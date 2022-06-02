İnşaat malzemeleri sanayi üretimi arttı

Türkiye İMSAD mayıs ayına ait verilerle birlikte yılın ilk çeyreğini değerlendiren sektör raporunu açıkladı. Mayıs Ayı Sektör Raporu’na göre; enerji kesintilerinin etkisine rağmen 2022 yılının ilk üç ayında üretim, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 4,7 arttı. Talep tarafında ise büyüme yavaşlayarak devam etti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yılın ilk 3 aylık dönemine ilişkin sektör verilerini açıkladı. Yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2022 yılı ocak ayında enerji kesintileri nedeniyle önemli ölçüde yavaşlayarak yüzde 0,1 oranında, şubat ayında ise yüzde 8,3 artış kaydetmişti. Mart ayında üretimdeki büyüme devam ederek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı.

Böylece yılın ilk üç aylık döneminde üretim artışı geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. İnşaat malzemelerine yönelik talep de ilk çeyrekte yavaşlayarak büyümeye devam etti.

2021 yılında tüm alt sektörler üretim tarafında yüksek büyümeler kaydederken, 2022 yılında bazı alt sektörlerde düşüşler yaşandı. Yılın ilk üç ayında 13 alt sektörde üretim geçen yıla göre arttı. 9 alt sektörde ise üretim geriledi.

2022 yılının ilk üç ayında en yüksek üretim artışı yüzde 31,8 ile seramik kaplama malzemelerinde, yüzde 27,5 ile birleştirilmiş parke ve yer döşemelerinde ve yüzde 24,7 ile seramik sağlık gereçlerinde gerçekleşti. Demir çelikten çubuk ve profiller üretimi yüzde 19,6 ve plastik inşaat malzemeleri üretimi yüzde 21,3 yükseldi. Buna karşın yılın ilk üç aylık döneminde tuğla ve kiremit üretiminde yüzde 22, metalden kapı ve pencereler üretiminde ise yüzde 9,6 gerileme oldu.

İnşaat sektörü küçülüyor, iç talep yavaşlıyor

Türkiye’nin ilk üç aylık büyüme verilerine göre, diğer iktisadi faaliyetlerdeki büyümeye karşın inşaat sektörü, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde girdiği küçülme eğiliminden çıkamayarak 2022 yılı ilk çeyreğinde de yüzde 7,2 küçüldü. İnşaat sektöründe ilk çeyrekte yaşanan bu daralma, inşaat malzemelerine yönelik iç talepte bir duraklama olduğuna işaret ediyor. İnşaat malzemeleri sanayisinde ilk çeyrekteki üretim artışı, büyük ölçüde dış talep kaynaklı olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü ile ekonomik büyüme arasında ayrışma devam etti

İnşaat sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ayrışma 2022 yılının ilk çeyrek döneminde de sürdü. İnşaat sektörünün kendi iç dinamiklerindeki arz ve talep sıkıntısının devam ettiğinin bir işareti olarak yılın ilk çeyreğinde ekonomide yüzde 7,3 büyüme yaşanırken inşaat sektörü yüzde 7,2 küçüldü.

İç pazarda öncü gösterge olan alınan yeni yapı ruhsatları alan olarak yüzde 21,8 daraldı

Sektör açısından önümüzdeki dönemde yeni inşaat başlangıçları için önemli bir gösterge olan alınan yeni yapı ruhsatları, 2022 yılının ilk çeyrek döneminde geçen yıla göre alan olarak yüzde 21,8 daraldı. 2021 yılı ilk çeyreğinde 34,38 milyon metrekare olan alınan yapı ruhsatları 2022 ilk çeyrekte 26,87 milyon metrekareye indi. Alınan yapı ruhsatlarındaki düşüş, müteahhitlerin yeni işler için çok istekli olmadığını ve artan inşaat maliyetlerinin yeni inşaat işlerine olan eğilimi sınırladığını gösteriyor.

Alınan yeni yapı ruhsatları daire sayısı yüzde 27,9 geriledi

Sektör açısından önemli göstergelerden biri olan, konut ve konut dışı binalar için alınan yeni yapı ruhsatları içindeki daire sayısında da düşüş kaydedildi. 2022 yılının ilk çeyreğinde alınan yeni yapı ruhsatlarında daire sayısı 125 bin 854 adet iken geçen yılın ilk çeyreğinde bu sayı 174 bin 675 adet, 2021 yılının son çeyreğinde ise 237 bin 146 adet olarak gerçekleşti.