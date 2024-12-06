Indomie’nin Türkiye fabrikası ilk 5’e girdi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Endonezya merkezli küresel bir gıda şirketi olarak faaliyet gösteren Indomie, Tekirdağ Çerkezköy’deki fabrikasında Ar-Ge departmanında yaptığı araştırmalar sonucunda Türk damak tadına uygun lezzetler sunuyor. Türkiye’de kişi başı noodle tüketiminin 6,5 pakete çıktığını belirten şirket temsilcileri, sektörün her yıl yaklaşık yüzde 25 büyüme gösterdiğini aktardı.

Yılda 1.2 milyondan fazla ürün üretiyor

Her gün 30 araçlık sevkiyat ile ürünlerini Türkiye’deki 130 bin noktada satışa sunan şirket, yılda ortalama 1 milyar 232 milyon adet ürünü tüketiciyle buluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini de destekleyen şirket, fabrikasındaki kadın çalışan oranı yüzde 60 seviyesinde bulunuyor. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik staj programlarıyla da gençlere kariyerlerinde farklı destekler veren şirket, ayrıca isteyen herkesi fabrikasında misafir ediyor. Indomie, 2014’te Türkiye’de açtığı fabrikada bugün 950 kişiyi istihdam ediyor. Şirket, hammadde alımlarında da yerel üreticileri tercih ederek, çevre ülkelere yaptığı ihracatla da Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Yedi çeşit 40 ürünle pazarda

Faaliyet gösterdiği ülkelerin mutfak kültürüne ve yerel tatlarına önem veren şirket, bulunduğu ülkenin yerel ürünleri ile Ar-Ge departmanında tarifler geliştiriyor. Indomie, Türkiye’de yedi farklı çeşidi ve 40 ürünüyle pazarda yer alıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik ve kaliteyi odağına alan şirketin Türkiye fabrikalarında kalite standartlarına uygun helal belgeli üretim yapıldığı bildirildi. Aynı zamanda, doğal kaynak kullanımını azaltmak için yürütülen çalışmalarla yüzde 22’ye varan oranda su ve gaz tasarrufuyla doğaya katkı sağladığı belirtildi.

Günlük 300’den fazla numune analiz ediliyor

-Türkiye pazarına giriş yaptıktan dört yıl sonra kurulan fabrikada günlük 330 ton üretim yapılıyor.

-Üretim sürecinde toplam 100’den fazla kalite kontrol testi uygulanıyor. Noodle’lar, hammadde temininden sofralara ulaşıncaya kadar 150 test ve kontrolden geçiyor.

-Her gün ve her vardiyada laboratuvarda 100’den fazla, günlük ise toplam 300’den fazla numune analiz ediliyor.