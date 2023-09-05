İnşaat malzemesi üretimi ilk yarıda %1,4 büyüdü

Rapora göre 2023’ün Haziran ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı. Söz konusu gerilemede, haziran ayındaki çalışma gün sayısının azalması en önemli etken olarak öne çıktı. Haziran ayındaki üretim düşüşüne rağmen yılın ilk 6 ayında toplam inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın ilk 6 aylık üretiminin yüzde 1,4 üzerinde gerçekleşti.

Rapora göre, dış pazarlarda talep koşulları haziran ayında zayıf kalmaya devam etti. Yurt içinde ise seçimler sonrası yeni fiyatlamalar ve yeni ekonomi politikaları beklentileri üretimi ve satışları etkiledi. Bu çerçevede haziran ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre 22 alt sektörün 18’inde düşerken, 4’ünde ise yükseldi.

Güven endeksi geriledi

2023 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek üretim artışı yüzde 44,4 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti. 2023’ün ikinci çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 6,2 büyüdüğü belirtilen raporda, deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetlerinin etkisiyle inşaat sektöründe hareketlilik yaşanacağı vurgulandı.

Yüzde 6,2’lik büyüme ile inşaat sektörü uzun zaman sonra genel ekonomik büyümenin üzerinde bir performans sergiledi. Raporda, inşaat sektörü güven endeksinin seçimlerin yapıldığı mayıs ayından sonra gerileme eğilimine girdiği belirtildi. Bu kapsamda haziran ve temmuz aylarında düşen güven endeksi, ağustos ayında da gerilemeye devam etti. Endeks 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,9 puan düştü.

Faizlerindeki artış faaliyetleri sınırlayacak

Raporda; Türk lirası ticari kredi faiz oranlarının arttığına işaret edildi. T.C. Merkez Bankası’nın para politikasındaki kademeli sıkılaşma adımları ile ticari kredi faiz oranlarının da kademeli olarak yükseldiği belirtildi. T.C. Merkez Bankası’nın TL ticari kredi faiz oranlarını, referans faizin 1,8 katı ile sınırlamaya devam ettiğine vurgu yapıldı. Buna bağlı olarak T.C. Merkez Bankası’nın faiz oranı artışı olmadan önceki hafta ticari kredi faiz oranları yüzde 32’ye ulaştı. T.C. Merkez Bankası’nın 7,5 puanlık faiz artışı ardından kredi faizlerinin de yüzde 40-45 aralığına çıkacağı tahmin edildi.