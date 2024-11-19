Irak'tan Musul için çağrı: IŞİD yerle bir etti, Türk şirketler ayağa kaldıracak

Terör örgütü IŞİD'in yerle bir ettiği Musul'u yeniden ayağa kaldırmak isteyen Irak hükümeti çağrı yaptı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Musul'da yeni yapılanma için ihalelere katılım çağrısında bulundu.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Türk müteahhitlerin Ortadoğu'yu çok iyi bildiğini söyledi.

'Şehri ayağa kaldıracağız'

Karslıoğlu şöyle devam etti: “Musul'un davetiyesi çok önemli. Bizim çok ciddi bir tecrübemiz var. Irak bizim kapı komşumuz. Irak hükümeti adeta bizim müteahhitlerimize muhtaç. Bizler Musul'u Türkiye'nin vilayeti gibi görüyoruz. Ancak DEAŞ ve IŞİD'in verdiği tahribat çok büyük. Orada içler acısı bir durum var. Biz bu davetten sonra o şehri ayağa kaldıracağız.”

Mayın taraması yapılacak

Türkiye'den bin 100 firmanın ihaleye katılacağını aktaran Mustafa Karslıoğlu, “Müteahhitlerimiz faaliyet göstermeye hazır. Biz tanıtıcı dosyalarımızı ve firmalarımızın listesini teslim edeceğiz. Orada dikkat edilmesi gereken husus, mayın temizliği yapıldıktan sonra firmalarımıza izin verebiliriz. Çünkü orada tekrar bir can kaybı yaşamak istemiyoruz. Fakat bu çağrı, sektör temsilcilerini heyecanlandıran bir konu. Bizlerin altyapı, kanalizasyon, içme suyu, köprü, okul, hastane ve toplu konutlarda ciddi bir tecrübemiz var” diye konuştu.

15 yıl sürebilir...

Musul'un yeniden inşasının yaklaşık 15 sene süreceğini ve ülkeye ciddi döviz getirisi olacağını vurgulayan Karslıoğlu, “Bizim tecrübelerimize göre 15 yılda ayağa kaldırılabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Çünkü Musul'da her şey bitik durumda. Türk firmaları bir an önce inşaatlara başlamayı hedefliyor. Ülkemize ciddi bir maddi getiri sağlayacağız. Türk şirketlerinin gücünü bir kere daha dünyaya göstereceğiz" dedi.