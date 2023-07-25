İmece'nin ‘Öğrenimler Raporu’ ile ekosistem gelişecek

2016 yılında ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding tarafından kurulan sosyal inovasyon platformu imece, iş dünyası ve akademi iş birliğiyle gerçekleştirdiği çalışmalardan aldığı örnekleri ve etki yolculuğunda edinilen içgörülerin yer aldığı ‘Öğrenimler Raporu’nu yayımladı.

Raporda, birçok paydaşın görüş ve geri bildirimlerine yer verilerek, ekosistemin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç, “Toplumsal konularda, bilinen rekabet anlayışının da ötesinde birlikte değer yaratarak ilerleyen şirketlerin daha güçlü etki yaratabilir ve küresel meselelerin çözümünü hızlandırabilir” dedi.

Zorlu Holding olarak, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda belirledikleri sürdürülebilirlik odaklı hedeflere paydaş temelli, kapsayıcı bir yaklaşımla ulaşabileceklerini düşündüklerini söyleyen Ortaç, "Bu amaçla daha iyi bir gelecek için çalışırken radikal iş birlikleri kurarak etki alanımızı genişletmeye odaklanıyoruz.

Bu yaklaşımın en değerli örneklerinden biri olan, kurucuları arasında yer aldığımız sosyal inovasyon platformu imece ile 2016 yılından bu yana değer yaratan bir iş birliği içindeyiz. imece, geçen zaman içinde kayda değer bir olgunlaşma süreci yaşadı. Farklı disiplinlerden bireyler ve farklı yapıdaki birçok kurum imece çatısı altında bir araya gelerek daha iyi bir gelecek adına birlikte çalışma fırsatı yakaladı” şeklinde konuştu.

“İlham verici olmasını umuyoruz’’

imece Yöneticisi Zeynep Erdoğan ise “imece’nin edindiği öğrenimlerin, karmaşık ve iç içe girmiş küresel meselelerde, insanı ve doğayı merkezine alan çözümleri desteklemek isteyen gençler, girişimciler ve etki odaklı aktörler için ilham verici olmasını umuyoruz.

imece olarak bundan sonra da, daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek amacıyla yaptığımız çalışmaları çoklayarak kurum ve kuruluşların gündeminde yeni mesele ve çözümleriyle yer almayı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; iş dünyasının, girişimcilerin, değişim öncüsü gençlerin, akademinin, kamunun, sivil toplumun, aracı kurumların ve uluslararası kuruluşların iş birliğine dayalı benzer çabalarının da karşılık bulacağına inanıyor ve her bir yapıya kolektif etkiyi büyütme davetinde bulunuyoruz” dedi.

43 sosyal, 7 etki girişimine destek

Mevcut problemlerin çözümü ve daha sürdürülebilir bir gelecek için sistemsel dönüşümü tetikleyen en önemli aktörlerin “sosyal girişimciler” olduğunu savunan imece, 2016- 2020 yılları arasında Zorlu Holding’in ana partnerliğinde yürütülen “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” temalarına odaklanan Destek Programı kapsamında 43 sosyal girişimin fikir aşamasından ürün haline gelmesine kadarki süreçte destek sağlandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda artan hızlanma ihtiyacı doğrultusunda ise imece, Kasım 2020’de büyüme aşamasındaki etki girişimcilerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde destek programını bir “etki hızlandırıcı” programına dönüştürdü. imece impact adı verilen program kapsamında, sosyal girişimcilerin etkilerini kanıtlamaları ve ürettikleri etkileri görünür kılmaları amaçlandı.

3’ü Döngüsel Ekonomi, 4’ü Nitelikli Eğitim alanına odaklanan 7 girişime etki modellemeleri ve raporlamalarının yanı sıra mentorluk, iletişim, hukuk gibi alanlarda da destekler sunuldu. Programa dahil olan tüm girişimlerin etki raporları yayımlandı.

Gençler için değil gençlerle birlikte

“Gençler için değil, gençlerle beraber” yaklaşımıyla hayata geçirdiği açık inovasyon laboratuvarı imeceLAB ile gençlere yönelik birçok program gerçekleştiren imece, lise ve üniversite öğrencilerinin toplumsal, ekolojik ve kültürel dinamikler hakkında yetkinlikler kazanması ve ilgili meselelere kolektif bir şekilde çözüm önerileri sunması için onları destekleyen açık bir sosyal inovasyon laboratuvarı olarak tasarlandı. imeceLAB komünitesinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden 4 bine yakın genç yer aldı.

İmece’de yeni gündem yaklaşım keşfi

imece Öğrenimler Raporu’nda geleceğe yönelik yaklaşımlar da yer aldı. Önümüzdeki dönemde; toplumsal kaygıların, belirsizliklerin, iklim krizinin ve artan eşitsizliklerin yoğun bir şekilde gündemde yer aldığı 2020'li yıllarda daha proaktif, progresif ve anlam odaklı bir yaklaşımın nasıl yaratılabileceğini keşfetmeye odaklanacak.