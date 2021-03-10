İMMİB'in Koordinatör Başkanlığına Aydın Dinçer getirildi

İMMİB'in Koordinatör Başkanlığı'na getirilen Aydın Dinçer, aynı zamanda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

İMMİB’in toplam 31 bin aktif üyesi bulunan 7 birlikle Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 35'ini, Türkiye’nin kümülatif mal ve hizmet ihracatının ise yüzde 46’sını üstlendiğini söyleyen Dinçer, "2020 yılında kimya sektörümüz 18,3, çelik sektörümüz 12,7, elektrik ve elektronik sektörümüz 11,1, demir ve demir dışı metaller sektörümüz 8,3, maden sektörümüz 4,3 ve mücevher sektörümüz 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı." ifadelerini kullandı.

İMİMİB çatısı altında mal ihracatı yapan 6 birliğin 2020'de toplam ihracatının 58,5 milyar dolar, hizmet sektörü ihracatının ise 34,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Dinçer, 2020'nin salgın yılı olduğunu, koronavirüsün yarattığı durumu anlama, kriz planları oluşturma ve onları hayata geçirme süreçlerininin hızla yaşadığını aktardı.

Geçen yıl 7 birliğin çok yoğun bir çalışma takvimi geçirdiklerini anlatan Dinçer, "Belirsizliklerle dolu 2020 yılını problemin çözümünü doğru tarif ederek ve süreci iyi yöneterek aslında en az kayıpla atlattık. Aşı ile belirsizliklerin azalması, ekonomilerin büyüme yönlü bir trend yakalaması, sanayi ve üretim tarafında özellikle mal siparişinde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021'i çok daha başarılı geçireceğimizi gösteriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"İhracatı artırma faaliyetlerinde öncü olmayı sürdüreceğiz"

Türkiye’nin 2023’te 226,6 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini anımsatan Dinçer, İMMİB’in burada çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Dinçer, İMMİB'in ve bünyesinde bulunan birliklerin son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu, İMMİB'in 2020 yılında 4'ü fiziki, 3'ü sanal olmak üzere 7 yurt dışı fuara milli katılım gerçekleştirdiğini ve "alım ve ticaret heyeti" adı altında 27 organizasyon yaptığını aktardı.

İMMİB Akademi çatısı altında ise fiziki ve online olmak üzere toplam 104 eğitim gerçekleştiğini bildiren Dinçer, "Her türlü koşulda, dış ticaret fazlası vermenin önemine olan inancımızla, ihracatçı firmalarımıza hizmet vermeye ve ülkemiz ihracatını artırmaya yönelik faaliyetlerde öncü olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.