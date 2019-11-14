İNCOTERM 2020'de, gümrük, yatırım, teşvik ve lojistik konuları mercek altına alındı

14 Kasım 2019

Hakan KILIÇ

Eralkan Gümrük Müşavirliği ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile oda üyelerine yönelik olarak INCOTERMS 2020, ek mali yükümlülük, dahilde işleme, yatırım teşvik ve lojistik konularının işlendiği seminer İstanbul' da gerçekleştirildi.

Gümrükleme hizmetleri sektöründe 30 yıldır faaliyet gösteren Eralkan Gümrük Müşavirliği firması, üyesi olduğu İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yüksek katılımı ile Incoterms 2020, yeni gümrük mevzuat ve uygulamaları, yatırım teşvik ve lojistik ile ilgili önemli ve güncel konuları kapsayan sunum ,Eralkan firması uzmanları tarafından katılımcılara aktarıldı. Seminerde Incoterms 2020'de yeni kuralların, uluslararası ticaret’ de bazı önemli değişikliklere neden olacağı belirtildi.

Gümrüklerde yeni uygulanmaya başlanan ek mali yükümlülük ve GTIP ‘ de dikkat edilecek hususlar da seminerde katılımcılara aktarıldı. Ayrıca yatırım teşvik, dahilde işleme ve yeni lojistik uygulamaları da anlatılan konular arasında yer aldı.