Independent Advisors, İstanbul ofisini açtı

22 Kasım 2019

Osman KILIÇ

Independent Advisors Kurucu Ortağı Öznur Öztürk, IA'yi 2004 yılında Ankara'da kurduklarını ve 15. yılında İstanbul ofislerini açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Öztürk, İstanbul ofisin gerek Maliye Bakanlığında gerekse sektördeki öncü firmalardaki tecrübeleri ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) Şaban Küçük'ün başkanlığında YMM Nurullah Budak ile güçlü bir ekibe sahip olduklarını ve Ankara'daki başarılarının önüne geçeceğinden şüphe etmediklerini söyledi.



Öztürk şöyle devam etti: "Bu işi ilk günkü heyecanımla her zaman severek yaptım müşterimin ve devletimizin yanında olmayı aynı anda sağlayarak bu hizmeti vermemiz, yapamayacağımızdan fazla iş almamamız ,işi iş başında öğreterek yetiştirdiklerimizle yapmamız bir yandan hizmet veren bir yandan okul olan şirket yapımızda bizi biz yapan en büyük değer bitmeyen çalışma azmimiz özverili çalışmalarımızdır." Güncel konularla ilgili de konuşan Öztürk, vergi ödeyenler listesindeki adını aciklamayanlaela ilgili de Kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin bazılarının kendilerini açıklatmamalarını gurur duyulacak bir durumun gizli tutulmasından üzüntü duyduklarını belirtti.