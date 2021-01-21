İnşaat malzemesi sektöründe yüzde 6-7 büyüme bekleniyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 2020 yılında dalgalı bir grafik izleyen sektörde 2021'de %6-7 büyüme beklediklerini söyledi.

Sektörün 2021 performansını belirleyecek ilk unsurun, dünyada ve Türkiye’de pandeminin seyri olacağını belirten Küçükoğlu; diğer ana unsurların ise ekonomide uygulanacak para politikası ile ekonomi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yapılacak reformlar olduğunu belirtti.

Yüksek faiz 2021 performansını sınırlayabilir

Küçükoğlu, sıkı para politikası ve yüksek faizlerin ise inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin 2021 performansını sınırlamasının söz konusu olduğunu söyledi.

Sektörün önümüzdeki dönem beklentilerine ilişkin Reuters'a yaptığı değerlendirmede Küçükoğlu, "2021 yılında inşaat sektöründe yüzde 4, inşaat malzemeleri sanayisinde de yüzde 6-7 civarında büyüme beklentimiz var... 2021 performansını belirleyecek ilk ana unsurun, küresel ölçekte ve Türkiye’de pandeminin seyri olacağını diğer unsurun ise ekonomide uygulanacak para politikası, ekonomi, hukuk, demokrasi alanında yapılacak reformlar olacağını düşünüyoruz" dedi ve ekledi:

"Merkez Bankası'nın 2021 yılının da önemli bir bölümünde yüksek politika faizini koruyacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak konut kredisi ve TL ticari kredi faiz oranlarının da yüksek kalması bekleniyor. Dolayısıyla sıkı para politikası ve yüksek faizlerin inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin 2021 yılı performansını sınırlaması söz konusu."

İşler yeniden yavaşlama eğilimine girdi

Küçükoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 2020'nin ilk çeyreğinde %8 büyüyen inşaat malzemeleri sanayi, ikinci çeyrekte ise %8 küçüldü. Sektör üçüncü çeyrekte ise %14.4 büyüme kaydetti.

Küçükoğlu, "Son çeyrekte büyümeler devam etti ancak yılın sonlarına doğru salgınının yurtiçi ve yurtdışında daha kuvvetli yaşanmaya başlanan ikinci dalgası sonucu işler yeniden yavaşlama eğilimine girdi" dedi.

İMSAD'ın Aralık Sektör Raporu'na göre, mevcut işler seviyesi Aralık'ta bir önceki aya göre 11.3 puan düştü. Yeni iş siparişleri de Aralık ayında 5.9 puan geriledi.

Küçükoğlu, "Sektörde yeni iş siparişleri Haziran ve Temmuz aylarında önemli artış gösterirken, Ağustos-Kasım döneminde iş siparişlerinde doygunluk yaşanmaya başlandı. Aralık ayında ise yeni alınan işler seviyesi hissedilir bir aylık düşüş gösterdi. Tamamlanan işler sonrası yeni siparişlerin kış ayları sonrası ve COVID-19 salgını etkilerinin azalması ile birlikte yeniden artmaya başlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

İkinci çeyrekte salgının etkisin azalması bekleniyor

Küçükoğlu, COVID-19 pandemesine bağlı kapatma ve kısıtlamaların 2021’in başında devam etmesi beklense de, 2021’in ikinci çeyreğinde küresel salgının etkisinin azalacağını düşündüklerini belirtti.

Genel kredi büyümesinin 2021 yılında %15 seviyesinde kalmasının beklendiğini belirten Küçükoğlu; inşaat sektörünün kullandığı kredilerdeki büyümenin yavaşladığını, bu durumun sürmesinin ise inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin performansını sınırlayabileceğini söyledi.

Küçükoğlu'nun verdiği bilgiye göre, inşaat malzemeleri sanayi 2020’yi yaklaşık 6.8 milyar dolar ithalat ve 21 milyar dolara yakın ihracatla kapatmayı bekliyor.