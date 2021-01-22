İnşaat sektörü pandemide dijitalleşti, konut satışları yüzde 11 arttı

Pandeminin etkisiyle inşaat sektöründe başlatılan dijitalleşme hareketi, yıl sonu bilançosunda yeni bir rekoru beraberinde getirdi. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre; konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre %11,2 artarak 1,5 milyon sınırına geldi. Projelerin çiziminden inşaat ve satış aşamalarına kadar uzanan süreçlerin her birini kapsayan dijitalleşme hareketinin, konut geliştiriciler açısından maliyeti düşürücü, satışları artırıcı bir etki yarattığını belirten YapıRadar.com Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, “Geleneksel ticaretin zor şartlar altında sürdürüldüğü bu dönemde, tedarikçiler ile müteahhitler arasında mal-hizmet alışverişi sağlamak adına oluşturduğumuz proje veri ve talep bankası YapıRadar.com ile sektörde başlayan dijitalleşme hareketine ciddi bir katkı sağladığımızı düşünüyorum.” dedi.

Müteahhit firmalar ile tedarikçiler dijitalde buluşuyor

YapıRadar.com’u müteahhit firmalar ile tedarikçilerin buluşma platformu olarak tanımladıklarını kaydeden Devrim Ünal Saygın, “Tedarikçi firmalar, platformumuz üzerinden, inşaatı devam eden ve yeni başlayacak binlerce projenin tüm detaylarına, müteahhit firmaların satın alma taleplerine kolayca ulaşabiliyor. İnşaatın ilerleme aşamasını anlık olarak takip edebildikleri için doğru zamanda, doğru firmaya teklif vererek, zaman kaybetmeden yeni satış fırsatları yakalayabiliyorlar” dedi. “Kapalı devre çalışan yeni nesil dijital bilgi platformu” olarak konumlandırılan YapıRadar.com ile tedarikçi firmalar ile müteahhit firmaları buluşturan bir partner görevi görerek, pandemi döneminde mal-hizmet alışverişinde yaşanan aksaklıkların önüne geçmeyi başardıklarını ifade etti.

Tedarikçiler, satın alma talebi eklenen projelerdeki tüm ürün ve hizmet kalemleri için teklif sunabiliyor

YapıRadar.com sayesinde müteahhit firmaların projeleri için alım yapmadan önce teklif topladıkları boya, seramik, çelik kapı,aydınlatma gibi satın alma taleplerini tedarikçi firmalara anında ulaştırdıklarını ve tedarikçilerin de anında teklifleri müteahhit firmalara sunmalarını sağlayarak köprü görevi gördüklerini aktaran Devrim Ünal Saygın, YapıRadar.com’un sunduğu avantajlar hakkında şu bilgileri verdi: “YapıRadar.com’u sadece hizmet değil, çözüm ortaklığı sunan bir sistem olarak geliştirdik. Sistemimiz sayesinde üye tedarikçilerimiz, yüklenici firmaların hizmet ve malzeme taleplerine, satın alma yetkilisine ve iletişim bilgilerine anında ulaşabiliyorlar. Sunduğumuz binlerce güncel proje sayesinde tedarikçi firmalar, yeni proje araştırarak zaman kaybetmiyorlar. Müteahhit firmalar da talep ettikleri ürünleri, tüm tedarikçilerden gelen teklifleri karşılaştırarak beklentilerine uygun fiyatlar üzerinden satın alabiliyorlar. Tüm zamanlarını satış odaklı olarak kullanıp zaman ve maliyetlerden tasarruf edebiliyorlar.”

Kriterlere göre projeler listeleniyor

YapıRadar.com’un sahip olduğu Proje ve Performans Takip Sistemi (PPTS) ile tedarikçi şirketler açısından proje enflasyonu yaratmanın önüne geçtiklerine de değinen Devrim Ünal Saygın, “Sunduğumuz projeler içerisinden firmalarımızın kriterlerine uygun olanlarını listeleyen verimli takip sistemimizle firmaların iş süreçlerini aksatmadan başarılı bir şekilde sürdürebilmelerine imkan veriyoruz. PPTS modülümüz sayesinde binlerce proje arasından firmalara uygun projeleri belirleyerek maksimum performans alınmasını sağlıyoruz. Öte yandan firmalar, çalışanlarının proje bazında, görüşme notları, proje skorlama, hatırlatma, çalışma istatistikleri gibi konularda detaylı performansını ölçümleyerek performans yönetimini de kolayca yapabiliyorlar.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...