İncir ihracatında beklenti yüksek

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2022-2023 sezonunu rekor ihracatla kapattıklarını, yeni sezonda da 75 bin ton kuru incir ihracatıyla yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini bildirdi.

Işık, yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki kuru incir ihracatında geçen sezon 73 bin 388 ton ile miktar bazında en yüksek rakama ulaştıklarını, değer bazında ise 260 milyon dolar ile ikinci en iyi sezonu yaşadıklarını anımsattı.

300 milyon dolar döviz girdisi hedefleniyor

Kuru incirde yeni sezonun 6 Ekim'de başladığını, 2023-2024 sezonuna umutlu bir giriş yaptıklarını kaydeden Işık, şunları kaydetti:

"Türk üreticisi ve ihracatçısının 100 yılı aşan başarı hikayesi güçlü şekilde devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı gıdalar listesinde yer alan kuru incirimizin hak ettiği değeri bulması için üretim ve ihracat zincirindeki tüm kesimler olarak özverili bir şekilde çalışıyoruz. 2023-2024 sezonunda 75 bin ton kuru incir ihraç ederek 300 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak istiyoruz."

Işık, kuru incirde en fazla ihracatın ABD, Fransa ve Almanya'ya yapıldığı, Çin ve Suudi Arabistan pazarlarındaki büyümenin de dikkati çektiğini bildirdi.​