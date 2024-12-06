Indomie’nin Türkiye fabrikası grup içinde ilk 5’e girdi

Mehmet Hanifi GÜLEL-ÇERKEZKÖY

Dünyanın ilk hazır noodle markalarından biri olan ve 106’dan fazla ülkede satışa sunulan Indomie, Türkiye’deki fabrikası ilk 5’in içine girdi. Endonezya merkezli küresel bir gıda şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Tekirdağ Çerkezköy’deki fabrikasında en iyi kalite standartlarında üretimlerini gerçekleştiren şirket, Ar-Ge departmanında yaptığı araştırmalar sonucunda Türk damak tadına uygun lezzetler sunuyor. Türkiye’de kişi başı noodle tüketiminin 6,5 pakete çıktığını belirten şirket temsilcileri, sektörün her yıl yaklaşık yüzde 25 büyüme gösterdiğini aktardılar.

Yılda 1.2 milyardan fazla ürün üretiyor

Her gün 30 araçlık sevkiyat ile ürünlerini Türkiye’deki 130 bin noktada satışa sunan şirket, yılda ortalama 1 milyar 232 milyon adet ürünü tüketiciyle buluşturuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini de destekleyen şirket, fabrikasındaki kadın çalışan oranı yüzde 60 seviyesinde bulunuyor. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik staj programlarıyla da gençlere kariyerlerinde farklı destekler veren şirket, ayrıca tüm tüketicilerin Indomie kalitesini deneyimlemeleri için isteyen herkesi fabrikasında misafir ediyor.

“Türkiye’nin en çok tutulan noodle’ı” mottosuyla tüketicilere hızlı, pratik öğünler sunan Indomie, 2014 yılında Türkiye’de açtığı fabrikada bugün 950 kişiyi istihdam ediyor. Şirket, hammadde alımlarında da yerel üreticileri tercih ederek, çevre ülkelere yaptığı ihracatla da Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

7 çeşit 40 ürün ile pazarda Faaliyet gösterdiği ülkelerin mutfak kültürüne ve yerel tatlarına önem veren şirket, bulunduğu ülkenin yerel ürünleri ile Ar-Ge departmanında tarifler geliştiriyor. Indomie, Türkiye’de 7 farklı çeşidi ve 40 ürünüyle pazarda yer alıyor.

Sürdürülebilirlik ve kaliteyi odağına alan aldıklarını belirten şirket temsilcileri, birinci sınıf hammadde ile el değmeden üretilen ürünlerinde kalite standartlarını korumak adına kalite kontrol ekibini tüm sürece dahil ettiklerini söyledi.

Üretim ve paketleme süreçlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten temsilciler, Türkiye fabrikalarının ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve OIC/ SMIIC 1:2019 Helal Belgesi sertifikalarına sahip olduğunu aktardılar. Tüm bu belgelerin yanı sıra Indomie sürdürülebilirlik ve geri dönüşümü desteklemek adına, üretim sonrası oluşan yenilebilir atıkları hayvan yemi şirketlerine, atık yağları ise yeniden kullanılmak üzere yağ geri dönüşüm şirketlerine gönderdiklerini belirten temsilciler, aynı zamanda, doğal kaynak kullanımını azaltmak için yürüttüğü çalışmalarla yüzde 22’ye varan oranda su ve gaz tasarrufu ile doğaya katkı sağladığını ifade ettiler.

Günlük 300’den fazla numune analiz ediliyor

Türkiye pazarına giriş yaptıktan 4 yıl sonra kurdukları fabrikada günlük 330 ton üretim yaptıklarını aktaran temsilciler, “Indomie olarak, hazır noodle kategorisinde standartları belirleyen, öncü bir markayız. Bu yüzden kalite kontrol süreçlerimiz noodle’ın hamurunu oluşturan undan, hatta buğdaydan başlar. Üretim sürecinde ise toplamda 100’den fazla kalite kontrol testi uygulanır. Noodle’lar, hammadde temininden sofralara ulaşıncaya kadar 150 test ve kontrolden geçer. Ürünlerin güvenilirliğini sağlamak için her gün ve her vardiyada laboratuvarımızda 100’den fazla, günlük ise toplamda 300’den fazla numune analiz edilir” denildi.