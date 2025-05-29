Interfresh Eurasia’nın Mersin’e taşınması planlanıyor

2018 yılında yaş meyve, sebze ihracatını arttırma projesi olarak başlayan Interfresh Eurasia Fuarı’nın bugün dünya markası haline gelerek, yurt dışında ziyaret edilecek fuarlar listesine girdiğine dikkat çeken Murat Özer, bu yıl 70’in üstünde ülkeden gelen alım heyetlerini 18-20 Eylül tarihleri arasında İzmir’de ağırlayacaklarını söyledi.

Küresel fuarların düzenlenebilmesi için direkt ulaşılabilirliğin önemini vurgulayan Murat Özer, Mersin’de hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın uluslararası standartlardaki bir fuar alanıyla taçlandırılmasının gereklilik olduğunu aktardı.

Mersinli STK’lardan gelen talep üzerine, bölgede yüksek nitelikli bir fuar alanı kurulmasına yönelik ihtiyaç analizi yapıp fizibilite raporu hazırladıklarını ifade eden Özer, “Interfresh Eurasia Fuarı’nın 2026 ve sonraki yıllar için henüz yapılmış bir sözleşmesi yok. Fuar, yaş meyve-sebze sekMersin’de düzenlenebilir. Narenciye ve tarımın merkezi konumundaki fuarlar ile kongrelerin şehri olacağına inandığımız Mersin’de, Interfresh Eurasia’nın yanı sıra diğer sektörlerde de fuar organizasyonları yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.