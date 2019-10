İnsan Kaynakları dünyasının en etkin liderleri belli oldu

03 Ekim 2019

İnsan kaynakları ekosisteminde hayata geçen yeniliklere liderlik ederek başarı kazanmış, Türkiye’nin en etkin 50 İK yöneticisi belirlendi. Fortune Türkiye dergisinin ekim sayısında açıklanan en başarılı isimler; 15 Ekim’de gerçekleştirilecek CHRO Summit 2019’da bir araya gelerek ödüllerini alacak.

“Türkiye’nin En Etkin 50 İK Yöneticisi Araştırması”; şirketlerin en önemli sermayesi olan insan kaynağını en etkin biçimde yöneten, kurum öncelikleri doğrultusunda fark yaratan ve benzersiz uygulamaları hayata geçiren kişilerden oluşuyor. Liste, Türkiye’nin önde gelen kuruluşları; ciro, kârlılık, hissedar yapısı, sektör çeşitliği ve çalışan sayısı yönlerinden analiz edilerek ve ardından İK liderlerinin performansı incelenerek oluşturuluyor.

Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinden yapılan bu incelemeyle İK yöneticileri kapsamlı bir araştırma metodolojisi ile değerlendiriliyor. Ardından, alanında uzman akademisyen ve sektörden uzmanların yer aldığı danışma kurulunun titiz incelemesi gerçekleşiyor.

15 Ekim'de tartışılacak konular şöyle:



• İnsan Kaynakları Alanında Yenilikler ve Trendler

• Dijital Çağda Liderlik ve Geleceğin Meslekleri

• Geleceğin İşgücü Nasıl Şekillenecek.



Tüm iş dünyasını etkisi altına alan belirsizlik ortamında başa çıkmamız gereken problemleri dijitalleşme ve çeviklik odağında aşmayı hedefleyen bu yılın liderleri, CHRO Summit 2019’da ödüllendirilecek. Türkiye’nin İnsan Kaynakları Zirvesi CHRO Summit, Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde BMI (Business Management Institute) organizasyonuyla gerçekleşecek. İş dünyası ve insan kaynakları liderlerinin bir araya geleceği CHRO Summit 2019, NN Hayat ve Emeklilik ve Vodafone Business ana sponsorluğunda Hilton Bomonti’de yapılacak.

En başarılı liderlerin çoğu kadınlardan oluşuyor



2016-2018 yıllarında en başarılı İK listesine giren yöneticilerin yüzde 60’ını kadın yöneticiler oluşturuyor. Yine aynı yıl aralığında etkin 50 arasında yer alan CHRO’ların yaş ortalaması 48. Listenin yüzde 3’ünü ise 40 yaş altı yöneticiler oluşturuyor. Araştırmaya katılan liderlerin sektördeki tecrübeleri ise ortalama 22 yıl.



Her 5 CHRO’dan 1’i Boğaziçi Üniversitesi mezunu



Listeye giren yöneticilerin mezun olduğu okullar arasında yüzde 19’luk oranla en büyük payı Boğaziçi Üniversitesi tutuyor. Boğaziçi Üniversitesi’ni yüzde 12’lik oranla İstanbul Teknik Üniversitesi, yüzde 10’luk oranlarla ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi, yüzde 8’lik oranla Marmara, yüzde 7 ile Ankara Üniversitesi yüzde 4 ile de Hacettepe Üniversitesi takip ediyor.



Yöneticiler alanlarında uzmanlaşıyorlar



Listelere giren yöneticilerin yüzde 51’i MBA ve insan kaynakları yüksek lisans programlarına katılarak alanında uzmanlaşan kişilerden oluşuyor. En çok tercih edilen eğitim programlar arasında ABD ve İngiltere’nin başarılı işletme okulları yer alıyor. Sosyal bilimler alanından mezun olup hukuk ve finans alanında uzmanlık eğitimleri alan yöneticilerde ise artış görülüyor.

En etkin 50 İK yöneticisi listelerinde yer alan İK yöneticilerinin yüzde 17’si ise sorumluluk alanlarını genişleterek ya da globale geçerek terfi etmiş durumda.



İK yöneticileri artık yönetim kurullarında



Son yıllarda çarpıcı bir dönüşüm geçiren İK fonksiyonu, organizasyonlar içinde çok önemli stratejik bir rol oynuyor. Geçmişte, İK öncelikle bordrolama ve bürokratik işlerin sürdürülmesi olarak operasyonel fonksiyonları yerine getiren bir birimdi. Personel müdürlüğünden insan kaynakları ve strateji yönetimine dönüşen CHRO pozisyonu ise organizasyonun başarısının temeli olarak konumlandırılıyor.



İK analitiği ile çalışan bağlılığı, performans verileri, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi detaylar rakamsal verilerle takip ediliyor, karşılaştırılıyor, eğilimi izlenebiliyor ve gelecek senaryoları kurgulanabiliyor. İK pozisyonun öneminin anlaşılması sonucunda şirketlerin İK yöneticileri artık yönetim kurullarında da yer alıyor.



Enerji, otomotiv, finans, teknoloji, savunma sanayi, inşaat ve perakende gibi birçok sektörden şirketle listelere giren İK yöneticileri her yıl değişiyor. Listelere giren yöneticiler her yıl şirketlerinde uyguladıkları farklı İK uygulamaları ile organizasyonlarının başarısını en üst seviyeye taşıyarak fark yaratıyor.



En etkin 50 CHRO isimleri ve çalıştığı kurumları şöyle: