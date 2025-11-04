İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir: İnşaat maliyetlerindeki artış sektörü zorluyor

Nezaket ÇETİN - BURSA

Ekonomide uygulanan sı­kı para politikalarının sektörün nefes almasını zorlaştırdığını dile getiren İn­şaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, faiz oran­larında makul seviyelere dönü­şün önemine işaret etti. “Başla­yan indirim süreci sevindirici ancak kalıcı olması gerekiyor” dedi. Geçmişte uygulanan “İlk Evim” ve “Yarısı Bizden” ben­zeri düşük faizli kampanyaların yeniden gündeme alınması ge­rektiğini belirterek, kentsel dö­nüşüm projelerinin vergi mua­fiyetleri, teşvikler ve düşük ma­liyetli kredilerle desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Demir, finansman krizini ay­nı zamanda bir dönüşüm fırsatı olarak gördüklerini söyledi. Sek­törün yeni iş modellerine ve al­ternatif finansman araçlarına yönelme ihtiyacına dikkat çe­ken Demir, son dönemde öne çı­kan “Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları”nın (PGYF) bu alanda önemli bir örnek olduğunu an­lattı. PGYF’nin riski küçülterek paylaştıran, iş birliğini teşvik eden bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Demir, İMSİAD ola­rak bu konuda farkındalık yarat­maya yönelik etkinlikler düzen­lediklerini dile getirdi.

“Bursa’da 600 bin riskli konut var”

Bursa özelinde durumun da­ha kritik olduğunu söyleyen De­mir, 2000 yılından önce inşa edilmiş ve mühendislik hizmeti almamış yaklaşık 600 bin konut bulunduğunu açıkladı. 6 Şubat depremlerinin dayanıklı şehir­ler için bilinçli dönüşümün şart olduğunu hatırlattığını vurgu­layan Demir, kentsel dönüşümü yalnızca ticari bir faaliyet değil, insani ve vicdani bir sorumlu­luk olarak gördüklerini ifade et­ti. Bursa’nın yeniden inşasında parsel bazlı değil, ada bazlı dö­nüşümü savunduklarını dile ge­tirdi.

Yerel yönetimlerle yakın te­mas halinde olduklarını söyle­yen Demir, Yıldırım ve Gemlik belediyeleriyle kentsel dönü­şümün yol haritasına ilişkin gö­rüşmeler yaptıklarını paylaş­tı. Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile de kapsam­lı bir görüşme gerçekleştirdik­lerini aktaran Demir, merkezi idareyle iletişimin sürdüğünü, sahadaki sorun ve çözüm öne­rilerini raporlarla ilettiklerini belirtti. Sektörün en büyük en­geli olan finansman konusun­da kalıcı çözümler geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

“Yetkin mühendislik hayat kurtarır”

Deprem gerçeğinin yapı de­netimini yeniden gündeme ta­şıdığını söyleyen Demir, 6 Şu­bat’ta mühendislik ve yapı de­netim hizmeti almış binaların yüzde 99’unun ayakta kaldı­ğını vurguladı. Bu verinin yet­kin mühendislik hizmeti ve et­kin denetimin önemini açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi. Denetim firmalarının bağım­sızlığının güçlendirilmesi, ra­porların dijital ortamda izlene­bilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Denetçilerin perfor­manslarının düzenli ölçülmesi ve başarısız firmaların akredi­tasyonlarının sınırlandırılma­sı gerektiğini kaydederken; üni­versiteler ve meslek odalarının dahil olacağı bağımsız izleme kurullarının sistemi daha güçlü kılabileceğini ifade etti.

Sürdürülebilir şehircilik viz­yonuna önem verdiklerini an­latan Demir, doğayla uyumlu, enerji verimli, estetik ve plan­lı şehirler inşa etmeyi hedefle­diklerini söyledi. Üyelerini ye­şil bina sertifikasyonları, yağ­mur suyu hasadı, güneş enerjili sistemler ve enerji verimliliği uygulamalarına teşvik ettik­lerini aktardı. Yerel yönetim­lerle sürdürülebilir imar teş­vikleri üzerinde çalıştıklarını belirten Demir, vergi indirim­leri ve ruhsat kolaylıkları gibi uygulamalarla çevreye duyar­lı bir inşaat kültürü oluştur­mayı amaçladıklarını ifade et­ti. TEKNOSAB’a yakın bölgede planladıkları “uydukent” proje­sinin bu yaklaşımın somut ör­neklerinden biri olacağını söy­ledi.

Nitelikli iş gücü ihtiyacı

Sektörde kalifiye eleman açı­ğının büyüdüğünü söyleyen Demir, gençlerin inşaat sektö­rüne ilgi göstermediğini vurgu­ladı. Bu nedenle üniversiteler, meslek liseleri ve mesleki eği­tim merkezleriyle iş birliği için­de olduklarını ifade etti. Uludağ Üniversitesi, İnşaat Mühendis­leri Odası ve Mimarlar Odası’y­la yürüttükleri çalışmalar kap­samında proje temelli stajlar, şantiye eğitimleri ve sertifika programları düzenlediklerini söyledi.

“Güven olmadan sektör var olamaz”

Son dönemde yayılan asıl­sız iddiaların sektörün itiba­rını zedelediğini dile getiren Demir, güvenin doğru bilgiye dayalı şeffaf iletişimle kazanı­lacağını vurguladı. Bu nedenle aktif, şeffaf ve hızlı bir iletişim modeli benimsediklerini söyle­yen Demir, doğrulanmış bilgi­leri kamuoyuyla paylaştıkları­nı, yanlış bilgilere karşı anında tepki verebilecek bir yapı oluş­turduklarını anlattı. Medya, akademi ve kamu kurumlarıy­la açık bilgi akışı sağlayarak al­gının doğru zemine oturtulma­sını hedeflediklerini ifade etti.