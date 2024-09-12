“İnşaat ve makine sektörü kilit öneme sahip”

Nagihan KALSIN

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, iş ve inşaat makina­ları sektörünün Türkiye ekono­misi ve sanayisinin pek çok ala­nında kilit rol oynadığının altı­nı çizdi. Ağar, “Sektör bir yandan yerli makina arzını sağlarken di­ğer taraftan da güçlü bir ihracat performansı ortaya koyuyor. Ma­kina sektörü ihracatımızda de­di.

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu ise, “İŞİM küme­lenmesi sektör ihracatının yüzde 60’ını sağlıyor. Sektörün önem­li paydaşlarından olan kümelen­memiz 25 üye ile 2007 yılında yo­la çıkmıştık, şimdi 175 üye ile iş ve inşaat makinaları sektörüne hizmet veriyor” diye konuştu. Törende 131 firmaya plaket ve­rildi.