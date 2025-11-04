Google Haberler

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir: İnşaat maliyetlerindeki artış sektörü zorluyor

Şeref Demir, inşaat maliyetlerinde yaşanan hızlı artışın sektörü ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Döviz kuru baskısı ile yüksek faiz oranlarının malzeme fiyatları, işçilik ve finansmanı da etkilediğini kaydeden Demir, bu durumun müteahhitler üzerinde ağır bir finansal yük oluşturduğunu vurguladı.

Nezaket ÇETİN - BURSA

Ekonomide uygulanan sı­kı para politikalarının sektörün nefes almasını zorlaştırdığını dile getiren İn­şaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, faiz oran­larında makul seviyelere dönü­şün önemine işaret etti. “Başla­yan indirim süreci sevindirici ancak kalıcı olması gerekiyor” dedi. Geçmişte uygulanan “İlk Evim” ve “Yarısı Bizden” ben­zeri düşük faizli kampanyaların yeniden gündeme alınması ge­rektiğini belirterek, kentsel dö­nüşüm projelerinin vergi mua­fiyetleri, teşvikler ve düşük ma­liyetli kredilerle desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Demir, finansman krizini ay­nı zamanda bir dönüşüm fırsatı olarak gördüklerini söyledi. Sek­törün yeni iş modellerine ve al­ternatif finansman araçlarına yönelme ihtiyacına dikkat çe­ken Demir, son dönemde öne çı­kan “Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları”nın (PGYF) bu alanda önemli bir örnek olduğunu an­lattı. PGYF’nin riski küçülterek paylaştıran, iş birliğini teşvik eden bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Demir, İMSİAD ola­rak bu konuda farkındalık yarat­maya yönelik etkinlikler düzen­lediklerini dile getirdi.

“Bursa’da 600 bin riskli konut var”

Bursa özelinde durumun da­ha kritik olduğunu söyleyen De­mir, 2000 yılından önce inşa edilmiş ve mühendislik hizmeti almamış yaklaşık 600 bin konut bulunduğunu açıkladı. 6 Şubat depremlerinin dayanıklı şehir­ler için bilinçli dönüşümün şart olduğunu hatırlattığını vurgu­layan Demir, kentsel dönüşümü yalnızca ticari bir faaliyet değil, insani ve vicdani bir sorumlu­luk olarak gördüklerini ifade et­ti. Bursa’nın yeniden inşasında parsel bazlı değil, ada bazlı dö­nüşümü savunduklarını dile ge­tirdi.

Yerel yönetimlerle yakın te­mas halinde olduklarını söyle­yen Demir, Yıldırım ve Gemlik belediyeleriyle kentsel dönü­şümün yol haritasına ilişkin gö­rüşmeler yaptıklarını paylaş­tı. Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile de kapsam­lı bir görüşme gerçekleştirdik­lerini aktaran Demir, merkezi idareyle iletişimin sürdüğünü, sahadaki sorun ve çözüm öne­rilerini raporlarla ilettiklerini belirtti. Sektörün en büyük en­geli olan finansman konusun­da kalıcı çözümler geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

“Yetkin mühendislik hayat kurtarır”

Deprem gerçeğinin yapı de­netimini yeniden gündeme ta­şıdığını söyleyen Demir, 6 Şu­bat’ta mühendislik ve yapı de­netim hizmeti almış binaların yüzde 99’unun ayakta kaldı­ğını vurguladı. Bu verinin yet­kin mühendislik hizmeti ve et­kin denetimin önemini açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi. Denetim firmalarının bağım­sızlığının güçlendirilmesi, ra­porların dijital ortamda izlene­bilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Denetçilerin perfor­manslarının düzenli ölçülmesi ve başarısız firmaların akredi­tasyonlarının sınırlandırılma­sı gerektiğini kaydederken; üni­versiteler ve meslek odalarının dahil olacağı bağımsız izleme kurullarının sistemi daha güçlü kılabileceğini ifade etti.

Sürdürülebilir şehircilik viz­yonuna önem verdiklerini an­latan Demir, doğayla uyumlu, enerji verimli, estetik ve plan­lı şehirler inşa etmeyi hedefle­diklerini söyledi. Üyelerini ye­şil bina sertifikasyonları, yağ­mur suyu hasadı, güneş enerjili sistemler ve enerji verimliliği uygulamalarına teşvik ettik­lerini aktardı. Yerel yönetim­lerle sürdürülebilir imar teş­vikleri üzerinde çalıştıklarını belirten Demir, vergi indirim­leri ve ruhsat kolaylıkları gibi uygulamalarla çevreye duyar­lı bir inşaat kültürü oluştur­mayı amaçladıklarını ifade et­ti. TEKNOSAB’a yakın bölgede planladıkları “uydukent” proje­sinin bu yaklaşımın somut ör­neklerinden biri olacağını söy­ledi.

Nitelikli iş gücü ihtiyacı

Sektörde kalifiye eleman açı­ğının büyüdüğünü söyleyen Demir, gençlerin inşaat sektö­rüne ilgi göstermediğini vurgu­ladı. Bu nedenle üniversiteler, meslek liseleri ve mesleki eği­tim merkezleriyle iş birliği için­de olduklarını ifade etti. Uludağ Üniversitesi, İnşaat Mühendis­leri Odası ve Mimarlar Odası’y­la yürüttükleri çalışmalar kap­samında proje temelli stajlar, şantiye eğitimleri ve sertifika programları düzenlediklerini söyledi.

“Güven olmadan sektör var olamaz”

Son dönemde yayılan asıl­sız iddiaların sektörün itiba­rını zedelediğini dile getiren Demir, güvenin doğru bilgiye dayalı şeffaf iletişimle kazanı­lacağını vurguladı. Bu nedenle aktif, şeffaf ve hızlı bir iletişim modeli benimsediklerini söyle­yen Demir, doğrulanmış bilgi­leri kamuoyuyla paylaştıkları­nı, yanlış bilgilere karşı anında tepki verebilecek bir yapı oluş­turduklarını anlattı. Medya, akademi ve kamu kurumlarıy­la açık bilgi akışı sağlayarak al­gının doğru zemine oturtulma­sını hedeflediklerini ifade etti.

