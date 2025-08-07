Intralojistiğin geleceğini inovasyonla tasarlıyor

Nezaket ÇETİN

Lojistik ve sanayi sektörün­de dünyanın önemli teda­rikçilerinden biri olan ÜÇ­GE DRS, yalnızca raf üreticisi kimliğiyle değil; depo sistemleri­ni yazılım, otomasyon ve veri yö­netimiyle birlikte kurgulayan en­tegre bir teknoloji markası olarak intralojistiğin (iç lojistiğin) dö­nüşümüne liderlik ediyor.

Ar-Ge ve inovasyonda ilklerin öncüsü oldu

ÜÇGE DRS, üç farklı lokas­yonda toplam 100 bin metreka­relik üretim alanında faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan bu­güne, yerli üretim gücüyle, Tür­kiye’de ilk high-rack, ilk mobil racking sistem, ilk AS/RS akıl­lı depolama sistemi gibi sektö­ründeki ilkleriyle de bütünleş­miş lider bir yapıya sahip. Firma çok yakın bir zamanda da Ar-Ge merkezi gücü ve gelişmiş sistem mühendisliği kabiliyeti ile proje­lendirdiği 35 metre yüksekliğin­deki tam otomatik depo sistemi­ni devreye almaya hazırlanıyor. Bu sistem, dikeyde büyüme sağ­layarak işletmeye daha fazla ka­pasite, verimlilik ve hız sunmayı hedefliyor.

Öte yandan, Türkiye’de yine bir ilk olacak şekilde eksi 20 derece­ye kadar çalışabilen insansız “ka­ranlık depo” teknolojisi, donuk gı­da sektöründe devrim yaratacak bir nitelik taşıyor. Bu yeni ASRS çözümüyle ÜÇGE DRS sektörde­ki öncü rolünü sürdürmeye de­vam ediyor.

Ar-Ge çalışmalarının uzun vadeli vizyona dayandığını belirten ÜÇGE DRS Satış Grup Direktörü Fatih Özbalaban, “Ge­leceğin intralojistik sistemleri veriyle, yazılımla ve mühendislik zekâsıyla çalışıyor. Biz bu bütün­lüğü sağlayan, entegre çözümleri tek çatı altında sunan bir tekno­loji markasıyız. Yalnızca bugünü değil, beş on yıl sonrasını öngöre­rek sistemler geliştiriyoruz. Ay­nı zamanda küresel standartlar­la uyumlu Ar-Ge yaklaşımımız, sunduğumuz tüm teknolojik pro­jelerin uluslararası geçerliliğini güvence altına alıyor.”

İntralojistik sistemlerdeki ihti­yaç ve beklentilerin merkezinde; minimum alanda maksimum de­polama, yüksek hız, düşük enerji tüketimi ile yapısal ve operasyonel güvenlik yer alıyor. Bu çerçevede geliştirdikleri çözümlere değinen Fatin Özbalaban şunları aktardı: “ÜÇGE DRS’nin Ar-Ge merkezin­de geliştirilen ve tescilli markaları olan ASRS Paşa, Multipal, Mobi­pal ve Autopal; tam ve yarı otoma­tik akıllı depo sistemlerinde yük­sek verimlilik, alan optimizasyonu ve operasyonel esneklik sağlıyor. Patentli teknolojilerle hayata ge­çirdiğimiz bu inovatif sistemler, yalnızca ithalata alternatif olmak­la kalmıyor, aynı zamanda küresel pazarda rekabet gücümüzü artıran stratejik yatırımlara dönüşüyor"

TEKNOSAB’da stratejik teknoloji yatırımı

Üretim ve teknoloji altyapısını genişletmek amacıyla, robotik de­po çözümlerine özel yeni bir tesis yatırımı için Bursa TEKNOSAB bölgesinde hazırlıklarını sürdür­düklerini anlatan Fatih Özbala­ban şunları kaydetti: “2027 yılında faaliyete geçmesini planladığımız bu önemli yatırımla hem iç pazar­da hem de global ölçekte artan ta­lebe daha hızlı ve daha yüksek üre­tim kapasitesiyle yanıt vermeyi hedefliyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanında ve 77 ülkede müşterileri­mizin ihtiyaçlarına çözüm sunu­yoruz. Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri başta ol­mak üzere genişleyen ihracat ağı­mızla üretimimizin yüzde 40’ını yurt dışına gönderiyoruz. Ar-Ge ve inovasyon odaklı robotik tek­nolojilerimizle ulusal ve uluslara­rası pazarda marka değerimizi ve etki gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz.”