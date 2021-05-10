İplik üretiminde yatırım atağı başladı

Yener KARADENİZ

Hazır giyim ve tekstil sektöründe son aylarda yaşanan hammadde krizi ve haziran ayı ile birlikte beklenen açılmalara hazırlanan tekstil sektöründe, iplik yatırımları hareketlendi. Bu yılın ilk çeyreğinde tekstil dokumacılığı alanında 84 adet yatırım için 3,2 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Böylece 5 milyon ton olan üretim kapasitesi, yüzde 16,6 artarak 5 milyon 830 bin tona yükselecek. Yatırım yapan şirketler arasında Aksa’dan Kıvanç Tekstile, Kipaş’tan Botaş Nehir Tekstile kadar 10’larca dev bulunuyor. Sektör temsilcileri, finansman maliyetlerinin düşmesinin beklendiği ikinci yarıdan sonra yatırımların daha da hızlanacağını ve hammaddede dışa bağımlılığın azalacağını dile getiriyor.

Sektör temsilcileri ne dedi?

2 bin 700 adet makine siparişi verildi

Hammaddede yaşanan fiyat artışlarından ve tedarik ile ilgili sıkıntılardan en fazla muzdarip olan sanayi kolu örmeciler oldu. Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt, mart ayına kadar hammadde ile ilgili çok fazla sıkıntı yaşadıklarını hatırlattı. Özellikle artan fiyatlar nedeni ile birçok ihracatçının yurtdışında fiyat tutturamadığını dile getiren Kurt, bu dönemde hammaddeye erişmekte zorluk yaşayan birçok şirketin, yatırım için düğmeye bastığını söyledi. Kurt, “60’a yakın firma iplik fabrikası kurmak için başvuruda bulundu. Örme sektöründe ise geçen yıl, işlerin yoğunluğundan dolayı 2 bin 700 örme makinesi siparişi verildi. Bunun bin 700’ü de teslim alındı” diye konuştu.

Kipaş’tan 50 milyon Euro'luk yatırım

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, yaklaşık 5 milyon ton iplik üretim kapasitesine sahip olan Türk tekstil sektöründe, son altı ayda büyük ölçekte iplik yatırımlarının devreye alındığının altını çizdi. Öksüz, ipliğe artan talebin etkisi ile çok sayıda firmanın yatırıma giriştiğini vurguladı. Bu şirketlerden biri de Kipaş. Aynı zamanda Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Ahmet Öksüz, “Biz de büyük bir yatırıma giriştik. Günlük ilave 150 ton kapasiteli pamuk ipliği tesisi için 50 milyon Euro tutarlı bir yatırım sürecindeyiz. Kahramanmaraş’ta gerçekleştireceğimiz yatırım önümüzdeki yıl devreye alınacak” şeklinde konuştu.

Çin’in hegemonyası kırılacak

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul da söz konusu alanda yaşanan sıkıntıların yatırımları da beraberinde getirdiğini söyleyen başka bir isim. Türkiye’de hammadde fiyatlarının dünyanın çok üzerinde arttığına dikkat çeken Hayati Ertuğrul, “Bu nedenle çok büyük şirketler yatırım içine girdi. Bu durum hammaddede dışa bağımlılığı da önemli oranda düşürecek. Çin hegemonyasını da kıracak” ifadelerini kullandı.