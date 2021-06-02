İnşaat malzemeleri sanayi üretimi yüzde 17,2 büyüdü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından izlenen aylık sektör raporunu açıkladı.

"Mayıs 2021 Sektör Raporu"na göre; geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,3 ve son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi salgın sonrası yeni dönemde son üç çeyrektir yüksek büyüme hızlarına ulaştı.

Sanayi sektörü 2020 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 7,3, dördüncü çeyreğinde yüzde 10,3, 2021 yılı ilk çeyreğinde de yüzde 11,7 büyüme gösterdi. Sanayideki büyümenin arkasında ise büyük ölçüde inşaat malzemeleri sanayisi yer aldı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 17,1, son çeyreğinde yüzde 19, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 17 büyüyen inşaat malzemeleri sanayisi, son üç çeyrek dönemdir sanayinin ortalama büyümesinin de üzerinde büyüme gösterdi.

2020 yılında yaşanan salgındaki sert üretim düşüşü sonrası inşaat malzemeleri sanayisinde, 10 aydır üst üste yüksek bir üretim artışı dönemi yaşandı. Özellikle ihracatın desteklediği üretim artışı son üç çeyrektir çift haneli olarak gerçekleşti.

Dış talebin yıl sonuna kadar süreceği, iç talebin de daha çok katkı vermesi halinde inşaat malzemeleri sanayisinin bu yılı yüzde 20’ye yakın büyüme ile kapatabileceği öngörülüyor.

İnşaat malzemeleri sanayisindeki bu yüksek büyüme performansının genel sanayi ve ekonomiyi de desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi mart ayında yüzde 20,9 arttı

Geçen yılın mart ayında salgının ilk etkileri ile yavaşlayan inşaat malzemeleri sanayi üretiminde, 2021 yılı mart ayında yüksek bir büyüme gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocakta 17,8, şubatta ise 12,3 arttı.

Mart ayındaki yüzde 20,9 artışın da katkısı ile yılın ilk çeyreğinde sanayi üretimi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,2 büyüdü. 2021 yılının ilk çeyrek döneminde gerçekleşen yüksek üretim artışında iç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu. İç ve dış talep üretim artışını destekledi.

Üretimde en yüksek artış tuğla ve kiremit sektöründe

Yılın ilk 3 ayında 22 alt sektörün 21’inde üretim, 2020 yılı ocak-mart dönemine göre arttı. 2021 yılı ocak-mart döneminde 18 alt sektörde üretim aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. En yüksek üretim artışı yüzde 71,5 ile tuğla ve kiremit sektöründe gerçekleşti. Çimento ve betondan eşya üretimi 36,8 büyüdü.

Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 29,3, demir çelik radyatör üretimi yüzde 29,1, ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 28,6 ve seramik sağlık gereçleri üretimi ise yüzde 27,6 büyüme gösterdi.

Yılın ilk 3 ayında daha sınırlı üretim artışı gösteren ürünler metal yapı ve yapı parçaları, demir çelikten çubuk ve profiller, elektrikli aydınlatma ekipmanları oldu. Üretimi düşen tek ürün ise yüzde 7,4 ile inşaat camları oldu.