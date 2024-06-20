İpek böcekleri kozalarını örmeye başladı

Türkiye’de üretilen ipekböceğinin kozalarının tamamı Sarıcakaya ilçesinde depolanıp muhafaza ediliyor.

64 ilde faaliyet gösteren Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (Kozabirlik) satış merkezlerinden Eskişehir'deki Bursa Kozabirliği'ne bağlı Sarıcakaya ve Koza Tarım Satış Kooperatifi'nde görevli Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, ipekböceklerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi verdi.

40 günlük bir üretim süreci olduğuna değinen Işık, üreticinin kısa sürede para kazanabileceğini söyledi. Üreticilerin devlet tarafından desteklendiğini hatırlatan Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, herkese bu üretim modelini tavsiye etti.

“Bize her şey ücretsiz, yeter ki üretsinler”

Sarıcakaya ve Koza Tarım Satış Kooperatifi'nde görevli Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık şöyle konuştu;

“Bursa Kozabirliği'ne bağlı bir kooperatifteyiz. Sarıcakaya ve Koza Tarım Satış Kooperatifi'ndeyiz. Burası Kozabirliği'nin toplama alanı, ana depomuz. Türkiye'de bütün üretilen kozalar buraya gelip depolanır. Ekonomik bir ürün olması için bunu buharda kurutuyoruz ve böyle hale geliyor. Kışın da bunun ipliğini çekiyoruz. Şimdi Ege'nin ve Akdeniz'de Mayıs ayının sonunda kozalar çıkıyor. Kısa 40 günlük bir üretim var, bu süre içerisinde paraya dönüşüyor. Bir de üreticinin ilk geliri oluyor. Ben tavsiye ederim, hiçbir masrafı yok. Sadece emeğini ve aklını kullanmak gerekiyor. Bu iş 2006 yılında hayvancılık desteği kapsamına girdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. İpek böceği üreticisine destek veriyorlar, pozitif ayrımcılık yapıyor. Ben de üreticilerimize bundan faydalanmasını öneriyorum. Koza Birliği her daim yanlarında, bize her şey ücretsiz, yeter ki üretsinler.”