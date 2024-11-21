İndirim furyası hediyelik eşya ihracatını %200 artırdı

ZÜCDER’den yapılan açıklamaya göre, Tür­kiye’nin dış ticaret faz­lası veren sektörlerinden biri olan züccaciye, yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya ha­zırlanıyor. 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla dikkat çeken sektör, 200 binden fazla kişi­ye doğrudan istihdam oluş­tururken 200’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor.

İhracatın ar­tışı için yıl boyunca fuar, zir­ve, B2B gibi etkinlikler düzen­lediklerini belirten Züccaci­yeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Tür­kiye’nin toplam sofra ve mut­fak eşyaları ihracatında yılın ilk 6 ayı toplamı, bir önceki yı­lın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 2,82 milyar do­lar olarak gerçekleşti. Ancak temmuz ayıyla birlikte ibreyi pozitife çevirdik ve her ay ih­racatta yüzde 15-20 arasında bir artış gerçekleşiyor” dedi.

Kasım indirimleri sektöre ilaç oldu

Hedeflerinin bu yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapat­mak olduğunu ifade eden Ök­süz, “Yıllardır ZÜCDER ola­rak sürdürdüğümüz ihra­catı artırma çabalarına ara vermeden devam ediyor. Des­teklediğimiz dünyanın en bü­yük uluslararası ZUCHEX fuarımızla, her yıl düzenle­diğimiz ve 50-70 civarı ülke­den getirdiğimiz yabancı alı­cılarla, üreticileri Antalya’da buluşturduğumuz zirveleri­mizle, her yıl asgari 3 ülkede yaptığımız ticaret heyeti or­ganizasyonlarımızla bu sü­reçte üyelerimize yol göster­meye devam ediyoruz” diye konuştu.

Bir milyar dolarlık iş hacmi

Antalya’da 4-7 Aralık ta­rihlerinde 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üreti­ci-Marka Buluşmaları Zirve­si’ne hazırlandıklarını bekle­yen Öksüz şöyle konuştu: “2. zirvesinde Almanya, İtalya, Polonya, Balkanlar ve diğer Avrupa ülkeleri ile Fas, Suudi Arabistan, Katar gibi Ortado­ğu ülkeleriyle birlikte dünya­nın dört bir yanından 50 ülke­den yerli ve yabancı 150’den fazla satın almacının 5 bin iş görüşmesinin yapılacağı zir­vede 1 milyar dolarlık iş hac­minin gerçekleşmesi bek­leniyor. Pandemi sonrasın­da Çin’in hızlı geri dönüşüne karşı rekabetçi özelliğini taşı­yan züccaciye sektörü, düzen­lenin etkinlikler sayesinde pazar payını koruyabildi. Ge­çen sene hedef alınan pazarlar olan Rusya ve Suudi Arabis­tan’a ihracatta ciddi bir artış yaşanırken, Avrupa pazarın­daki durgunlukta yerini de ha­rekete bıraktı.”

Yılbaşı alışverişi ihracatı artırdı

İndirim dönemleri ve özel günlerle canlılığın ihracata da yansıdığını ifade eden Me­sut Öksüz, “Kasım indirimle­ri, yılbaşı dönemi, züccaciye sektörü için oldukça kritik za­manlar. Bu dönemde tüketi­ci harcamaları artıyor. İnsan­lar, mutfak gereçleri veya de­koratif eşyalar gibi züccaciye ürünlerini daha fazla tercih etmeye başlıyorlar. Bildiğiniz üzere ABD ve Avrupa’da yılba­şı zamanı var. Bu yüzden hedi­yelik eşya ihracatımızda artı­şa geçiyor” dedi.

Online kitleyi genişletti

Online alışverişin yükselişi, bu süreçte önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Öksüz, “Tüketiciler, indirim fırsatlarını takip ederken, online platformlar üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Bu durum, markaların görünürlüğünü artırırken, daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyor. Elektrikli küçük ev aletlerinde yüzde 20 ve hediyelik dekoratif eşya ihracatında yüzde 200’lerin üzerinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. İç pazarda da aynı ürün gruplarında hareketlenme söz konusu” diye konuştu.