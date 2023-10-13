İnşaat sektörü 5 aydır iyi performans gösteriyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi 2023 Eylül Ayı Raporu”nu açıkladı.

Faaliyet Endeksi Ağustos ayındaki yükselişin ardından eylülde aşağı yönlü hareket etmiş, buna rağmen eşik değerin üzerindeki konumunu sürdürüyor. Rapora göre, Faaliyet Endeksi ağustos ayındaki yükselişin ardından eylülde yeniden aşağı yönlü hareket etmiş, buna rağmen eşik değerin üzerindeki konumunu korudu. Böylece inşaat sektörünün son 5 aydır iyi performans sergilemeye devam etti.

Hazır beton eşik değerin altında

Temmuz ayında dip yapan Beklenti Endeksi ağustostaki yükseliş sonrası, eylülde sabit hareket etmiş olup, endeks değeri hâlen eşik değerin altında konumlanmaya devam etti. Güven Endeksi ağustosta eşik değere yakın bir konumda iken eylülde sınırlı bir azalış ile eşik değerin altına indi. Endeks değerlerinin tamamında görülen bu azalma sonrasında Hazır Beton Endeksi eşik değere geriledi.

Geride bırakılan eylül ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre yükselmiş durumda. En fazla artış Faaliyet Endeksi’nde, en az artış ise Beklenti Endeksi’nde oldu. Beklenti ve Güven endekslerinin, artışa rağmen eşik değerin altında kalmaya devam ettiği göz ardı edilmemelidir. 3 endeksin durumu da geçen yılın aynı ayına kıyasla pozitif durumda olması nedeniyle Hazır Beton Endeksi de yükselmiş durumdadır.

Kredilerde daralma yaşanıyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, mayıs ayının sonundan itibaren seçim atmosferinin bitmesi ve yeni ekonomi yönetiminin politika değişimi ile birlikte bir yandan talep diğer yandan maliyet enflasyonu ile mücadele için çalışmalar çalışmaların başladığını söyledi. Işık, “Bunun en belirgin sonucu da kendini yükselen faiz hadleri ile göstermiştir. Politika faizindeki artışlar ile Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin tasfiyesine yönelik atılan adımlar birleşince faizdeki yükseliş hızlanmıştır.

Tüm bunların üzerine bankaların kredi verme iştahındaki azalma da eklenince finansmana erişim iyice zorlaşmış durumdadır” dedi. Yalnızca inşaat sektörü oyuncularının kullandığı ticari kredilerin değil aynı zamanda konut kredilerindeki zayıflamanın da inşaat sektörünü önümüzdeki dönemde zorlayacağını ifade eden Işık, “Tüketici kredileri haziran başından itibaren yavaşlamış durumdadır. Ticari krediler ise, tüketici kredilerine kıyasla daha ileri bir tarihte, yaklaşık olarak temmuz ayının sonunda yavaşlama göstermiş durumdadır.

Bir yandan enflasyonla mücadele ederken aynı zamanda ılımlı bir büyüme sürecinin sağlanması için finansmana erişim kolaylaştırılmalıdır. İnşaat sektörü gibi ülke ekonomisinin dinamosu mahiyetinde ve istihdamı sırtlanan bir sektörün tüm bileşenleri ile yoluna devam etmesi gerekmektedir” dedi.