“İnşaat ve makine sektörü kilit öneme sahip”
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından “2023 İhracat Ödülleri” töreni düzenlendi. Törene , Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve OSTİM OSB Y Başkanı Orhan Aydın katılım sağladı.
Nagihan KALSIN
Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, iş ve inşaat makinaları sektörünün Türkiye ekonomisi ve sanayisinin pek çok alanında kilit rol oynadığının altını çizdi. Ağar, “Sektör bir yandan yerli makina arzını sağlarken diğer taraftan da güçlü bir ihracat performansı ortaya koyuyor. Makina sektörü ihracatımızda dedi.
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu ise, “İŞİM kümelenmesi sektör ihracatının yüzde 60’ını sağlıyor. Sektörün önemli paydaşlarından olan kümelenmemiz 25 üye ile 2007 yılında yola çıkmıştık, şimdi 175 üye ile iş ve inşaat makinaları sektörüne hizmet veriyor” diye konuştu. Törende 131 firmaya plaket verildi.