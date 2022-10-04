İnşaat sektörü 'sürdürülebilir gelecek' için buluşacak

İnşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirliğe en iyi örneklerden biri olarak 2009 yılından beri düzenlediği sektörün en büyük etkinlikleri arasında kabul edilen “Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi”, bu yıl 3 Kasım 2022 tarihinde Hilton Maslak İstanbul’da gerçekleşecek.

Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden fiziki bir buluşma olarak düzenlenen etkinlikte, inşaat sektörü açısından ‘sürdürülebilir gelecek’ odağındaki yaklaşımlar değerlendirilecek.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, iş ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı ve tüm gün sürecek olan zirve, sektörün her kesiminden 500’ü aşkın katılımcıyı buluşturacak. Zirvede özel ve kamusal tüm aktörler bir araya gelerek, sürdürebilirlik anlayışını değerlendirme ve geleceğin yaklaşımlarını birlikte oluşturma imkanı yakalayacak.

Zirvenin hedefi; sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir halkasını oluşturan inşaat malzemesi sanayisini, döngüsel ekonomi, inşaatta sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir ve akıllı şehirler, akıllı yatırımlar, yenilikçi sanayi, sürdürülebilir enerji yönetimi, yaratıcı, yeni fikirler ve teknolojik yenilikler çerçevesinde, yeni bir sanayi ve ticaret anlayışı ile şekillendirmek olacak. “10. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi”nde tüm bu konular çerçevesinde yurtiçinden ve yurtdışından her biri alanında tecrübeli seçkin konuşmacılar, sektöre dair ufuk açan değerlendirmelerini paylaşacak.

İnşaat sektörünün en önemli teknolojik gelişimlerinden biri olan BIM (Building Information Modelling) yani Yapı Bilgi Modellemesi’nin Türkiye’de kullanımının daha da yaygınlaşmasını hedefleyen ve bu doğrultuda 2018 yılından bu yana Türkiye İMSAD çatısı altında çalışmalarını sürdüren buildingSMART Türkiye; sektörde bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine ve faydalarına olan ihtiyaçtan hareketle, 10. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde paralel bir oturum gerçekleştirecek. Dünya çapında yapı sektörünün kullanımına yönelik açık ve uluslararası veri standartları geliştirmek yoluyla endüstrinin sayısal dönüşümünde öncülük eden açık, tarafsız ve uluslararası kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan buildingSMART International’ın uluslararası alanda tecrübe sahibi olan isimleri paralel oturumda sunum gerçekleştirerek katılımcılarla interaktif şekilde deneyimlerini paylaşacak.

“Geleceğe baktığımızda, Süper Şehirler’in şekillendirdiği bir dünya görüyoruz”

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde araştırma, tasarım ve inovasyona adanmış uluslararası bir mükemmellik merkezi olan Fundacion Metropoli'nin Kurucusu ve Onursal Başkanı olan Alfonso Vegara, Zirve’nin keynote konuşmacısı olarak yer alacak. Fikirleri ve projeleri, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Asya, Avustralya ve Afrika'da 30'dan fazla kitap ve Uluslararası Konferans aracılığıyla yayılan; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Mekânsal Planlamacılar Konseyi, Mimarlar Dernekleri, Girişimci Dernekleri, şehirler ve devletler tarafından ödüllere layık görülen Alfonso Vegara, Zirve’de, “Geleceğin Şehirleri için Mimariyi Tasarlamak” başlıklı sunumuyla ilgili şunları söylüyor: “Giderek daha çok şehirleşen, şehirlerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Şehirler, iklim değişikliğine, eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı mücadelede öncülük eden ana aktörler olma potansiyeline sahip küresel ekonominin yeni motorlarıdır. Geçmiş, bir zamanlar imparatorluklar ve ulus-devletler dönemleri tarafından organize edilmiş, ancak şimdi, geleceğe baktığımızda, Süper Şehirler’in şekillendirdiği bir dünya görüyoruz. Süper Şehirler, “Bölgenin Aklını” (Intelligence of the Territory) keşfetme yeteneğine sahip olan yerlerdir. Metropoli Vakfı’nın uyguladığı projelerin özgün özelliklerinden biri de, mimarlık, şehir, bölge ve teknoloji alanında projeler tasarlamak için kamu ve özel sektör ile işbirliği yoluyla Akıllı Bölgeler (Intelligent Territories) felsefesinin, Singapur, Madrid, Barselona, Bilbao, Medellin ile Türkiye'nin Marmara bölgesi gibi yerlerde uygulamalarıdır.”