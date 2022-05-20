İngiltere, Türkiye’ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere tarafıyla uzun zamandır devam eden bazı münasebetlerin olduğunu ve çeşitli konuları masaya yatırdıklarını belirten Demir, “Özelde hem Milli Muharip Uçak'taki hem de onun motorundaki daha önce konuştuğumuz bazı mevzularda ilerleme sağlanması üzere onlar tarafından bazı adımlar atması gerekiyordu. Bu adımlarla ilgili de pozitif yaklaşımları gördük. Genel atmosfer oldukça olumlu. Gerek Savunma Bakanlığı yetkilileriyle gerek Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Şirketlerle çok detaylı görüşürüz. Şirketlerimizden burada temsilcilerimiz vardı. Teknik konularda önemli detaylar görüşüldü ve aynı zamanda prensip olarak iki ülke arasındaki savunma sanayisi konularındaki ilişkilerin daha da ileri seviye taşınması üzerine adımlar atıldı. Özellikle Türkiye'ye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını, hayata geçtiğini ve bunların kaldırıldığını görmek de daha olumlu bir hava estirdi. Bu olumlu adımların atılması, müttefiklik ruhu içinde hareket etmek önemli ve İngiltere tarafının bu ruha uygun davranması durumunda ne kadar pozitif bir günde oluşabileceğini gördük.” şeklinde konuştu.

Demir, pozitif gündeme yoğunlaşmanın hem ikili hem de müttefiklik ilişkileri açışından çok faydalı bir atmosfer oluşturduğunu belirterek bundan sonra da bu minvalde devam etme gerekliliğini gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin milli güvenlik endişelerini anladıklarını görmenin güzel bir şey olduğunu belirten Demir, "Tabii ticaret hacmini özellikle savunma sanayisi ilişkileri bazında hem teknik iş birliği hem ticaret olarak karşılıklı iş birliğinin getireceği sinerji konuşmakta önemli çünkü Türkiye'de önemli kabiliyet artışları var. İngiltere tarafı da bu kabiliyetleri yerinde görmek tanımak ve bunlardan istifade ederek karşılıklı bir sinerji oluşturmakla ilgili irade beyanını da gördük." dedi.

"Müttefiklik ruhu içinde hareket etmenin olumlu etkileri olacak"

Demir, İngiltere tarafıyla yapılan görüşmelerde sadece ikili ilişkiler değil, üçüncü ülkelerle ilgili yapılacak bazı faaliyetler ve savunma sanayii projelerinde de nasıl iş birliği yapılabileceğini ele aldıklarını aktararak bu konuda da çok olumlu bir yaklaşım gördüklerini kaydetti.

Bu olumlu yaklaşımın da devam edeceğini umduklarını belirten Demir, şöyle devam etti: “Son günlerdeki gelişmelerle beraber müttefiklik ruhu içinde hareket etmenin genel olarak olumlu etkilerini ve bundan sonra yapılacak her türlü ilişkide bu minval üzerinde devam etmek hem ikili ilişkilerimiz açısından hem de genelde müttefiklik ilişkileri açısından olumlu olacak. İngiltere'de de bu yöndeki iradeyi, kararlılığı görmek ve Türkiye'nin rolünün önemine vurgu yaptıklarını tekrar yerine görmekte de önemli bir şey. Bu farkındalığın oluşması hem İngiltere'de hem de genelde müttefikler arasında bence yayılan bir algı oluşturacak. Bu algıyla beraber savunma sanayisi üzerinde hem bizim kat ettiklerimizin görülmesi hem de Türkiye'yle ilişkilerde bir iş birliği atmosferi oluşması açısından önümüze fırsatlar doğuracaktır diye düşünüyorum."

Böylece İngiliz yetkililerin, 13 Aralık 2021'de Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ürünlerinde oluşturduğu listede değerlendirmeye tabi hiçbir ürün kalmadı, ürünlerin tamamı listeden çıkarılarak ihracat edilebilir hale geldi.