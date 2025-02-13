İnovasyon, yerlileşme ve altyapı güçlendirilmesi teşvik edilmeli

Recep ŞENYURT

Elektrik enerjisine olan talebin diğer bü­tün enerji kaynakları­na olan talepten daha yüksek hızda geliştiğini kaydeden Elektrik Dağıtım Hizmetle­ri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erde­niz, bundan sonraki süreçte teşvik ve desteklerin inovas­yona, yerlileştirmeye ve alt­yapının güçlendirilmesi ve yenilenmesine sağlanması gerektiğini söyledi.

Gelecek dönemde elekt­rik enerjisinin temel enerji kullanım formu haline gele­ceğini, elektriklendirme sü­recinin geri döndürülemez noktanın ötesine geçtiğini kaydeden ELDER Başkanı Barış Erdeniz, küresel iklim krizinden dolayı da yenile­nebilir enerji kaynaklarının ağırlıklı olduğu bir üretim kompozisyonuna doğru hız­la yol alındığını aktardı. 2040 yılında toplam küresel kurulu gücün yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynak­larına dayalı olacağını anım­satan Barış Erdeniz, enerji sektöründe kısaca ‘yeşil dö­nüşüm’ adı verilen bu sürecin yanında ‘dijital dönüşüm’ün de yer aldığını vurguladı.

“Şebeke stratejisine ihtiyacımız var”

Dijital dönüşümle birlik­te her bir tüketicinin elekt­rik piyasasına doğrudan ka­tılma imkân ve kabiliye­ti kazandığını, tüketicilerin kendi elektrik üretim tesis­lerini kurarak üretici haline geldiklerini anlatan Barış Er­deniz, “Bu yeni yapıyı müm­kün kılan ise iletim şebeke­leri ve bilhassa dağıtım şebe­keleridir. Enerji dönüşümü denince geniş kitlelerin ak­lına genellikle üretim tarafı gelirken, üretimin tüketici­lere ulaştırılmasını sağlayan şebekeler göz ardı edilebili­yor” dedi.

Şebeke olmadan dönüşüm olmayacağını ve şebeke yatı­rımlarının enerji arz güvenli­ği açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Erdeniz, “Bir şebeke strateji­sine ihtiyacımız var. Yeni ya­tırımlar ve eskiyen şebekele­rin yenilenmesi de dahil tüm şebeke yatırımlarının sağlık­lı finansmanı için en önem­li unsurlardan biri ise sürdü­rülebilir fiyat politikasıdır. Gerek yeşil dönüşüm gerekse dijital dönüşümde üstlene­ceğimiz ‘dönüşümün omur­gası’ rolümüzle Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin temi­nine tam destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde enerji sektö­ründe teşvik ve desteklerle belirli bir ilerleme sağlandı­ğını, yenilenebilir kurulu gücün artırıldığı­nı kayde­den Barış Erdeniz, şunla­rı kay­detti: “Hızla gelişen ve değişen tek­nolojik uygulamalar, savun­ma sanayi yatırımları, yapay zeka entegrasyon alanlarının artırılması ve buna olan ta­lep çokluğu, dijitalleşme, ve­ri merkezlerinin artırılma­sı, depolama ve siber güven­lik ihtiyaçlarının artış hızı vb. gelişmeler dikkate alındığın­da ve buna bir de yeşil dönü­şüm ihtiyacı eklendiğinde, önümüzde aşılması gereken zorlu dönemeçlerin oldu­ğunu biliyoruz.

Takip ettiği­miz süreçler bilhassa bizleri enerjiye olan yatırım önceli­ğini artırmaya götürürken bir yandan da maliyetler ve ye­niliklerin hızlı adaptasyonu döngüsüne sokuyor. Bundan sonraki süreçte teşvik ve des­teklerin inovasyona, yerlileş­tirmeye ve altyapının güçlen­dirilmesi ve yenilenmesine odaklanması gerektiğini dü­şünüyoruz.”

"10 yılda hat uzunluğu yüzde 50 arttı"

Elektrik üretiminden tü­keticiye kadar uzanan elekt­rik ekosisteminin 2024 yı­lı rakamları ile 37 milyar do­lar büyüklüğüne ulaştığını ve gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,8’ini oluşturduğunu anımsatan Barış Erdeniz, bu ekosistemin dağıtım ayağın­da; operasyonel giderleri, ya­tırım harcamaları ve gelirle­ri regüle olan sektörde doğ­rudan, dolaylı ve sağladıkları imkanlarla yaklaşık 100 bin kişilik istihdam yarattıkları­nı bildirdi.

