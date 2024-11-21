İndirim furyası hediyelik eşya ihracatını %200 artırdı
Kasım indirimleri, yılbaşı gibi özel zamanlarda hareketlenen züccaciye sektöründe hediyelik eşya ihracatını yüzde 200 artırdı. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, ihracattaki ilk 6 aylık daralmanın temmuz ayıyla birlikte pozitife döndüğünü belirtirken, yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hedeflediklerini söyledi.
ZÜCDER’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren sektörlerinden biri olan züccaciye, yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla dikkat çeken sektör, 200 binden fazla kişiye doğrudan istihdam oluştururken 200’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor.
İhracatın artışı için yıl boyunca fuar, zirve, B2B gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Türkiye’nin toplam sofra ve mutfak eşyaları ihracatında yılın ilk 6 ayı toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 2,82 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak temmuz ayıyla birlikte ibreyi pozitife çevirdik ve her ay ihracatta yüzde 15-20 arasında bir artış gerçekleşiyor” dedi.
Kasım indirimleri sektöre ilaç oldu
Hedeflerinin bu yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapatmak olduğunu ifade eden Öksüz, “Yıllardır ZÜCDER olarak sürdürdüğümüz ihracatı artırma çabalarına ara vermeden devam ediyor. Desteklediğimiz dünyanın en büyük uluslararası ZUCHEX fuarımızla, her yıl düzenlediğimiz ve 50-70 civarı ülkeden getirdiğimiz yabancı alıcılarla, üreticileri Antalya’da buluşturduğumuz zirvelerimizle, her yıl asgari 3 ülkede yaptığımız ticaret heyeti organizasyonlarımızla bu süreçte üyelerimize yol göstermeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Bir milyar dolarlık iş hacmi
Antalya’da 4-7 Aralık tarihlerinde 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi’ne hazırlandıklarını bekleyen Öksüz şöyle konuştu: “2. zirvesinde Almanya, İtalya, Polonya, Balkanlar ve diğer Avrupa ülkeleri ile Fas, Suudi Arabistan, Katar gibi Ortadoğu ülkeleriyle birlikte dünyanın dört bir yanından 50 ülkeden yerli ve yabancı 150’den fazla satın almacının 5 bin iş görüşmesinin yapılacağı zirvede 1 milyar dolarlık iş hacminin gerçekleşmesi bekleniyor. Pandemi sonrasında Çin’in hızlı geri dönüşüne karşı rekabetçi özelliğini taşıyan züccaciye sektörü, düzenlenin etkinlikler sayesinde pazar payını koruyabildi. Geçen sene hedef alınan pazarlar olan Rusya ve Suudi Arabistan’a ihracatta ciddi bir artış yaşanırken, Avrupa pazarındaki durgunlukta yerini de harekete bıraktı.”
Yılbaşı alışverişi ihracatı artırdı
İndirim dönemleri ve özel günlerle canlılığın ihracata da yansıdığını ifade eden Mesut Öksüz, “Kasım indirimleri, yılbaşı dönemi, züccaciye sektörü için oldukça kritik zamanlar. Bu dönemde tüketici harcamaları artıyor. İnsanlar, mutfak gereçleri veya dekoratif eşyalar gibi züccaciye ürünlerini daha fazla tercih etmeye başlıyorlar. Bildiğiniz üzere ABD ve Avrupa’da yılbaşı zamanı var. Bu yüzden hediyelik eşya ihracatımızda artışa geçiyor” dedi.
Online kitleyi genişletti
Online alışverişin yükselişi, bu süreçte önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Öksüz, “Tüketiciler, indirim fırsatlarını takip ederken, online platformlar üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Bu durum, markaların görünürlüğünü artırırken, daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyor. Elektrikli küçük ev aletlerinde yüzde 20 ve hediyelik dekoratif eşya ihracatında yüzde 200’lerin üzerinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. İç pazarda da aynı ürün gruplarında hareketlenme söz konusu” diye konuştu.