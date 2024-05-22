İnşaat ikinci çeyreğe zayıf başladı

İnşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Nisan Ayı Raporu açıklandı.

Şubat ve mart aylarında pozitif tarafta tutunan Faaliyet Endeksi’nin nisan ayında eşik değerin altına gerilediğini ortaya koyan rapor, beklenti dışındaki endekslerin geçen yılın aynı ayına göre azaldığını ve faaliyetteki azalmanın önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini gösterdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hazır Beton Endeksi 2024 Nisan Ayı Raporu’na göre, şubat ve mart aylarında pozitif tarafta tutunan Faaliyet Endeksi nisan ayında eşik değerin altına gerilemiştir. Beklenti ve Güven Endekslerinin de aşağı yönlü hareket ettiği görülmektedir. Yılın ilk çeyreğinde, Beklenti ve Güven Endekslerindeki düşük değer, nisan ayında Faaliyette azalmaya neden olmuştur. Her 3 endekste yaşanan gerileme, Hazır Beton Endeksi’ni aşağı çekmiş durumdadır.

Geride bıraktığımız nisan ayında Beklenti dışındaki endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumdadır. En fazla daralma Güven Endeksi’nde görünmektedir. Faaliyetteki azalış, Beklenti Endeksi’nin eşik değerin altında olduğu bilgisi ile birlikte okunmalıdır. Bu durumda Faaliyetteki azalmanın önümüzdeki aylarda da devam edebileceği öngörülebilir. "



Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyet Endeksi nisan ayında eşik değerin altına gerilerken Beklenti ve Güven Endeksleri de aşağı yönlü hareket etti. Beklenti dışındaki endeksler de geçen yılın aynı ayına göre azaldı. Bu durumda, faaliyetteki azalma önümüzdeki aylarda da devam edebilir.” dedi.

İpotekli satışların adedi 27 binlere kadar geriledi

İnşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerini paylaşan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Yılın ilk 3 ayında ipotekli konut satışları %53 azalmıştır. İpotekli satışların adedi 58 binlerden 27 binlere kadar gerilemiştir. İlk 3 aydaki toplam konut satışları geçen yıl ile neredeyse aynı olup yalnızca %1,3 gerileme göstermektedir. Son dönemde iç talebi daraltmaya yönelik hamleler konut sektörünü de olumsuz etkileyecektir. Seçim sonrası döneme dair olumsuz beklentiler ortadan kalkmış olsa da, özellikle bankacılık sektörü aracılığıyla konut kredisi kullanımında faiz oranları ve kredi verme isteği açısından yaşanan sıkıntılar, inşaat sektöründe yeni projelere başlama isteğini azaltmaktadır.” dedi.