İMSİAD Başkanı Andıç: Dükkan-ofis için de faiz düşürülsün

13 Temmuz 2020

ZEHRA ORUÇ

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, üç kamu bankası tarafında sıfır konutlara verilen kredilerdeki faizin ofis ve dükkanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi. Andıç, “Faiz indiriminin konut satışlarında oluşturduğu pozitif etkinin taçlandırılması için, ofis ve dükkan alanında da, uygulanması büyük kazanımlar sağlayacaktır. Daha uygun fiziksel ve teknolojik imkanlara sahip ofislere kavuşmak isteyenler de uygun şartlarda işyeri ve dükkan alabilmelidirler. Bu nedenle ofis ve dükkanların sıfır alımlarında 0,64 kredi faizli, 15 yıla kadar vadeli ve taksitleri bir yıl erteleyebilme olanağından yararlandırılmaları, iş hayatının doğru şekilde normalleşmesi ve çalışan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Böyle bir düzenleme ile kamunun KDV alanında elde edeceği kazanca da değinen Andıç, “Konutta 150 metrekareye kadar yüzde 1 olan KDV oranı, dükkan ve ofislerde bir metrekare bile olsa yüzde 18 düzeyindedir. Bu da sıfır ofislerin satışından devletimizin önemli bir KDV geliri elde etmesini sağlayabilecektir. Ayrıca ofis mobilyacılarından, perde ve parkecisine kadar onlarca alt sektörü de canlandıracaktır” şeklinde konuştu.