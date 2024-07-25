İnoksan, Ar-Ge yatırımlarını %100 artırıp, ürün gamını geliştirecek

Profesyonel bir mutfak için hazırlıktan pişirme­ye, servisten bulaşıkha­ne ünitelerine varan yüzlerce çe­şit endüstriyel mutfak ekipmanı ve cihazları üreten İnoksan; otel, hastane, fabrika, yemek sanayi, kafe, bar, restoran, pastane gibi iş­letmeler için A’dan Z’ye projeden montaja hizmet veriyor.

Modern ve teknolojik altyapısı sayesinde şirketin yıllık 80 bin adedin üze­rinde üretim kapasitesinin bu­lunduğu bilgisini veren İnoksan Satış-Pazarlama Genel Müdürü Esra Altay Batkın, “Endüstriyel mutfak sektöründe 44 yıldır fa­aliyet göstermekteyiz. Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler suna­rak müşterilerimizin mutfak ih­tiyaçlarını karşılamak için çalışı­yoruz. Şu anda yaklaşık 400 kişi­ye istihdam sağlamakta ve geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız” dedi. Batkın, ayrıca bu yılın ikinci yarısında 5 yeni ülkeye daha açıl­mayı hedeflediklerini vurguladı.

“Ar-Ge merkezine 15 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık”

Ar-Ge yatırımlarını bu yıl yüz­de 100’ün üzerinde artırmayı he­deflediklerini söyleyen Esra Al­tay Batkın, “Bu yatırımlarla, butik mutfaklar için yenilikçi ve ergo­nomik ürünler geliştirerek ürün gamımızı genişleteceğiz. Üretim kapasitemizi geçen yılki artışa ek olarak yüzde 25 oranında artır­mayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2023 yılının kendileri için önemli bir büyüme ve gelişim yı­lı olduğundan söz eden Batkın, hem iç pazarda hem de uluslara­rası alanda kaydettikleri başarı­larının, yenilikçi ürün geliştirme ve stratejik yatırımlarla destek­lendiğini dile getirdi. Ar-Ge mer­kezlerine 15 milyon TL’nin üze­rinde yatırım yaptıkları bilgisini veren Batkın, çevre dostu, enerji verimli mutfak ekipmanları ge­liştirdiklerini belirtti. İhracat pa­zarlarını genişleterek 11 yeni ül­keye ürünlerini ulaştırdıklarını anlatan Batkın, ayrıca üretim ka­pasitelerini yüzde 30’un üzerinde artırdıklarını açıkladı.

“Yapay zekâyı ürünlerimize entegre etmek istiyoruz”

Öte yandan karbon salımı­nı azaltacak ve enerjiyi verimli kullanacak çalışmalar yaptıkla­rını söyleyen Esra Altay Batkın, enerjiyi tekrar prosesin içine ala­bilen cihazlarla, turizm ve ikram endüstrisinin hem maliyetlerini düşürmeyi hem de verimlilikleri­ni artırmayı amaçladıklarını ak­tardı. Ürünlerinin teknolojik ve inovatif olmasına özellikle önem verdiklerini dile getiren Batkın, “Akıllı sistemlerle donatılmış ürünlerimiz, kullanıcıların ener­ji tasarrufu yapmasını ve işletme­lerin operasyonel verimliliklerini artırmalarını sağlıyor. Çalışma­larımızda yapay zeka işlevlerini, ilerleyen dönemlerde yüksek tek­nolojili ürünlerimize de entegre ederek sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

“Isı geri kazanımı ile işletme maliyetini düşürüyoruz”

Yeni ürünlerinden birinin, bu­laşık yıkama makinelerinde “ısı geri kazanımı” sağlayan program olduğunu anlatan Esra Altay Bat­kın, bu programın, yıkamada kul­lanılan suyun ısısını sonraki yı­kamada kullanılacak suyun ısı­tılmasında kullanarak çok yönlü kazanım sağladığını, bu sayede hem enerji tasarrufu hem de iş­letme maliyetlerini düşürdüğü­nü kaydetti. Batkın, ayrıca üze­rinde önemle durdukları fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçeve­sinde, geliştirdikleri ürün ve yön­temlerin patent tescillerini ala­rak sektörde fark yarattıklarını vurguladı. Batkın, bu yeni ürün grubunun, orta vadede net satış­larına yüzde 10-20 arasında katkı sağlayabileceğini öngördükleri­ni söyledi.

“Ek TÜBİTAK destekleri fayda sağlayacak”

Finansmana erişimin ihracat­çılar için en kritik konulardan biri olduğuna değinen Esra Al­tay Batkın, devletin bu konuda ek katkılar sağlamasının her şeyden önce geldiğini vurguladı. Özel­likle, orta ve ileri teknoloji içe­ren, verimlilik ve enerji tasarru­fu sağlayan ürünlere yönelik ek TÜBİTAK desteklerinin de bü­yük fayda sağlayacağını belirten Batkın, “Bu tür destekler, hem rekabet gücümüzü artırır hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almamıza yardımcı olur” değerlendirme­sinde bulundu.

“Orta vadede ihracat %75’i aşacak”

Kısa vadedeki ihracat hedeflerinden de söz eden Esra Altay Batkın, net satışlarının yüzde 50’sine ihracat yoluyla ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Geçen yıl yurt dışı satışlarının yüzde 40’tan fazlasının ihracat satışı olarak gerçekleştiğini paylaşan Batkın, “Orta vadede bu oranı yüzde 75’in üzerine çıkarma hedefimiz var. Rekabetçi ürünlerimizle dünya endüstriyel mutfak pazarında daha büyük bir yer edinmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikle endüstriyel bulaşık yıkama makineleri ve akıllı kombi fırınlarının ön planda olduğunu söyleyen Batkın, bunların yanı sıra, yatay pişiriciler ve yemek taşıma cihazlarıyla da dünya pazarlarında güçlü bir varlık göstermeyi amaçladıklarını aktardı. Ürünlerinin şu anda 70’ten fazla ülkede bulunduğuna dikkat çeken Batkın, “Bu yıl; ABD, İngiltere, Kuzey ve Bati Avrupa ülkelerindeki satış hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.