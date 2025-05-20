İngiliz kuaförler dijitale Bakiyem ile geçecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bakiyem, sahadaki satış ve tahsilat süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek Türkiye pazarında aylık 1.5 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Türkiye’deki operasyonlarını güçlendiren Bakiyem, şimdi yurt dışı büyümesine odaklanıyor.

İlk adımını İngiltere’de atan şirket, burada Payrota adını verdiği yeni bir girişimi hayata geçirdi. Burada özellikle Türkler’in yoğun çalıştığı berberler ve güzellik salonları gibi küçük işletmelere yönelik uçtan uca dijitalleşme çözümleri sunan Bakiyem, randevu yönetiminden ödeme sistemlerine kadar tüm iş akışlarını tek bir platformda topladı.

Bakiyem’in kurucusu ve CEO’su Umut Yalçın, “İngiltere’deki hedefimiz önce kök salmak, sonra büyümek. İngiltere, küresel pazarlara açılmak için doğru bir üs. Buradaki başarı modelimizi Avrupa’ya yaymak istiyoruz” dedi. Şirket güzellik sektöründe belirli bir başarı yakalayınca yine Türkler’in yoğun olarak çalıştığı otomotiv sektöründe de hizmet vermeye başlayacak.

Sürücü kurslarına özel eğitim kredisi geliyor

Finansal teknoloji alanında yeni projelere imza atma mottosuyla çalışan Bakiyem, Türkiye’de sürücü kurslarına yönelik özel bir finansman modeli başlatıyor. Artan eğitim maliyetleri nedeniyle kredi kartı limitlerinin yetersiz kaldığına dikkat çeken Umut Yalçın, sürücü kurslarına kayıt olan gençler için bir ‘eğitim kredisi’ gibi ödeme sistemi sunacaklarını açıkladı.

Türkiye genelinde 3 bin 600 sürücü kursunun bulunduğunu belirten Yalçın, bu kursların 2 bin tanesiyle hâlihazırda çalıştıklarını ifade etti. Yalçın’ın verdiği bilgiye göre, yeni finansman modeliyle birlikte, öğrencilere nakit ödeme, kredi kartı veya açık hesap gibi geleneksel yöntemlere ek olarak, mobil uygulama üzerinden kolay kredi imkânı da sunulacak. Umut Yalçın, “Bugün ehliyet almak isteyen gençlerin yüzde 95’i 18 yaşını yeni doldurmuş bireyler. İlk finansal deneyimlerini bizimle yaşamalarını istiyoruz.

Amacımız sadece kredi verip küçük kârlar elde etmek değil, gençlerin uzun vadede bizim finansal ürünlerimizle tanışmalarını sağlamak” dedi. Projeyle birlikte öğrencilere hem eğitimleri boyunca sınav ve ders içeriklerine erişim sağlanacak hem de sürücü kursu ödemeleri doğrudan mobil uygulama üzerinden yapılabilecek.

“Hedefler değişiyor, hayaller değil”

Globalleşme adımları atılırken kısa vadede Türkiye operasyonu için olası bir çıkış sürecinin de değerlendirildiğini açıklayan Yalçın, sektördeki rekabetin artması ve kârlılık oranlarının düşmesi üzerine Türkiye’de bir exit (şirket satışı) sürecinin zamanlamasının olgunlaştığını ifade etti. Yalçın, ancak global büyüme hedefleri doğrultusunda bu süreci doğru zamanlamayla değerlendirmek istediklerini de vurguladı.

Girişimcilikte hedeflerin zamanla değiştiğini söyleyen Yalçın, Bakiyem’i kurarken ilk hedefinin aylık 5 bin TL kazanmak olduğunu ancak bugün çok daha büyük hedefler doğrultusunda ilerlediklerini belirtti. Yalçın, “Ben hayal kurmam, hedef koyarım. Bizim ekipte de sürekli exit sonrası ne yapacağımızı konuşuyoruz. Hep yeni projeler, yeni girişimler planlıyoruz” dedi.

Türkiye fintek ekosistemi güçlü ama…

Türk fintek girişimlerinin yetenekli olduğuna ancak global pazarlarda başarılı olmanın zorluğuna dikkat çeken Yalçın, “Türkiye’de fintek ekosistemi çok yetenekli. Ama dünya arenasında cebinizde 20 milyon dolarla bile var olmak kolay değil. Kurucuların globalde de aynı azimle çalışması gerekiyor. Türkiye’de yaptığımızı globalde tekrarlamalıyız” dedi. Türkiye’nin 100 milyona yakın nüfusu ve güçlü harcama alışkanlığıyla önemli bir pazar olduğuna işaret eden Yalçın, sektörün potansiyelinin büyük olduğunu ancak global başarı için daha fazla destek ve çalışma gerektiğini ifade etti.

“KOBİ’ler için dijitalleşme moda değil zorunluluk”

Bakiyem’in kurucusu ve CEO’su Umut Yalçın, “2017 yılında sahadaki satış ve tahsilat süreçlerini dijital hale getirmek için yola çıktık. İlk başta KOBİ’lere dijitalleşmenin faydalarını anlatmak çok zordu, fakat pandemiyle birlikte sistemimiz bir ihtiyaç haline geldi. Bakiyem bugün Türkiye’nin 81 ilinde 6 bin 500’den fazla işletmeye hizmet veriyor. Dijitalleşme artık bir seçenek değil zorunluluk. En büyük tatmini KOBİ’lerle çalışırken alıyoruz. Dijitalleşme etkisini burada çok daha net gösteriyor” dedi.