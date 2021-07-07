İnşaat malzemesi ihracatı 25 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), dernek tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Mayıs 2021 sonuçlarını açıkladı. Bunu göre, inşaat malzemeleri sanayisi, pazarlardaki iyileşme ve canlanma beklentisiyle yüksek ihracat performansı gösterdi. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Mayısta tam kapanma ve çalışma gün sayısının bayram tatili dolayısıyla azalmasına rağmen yüksek bir performans yakalandı. 2021 Mayıs itibarıyla yıllık inşaat malzemeleri ihracatı 24,73 milyar dolara, miktar olarak 63,3 milyon tonla son dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı.

Mayısta 2,46 milyar dolara ulaşan inşaat malzemeleri ihracatı endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos'tan bu yana en yüksek ikinci aylık rakam oldu. Son üç aylık ihracat ise 7,44 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Mayısta inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak 5,85 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece miktar olarak da tüm zamanların en yüksek ikinci ihracatı yapıldı. Son üç aylık ihracat ise 17,6 milyon ton seviyesine ulaştı.

İnşaat malzemelerinde kilogram başına düşen ihracat değeri mayısta yüzde 50 artarak 0,42 dolara ulaştı.

Pazarlarda talep artışı sürüyor

Mayısta inşaat malzemeleri ithalatı, nisan ayına göre yavaşlayarak 707 milyon dolar ve 255 bin 481 ton seviyesinde gerçekleşti. Kilogram başına düşen ithalat birim fiyatı ise 2,77 dolara yükseldi.

Önceki ay 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat birim fiyatları yıllık bazda yükseldi. Ortalama ihracat birim fiyatları, mineral ürünlerde yüzde 36,9, demir çelik ürünlerinde yüzde 24,2, ağaç ve ahşapta yüzde 36,5, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 32,7, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 24,5 yükseldi.

Mayısta 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak yükseldi. En yüksek ihracat artışı yüzde 126,6 ile demir çelik ürünlerinde gerçekleşirken, bu grupta aylık bazda uzun süre sonra ilk kez 1 milyar dolar aşıldı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 94,3, metal bazlı ürünlerde yüzde 89, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 84,5'lik artış yaşandı.