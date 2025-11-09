İnşaat maliyetlerinde yeni dalga: Demir 30 bin TL’yi aştı, sektör alarmda

Konut piyasasında hareketlilik sürerken, demir, çimento ve beton gibi temel inşaat malzemelerine gelen ani zamlar sektörün tepkisini çekiyor. Müteahhitler, maliyet artışlarının projeleri yavaşlatabileceği ve konut fiyatlarını yeniden yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre demirin ton fiyatı İstanbul’da 30 bin 700 TL’ye, Karabük’te 30 bin TL sınırına yükselirken, çimento ve beton fiyatlarında da benzer artışlar yaşanıyor. Müteahhitler, döviz kurlarında belirgin bir artış olmadığına dikkat çekerek, fiyatların “ekonomik gerekçelerle açıklanamayacak” şekilde yükseltildiğini ifade ediyor.

“Yeni projeler durma noktasına gelebilir”

Sektör temsilcilerine göre artan maliyetler, konut üretimini zorlaştırırken, yeni projelerin ertelenmesine yol açabilir. Müteahhitler, “Döviz aynı, enerji fiyatları aynı; ama demir ve çimentoya zam üstüne zam geliyor. Bu tablo konut fiyatlarını daha da artırır, sosyal konut hedefini bile sekteye uğratır” değerlendirmesini yaptı.

Demir, çimento, beton… Zincirleme zam etkisi

Demir: Ton fiyatı 30 bin TL’yi aşarak rekor kırdı.

Çimento ve beton: Zam dalgası hızla yayıldı, maliyetler katlandı.

Yansıma: Girdi maliyetlerindeki artış, konut fiyatlarına doğrudan etki ediyor.

“Sosyal konut hamlesi öncesi fiyat artışı dikkat çekici”

Sektördeki zamların, sosyal konut projesi hazırlıkları sürerken hızlanması da tartışma yarattı. Müteahhitler, sürecin “fırsatçılık” boyutuna taşındığını savunuyor.

Boykot sesleri yeniden yükseliyor

Çimento fiyatlarına yönelik yeni zam hazırlıklarının gündeme gelmesiyle birlikte, sektörde boykot çağrıları yeniden dillendirilmeye başlandı. Daha önce İMKON öncülüğünde yapılan çağrılar sonucu üreticilere karşı toplu duruş sergilenmişti. Bugün de “adil fiyatlandırma ve rekabet ortamı” talebiyle benzer bir tepkinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.