İnoksan, Ar-Ge yatırımlarını %100 artırıp, ürün gamını geliştirecek
Endüstriyel mutfak sektörüne yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunan İnoksan, Ar-Ge yatırımlarını bu yıl yüzde 100’ün üzerinde artırmayı hedefliyor. İnoksan Satış-Pazarlama Genel Müdürü Esra Altay Batkın, “Ar-Ge yatırımlarıyla butik mutfaklar için yenilikçi ve ergonomik ürünler geliştirerek ürün gamımızı genişleteceğiz” dedi.
Profesyonel bir mutfak için hazırlıktan pişirmeye, servisten bulaşıkhane ünitelerine varan yüzlerce çeşit endüstriyel mutfak ekipmanı ve cihazları üreten İnoksan; otel, hastane, fabrika, yemek sanayi, kafe, bar, restoran, pastane gibi işletmeler için A’dan Z’ye projeden montaja hizmet veriyor.
Modern ve teknolojik altyapısı sayesinde şirketin yıllık 80 bin adedin üzerinde üretim kapasitesinin bulunduğu bilgisini veren İnoksan Satış-Pazarlama Genel Müdürü Esra Altay Batkın, “Endüstriyel mutfak sektöründe 44 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak müşterilerimizin mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Şu anda yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlamakta ve geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız” dedi. Batkın, ayrıca bu yılın ikinci yarısında 5 yeni ülkeye daha açılmayı hedeflediklerini vurguladı.
“Ar-Ge merkezine 15 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık”
Ar-Ge yatırımlarını bu yıl yüzde 100’ün üzerinde artırmayı hedeflediklerini söyleyen Esra Altay Batkın, “Bu yatırımlarla, butik mutfaklar için yenilikçi ve ergonomik ürünler geliştirerek ürün gamımızı genişleteceğiz. Üretim kapasitemizi geçen yılki artışa ek olarak yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
2023 yılının kendileri için önemli bir büyüme ve gelişim yılı olduğundan söz eden Batkın, hem iç pazarda hem de uluslararası alanda kaydettikleri başarılarının, yenilikçi ürün geliştirme ve stratejik yatırımlarla desteklendiğini dile getirdi. Ar-Ge merkezlerine 15 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptıkları bilgisini veren Batkın, çevre dostu, enerji verimli mutfak ekipmanları geliştirdiklerini belirtti. İhracat pazarlarını genişleterek 11 yeni ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını anlatan Batkın, ayrıca üretim kapasitelerini yüzde 30’un üzerinde artırdıklarını açıkladı.
“Yapay zekâyı ürünlerimize entegre etmek istiyoruz”
Öte yandan karbon salımını azaltacak ve enerjiyi verimli kullanacak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Esra Altay Batkın, enerjiyi tekrar prosesin içine alabilen cihazlarla, turizm ve ikram endüstrisinin hem maliyetlerini düşürmeyi hem de verimliliklerini artırmayı amaçladıklarını aktardı. Ürünlerinin teknolojik ve inovatif olmasına özellikle önem verdiklerini dile getiren Batkın, “Akıllı sistemlerle donatılmış ürünlerimiz, kullanıcıların enerji tasarrufu yapmasını ve işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmalarını sağlıyor. Çalışmalarımızda yapay zeka işlevlerini, ilerleyen dönemlerde yüksek teknolojili ürünlerimize de entegre ederek sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz” dedi.
“Isı geri kazanımı ile işletme maliyetini düşürüyoruz”
Yeni ürünlerinden birinin, bulaşık yıkama makinelerinde “ısı geri kazanımı” sağlayan program olduğunu anlatan Esra Altay Batkın, bu programın, yıkamada kullanılan suyun ısısını sonraki yıkamada kullanılacak suyun ısıtılmasında kullanarak çok yönlü kazanım sağladığını, bu sayede hem enerji tasarrufu hem de işletme maliyetlerini düşürdüğünü kaydetti. Batkın, ayrıca üzerinde önemle durdukları fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde, geliştirdikleri ürün ve yöntemlerin patent tescillerini alarak sektörde fark yarattıklarını vurguladı. Batkın, bu yeni ürün grubunun, orta vadede net satışlarına yüzde 10-20 arasında katkı sağlayabileceğini öngördüklerini söyledi.
“Ek TÜBİTAK destekleri fayda sağlayacak”
Finansmana erişimin ihracatçılar için en kritik konulardan biri olduğuna değinen Esra Altay Batkın, devletin bu konuda ek katkılar sağlamasının her şeyden önce geldiğini vurguladı. Özellikle, orta ve ileri teknoloji içeren, verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlere yönelik ek TÜBİTAK desteklerinin de büyük fayda sağlayacağını belirten Batkın, “Bu tür destekler, hem rekabet gücümüzü artırır hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almamıza yardımcı olur” değerlendirmesinde bulundu.
“Orta vadede ihracat %75’i aşacak”
Kısa vadedeki ihracat hedeflerinden de söz eden Esra Altay Batkın, net satışlarının yüzde 50’sine ihracat yoluyla ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Geçen yıl yurt dışı satışlarının yüzde 40’tan fazlasının ihracat satışı olarak gerçekleştiğini paylaşan Batkın, “Orta vadede bu oranı yüzde 75’in üzerine çıkarma hedefimiz var. Rekabetçi ürünlerimizle dünya endüstriyel mutfak pazarında daha büyük bir yer edinmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Özellikle endüstriyel bulaşık yıkama makineleri ve akıllı kombi fırınlarının ön planda olduğunu söyleyen Batkın, bunların yanı sıra, yatay pişiriciler ve yemek taşıma cihazlarıyla da dünya pazarlarında güçlü bir varlık göstermeyi amaçladıklarını aktardı. Ürünlerinin şu anda 70’ten fazla ülkede bulunduğuna dikkat çeken Batkın, “Bu yıl; ABD, İngiltere, Kuzey ve Bati Avrupa ülkelerindeki satış hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.