Elektrik dağıtım sektörünün 21 oyuncusunun özelleştirme sürecinde Ha­zine’ye 13 milyar dolar katkı sağladığını, kesintisiz ve ka­liteli elektrik ulaştırmak için ise 2013-24 yılları arasında 18 milyar dolar tutarında yatı­rım gerçekleştirdiğini anım­satan Erdeniz, “Son 10 yılda hat uzunluğunu 1 milyon ki­lometreden yüzde 50 artıra­rak 1,5 milyon kilometreye çı­kardık.

Ülkemiz bugün Avru­pa’nın ikinci en uzun elektrik dağıtım şebekesine sahiptir. Yeraltı şebeke oranını da yüz­de 15’ten 10 yıl içinde yüzde 24’e yükselttik. Son 10 yılda abone sayısı da yüzde 38 ar­tarak 50 milyon seviyesini aş­tı. Yılda 1,4 milyon yeni abone bağlantısı gerçekleştirerek 10 yılda birçok Avrupa ülke­sinin nüfusundan fazla ye­ni aboneye elekt­rik götürüyoruz. Son 10 yılda da­ğıtık enerji üre­tim kapasitesi 2 bin 300 me­gavatlardan tam 22 bin 400 megavatlara yükseldi. Bu tesislerin sisteme bağlan­ması için gereken şebeke ya­tırımları da dağıtım şirketle­ri tarafından gerçekleştirildi” diye konuştu.

“Elektrik şebekelerine yatırım zorunlu”

Dağıtım altyapısının mo­dernize edilmesi, artan ener­ji taleplerine ve yenilenebi­lir enerji kaynaklarına uyum sağlanmasının önümüzdeki dönemin vizyonunu oluştur­duğunu vurgulayan Erdeniz, gelişen şartlara uyum sağla­yabilmek ve artan talebe kar­şılık verebilmek için dünya­da elektrik şebekelerine ciddi yatırım yapma zorunluluğu olduğuna dikkat çekerek, Av­rupa’da yıllık 67 milyar euro, dünyada ise 600 milyar do­larlık yatırım ihtiyacından bahsedildiğini vurguladı.

“Dağıtım 2.0 modeliyle yeni bir vizyon ortaya koyacağız”

Türkiye’nin elektrik şebekesi sisteminin Avrupa’nın şebeke büyüklüğünün kabaca yüzde 10’unu oluşturduğunu, dünya şebeke büyüklüğünün ise yüzde 1,5’i düzeyinde olduğunu hatırlatan ELDER Başkanı Barış Erdeniz, şöyle devam etti: “Bu oranları göz önüne alarak ülkemizdeki yatırım ihtiyacı net olarak anlaşılabilir.

Hedeflere ulaşabilmek için yeni şebeke stratejisinin oluşturulması, sübvansiyonların kaldırılarak maliyet bazlı fiyatlamanın oluşturulması, mali bazlı sürdürülebilirlik için öngörülebilirliğin artması ve finansmana erişim gibi konu başlıkları, sektörümüzün gelecekteki başarılarının belirleyicisi olacaktır.

Bu noktada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın işaret ettiği Dağıtım 2.0 modelinin hazırlıklarını tamamlayarak yeni bir vizyon ortaya koyacağız. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuzun geleceği çok iyi analiz eden yaklaşımları çerçevesinde yeni tarife döneminin hazırlıklarının tamamlanması da 2025'teki ana gündemimiz olacak.”

“Hazine’ye yılda 1 milyar dolar katkı sağladık”

Türkiye genelinde yüzde 18 olan kayıp kaçak oranını yüzde 10’un altına düşürerek devletin kasasına yılda 1 milyar dolar katkı sağladıklarını bildiren ELDER Başkanı Barış Erdeniz, sözlerine şöyle devam etti: “Enerji arz güvenliği ve bağımsızlığının güvence altına alınmasında üzerimize düşeni yaparak şebekemizi modernleş-tirmek için her türlü zorlu koşullara rağmen yatırım tavanlarımızı 2,5 kat artırarak yıllık 2,2 milyar dolarlık seviyeye ulaştırmayı başardık.

Bakım onarım ve dijitalleşmesi sayesinde kesinti sıklıklarını son üç yılda yüzde 10 iyileştirdik. Zorlu ekonomik şartlar, savaşlar, pandemi, deprem gibi yıkıcı etkilere rağmen sektör yatırım tutarlarını ve tüketici memnuniyetini artırmayı başararak enerji arz güvenliği için üzerine düşeni yapmıştır.”