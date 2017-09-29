İnşaatta harcama arttı

29 Eylül 2017

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD), sektörün önemli çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Eylül 2017 Sektör Raporu’nda, ilk çeyrek büyümesi yüzde 6, ikinci çeyrek büyümesi 6,8 olarak gerçekleşen sektörün 2017 yılı ilk yarısında yüzde 6,4 büyüdüğü vurgulandı.

Yılın ikinci yarısında inşaat harcamaları 252,6 milyar TL oldu

Yılın ikinci çeyrek döneminde 140,2 milyar TL olarak gerçekleşen toplam inşaat harcamaları ile birlikte 2017 yılı ilk yarısında inşaat harcamalarının 252,6 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtildi. Raporda ayrıca inşaat harcamalarının, 2016 yılı ilk yarısına göre cari fiyatlarla yüzde 32,5 oranında yükseldiğine dikkat çekildi.

İnşaat sektörü istihdamı geçen yılın üzerinde

Türkiye İMSAD ‘Eylül 2017 Sektör Raporu’nda, istihdam konusuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: İnşaat sektörü istihdamı, mevsimsellik ile birlikte mayıs-eylül aylarında en yüksek seviyelerine çıktı. 2017 yılı Haziran ayı itibariyle inşaat sektöründe istihdam; 2,17 milyon kişi ile en yüksek seviyelerinden birine çıkarak, bu yılın mayıs ve geçen yılın haziran ayı istihdamının da üzerinde gerçekleşti.

Yeni Konut Yapı Ruhsatlarında artış sürüyor

2017 yılının ilk yarısında alınan konut yapı ruhsatları önemli bir artış göstererek 620 bin 182 daireye yükseldi. Aynı dönemde alınan yapı izinlerinin sayısı ise 384 bin 322 daire oldu. Bu iki veri karşılaştırıldığında; yeni alınan yapı ruhsatlarına bağlı inşaatların ya kademeli olarak başlatılacağı ya da inşaatların hemen başlaması halinde konut stokunun önemli ölçüde genişleyeceği öngörülüyor.

Konut dışı bina inşaatlarında durgunluk sürüyor

İnşaat sektöründe konut dışı bina inşaatlarında durgunluğun devam ettiğine dikkati çekilen raporda, sektörle ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:



Konut dışı binalar alışveriş merkezleri, ofisler, konaklama tesisleri ile sanayi binaları ve lojistik depoları gibi ticari binalardan oluşuyor. Konut dışı binalar için alınan yapı ruhsatları 2017 yılının ilk yarısında 25,7 milyon metrekare oldu ve geçen yılın altında kaldı. Yılın ilk yarısında alınan yapı izinleri ise yüzde 3,2 artarak 17,24 milyon metrekare oldu.



Konut dışı bina inşaatlarındaki yavaşlama daha çok bu binalara yönelik talebin geldiği sektörlerde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Perakende sektöründeki doygunluk ve konsolidasyon AVM yatırımlarını sınırlıyor. Turizm sektöründe yaşanan sıkıntılar ise yeni konaklama tesisi yatırımlarını öteliyor. Göreceli olarak canlı kalan ofis binalarında ise yeni arzlar ile birlikte boşluk oranlarının artması yeni yatırımları yavaşlattı. Sanayi ve depo binaları için de benzer gelişmeler yaşanıyor. Ekonomideki normalleşme tamamlanana kadar konut dışı bina yatırımlarının durağan kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

İnşaat sektörü büyüme verilerinde yüksek oranlı güncellemeler sıkıntı yaratıyor

2017 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerinin eylül ayında açıklandığı ve büyüme oranlarında geriye dönük önemli güncellemelerin yapıldığı belirtilen raporda, en yüksek güncellemelerin ise inşaat sektörü için yapıldığı belirtildi.



İnşaat sektöründe yapılan yüksek oranlı güncellemelerin, verilere bağlı sağlıklı değerlendirmeler yapmayı giderek zorlaştırdığına dikkat çekilen raporda, yeni durumla ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:



Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı Aralık ayında milli gelir ve büyüme hesaplamalarını güncellemiş ve yeni bir yöntem kullanmaya başlamıştı. Bu çerçevede milli gelir büyüklüğü de cari fiyatlar ile yüzde 19,7 artmıştı. Milli gelir artışının en büyük kaynağı olarak ise kayıt dışında kalan inşaat harcamaları gösterilmişti. Buna göre daha önce 2015 yılı için 175,1 milyar TL olan inşaat harcamaları büyüklüğü, yeni yöntem ile 379,9 milyar TL olarak hesaplanmıştı. Bu hesaplama kayıt dışı varsayımlarına dayalı olarak yapılmıştı.



2017 yılı Eylül ayında ise 2016 yılı dört çeyreği ve 2017 yılı ilk çeyreği olmak üzere son 5 çeyrek için inşaat sektörü büyüme oranları aşağı yönlü revize edildi. 2016 yılında daha önce yüzde 7,2 olarak açıklanan inşaat sektörü büyüme verisi yüzde 5,4 olarak yenilendi. İnşaat sektörü büyümesinde 1,8 puanlık bir düzeltme yapıldı. Ancak milli gelir büyüme verisi bundan etkilenmedi, tam tersine yukarı yönlü yükseltildi.



2017 yılı ilk çeyrek inşaat sektörü büyümesi verisi de bu kez yüzde 3,7’den yüzde 6’ya yükseltilerek revize edildi. Son beş çeyrekteki inşaat sektöründe büyüme verileri revize edilmiş olmakla birlikte inşaat harcamaları büyüklükleri de değiştirilmedi. Yeni yöntem ile hesaplanan inşaat sektörüne ilişkin verilerdeki güncellemeler ve veriler arası oluşan tutarsızlıklar, inşaat sektörüne ilişkin değerlendirme ve öngörü yapmayı giderek zorlaştırıyor.