlikte tarım daha modern, çevreyle daha uyumlu ve çiftçi için daha kazançlı hale gelecektir. Bu nedenle, Adana İmamoğlu Sulama Projesi yalnızca bir sulama altyapısı değil, bölgemizin ve ülkemizin tarımsal kalkınmasında mihenk taşı olacak bir dönüşüm projesidir.”