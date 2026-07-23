İnşaat sektöründe finansman maliyetleri ivme kaybına yol açtı

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Böylece sektörün 2022 yılının ikinci yarısında başla­yan büyüme eğilimini 14 çey­rektir kesintisiz sürdürdüğü ifade edilirken, önceki dönem­lerde yüzde 8’in üzerinde ger­çekleşen büyüme performansı­na kıyasla ivme kaybının belir­ginleştiğine dikkat çekildi.

Yurt dışı projeler performansın gerisinde

Büyümedeki yavaşlamada sıkı para politikası, yüksek fi­nansman maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan güçlüklerin etkili olduğu değerlendirilir­ken, deprem bölgesindeki ye­niden inşa faaliyetleri ile kamu altyapı yatırımlarının sektörü desteklemeyi sürdürdüğü, bu­na karşın özel sektör yatırım­larındaki zayıflamanın büyü­me hızını sınırladığı kaydedil­di.

Öte yandan, 2026 yılının ilk çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksine göre gayrisafi sabit sermaye oluşumu içerisinde sektörel yatırımların payının yüzde 3,3, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamdaki pa­yının ise yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleştiği belirtilen raporda, sektörün ekonomik faaliyetler ve istihdam açısından önemi­ni koruduğu vurgulandı.

Rapor­da, yılın ilk yarısında 2,7 milyar ABD Doları ile geçmiş yıllar­daki performansının gerisin­de kalan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin küresel finans­man koşulları ve jeopolitik ge­lişmelerden olumsuz etkilendi­ği belirtildi. Uluslararası proje hacmindeki yavaşlama, özellik­le Orta Doğu’da artan gerilim­ler ve yatırım kararlarının erte­lenmesiyle ilişkilendirilirken, Türk inşaat sektörünün sahip olduğu teknik yetkinlik ve ulus­lararası deneyim sayesinde kü­resel pazardaki rekabet gücünü koruduğunun altı çizildi.

Ruhsatlardaki artış yeni yatırımlar için olumlu

Rapora göre, Türkiye genelinde ilk el konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ikinci el konut satışları da yüzde 12,5 oranında artışla 86 bin 573 adede yükseldi.

Böylece toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı yüzde 33,4, ikinci el satışların payı ise yüzde 66,6 olarak gerçekleşti. Rapora göre, yapı ruhsatlarındaki artış yeni yatırımlar için olumlu sinyal veriyor. Raporda, “2026 yılının ilk çeyreğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinde kaydedilen artış, sektörün üretim kapasitesini koruduğunu ve önümüzdeki dönemde yeni projelerin devreye alınabileceğini göstermiştir” denildi.