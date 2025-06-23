İran-İsrail savaşı nakliyat ve kurumsal poliçeleri etkiler

Hamit VAROL

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, İran ve İsrail arasında yaşanan savaşın kasko ve sağlık gibi bireysel sigortaları doğrudan etkilemeyeceğini savundu. Çınar, “Savaş durumlarında nakliyat, gemi ve boğazlardan geçişler dikkatle izlenmeli. Bu nedenle savaşta nakliyat ve kurumsal poliçe tarafında riskler yaşanabilir” dedi.

ABD’nin İran’ı bomba­lamasıyla gittikçe kı­zışan İran –İsrail ara­sındaki savaş sigorta sektö­ründe bazı poliçeleri olumsuz etkileyecek. A Millî Kadın Basketbol Milli Takımı’nın ana sponsorluğunu üstlenen Türkiye Sigorta’nın konu­ğu olarak Atina’da düzenle­nen FIBA 2025 Avrupa Şam­piyonası kapsamında Türki­ye-Fransa ve Türkiye-İsviçre maçlarını izleme fırsatı bul­duk.

Seyahat sırasında Tür­kiye Sigorta Oto, Tarım Sigor­taları ve Aktüerya Genel Mü­dür Yardımcısı Melike Nur Çınar, Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yar­dımcısı Tuba Buldu ve Tür­kiye Sigorta Bilgi Teknoloji­leri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç’tan sigorta sek­törü ve şirketin son durumu hakkında bilgi aldık.

Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortala­rı ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, İran ve İsrail arasındaki sava­şının ya da başka bölgesel ger­ginliklerin kasko, sağlık gibi bireysel sigortalara doğrudan etkisi olmayacağını söyledi. Çınar, “Özellikle nakliyat si­gortalarında dikkatle izlen­mesi gereken riskler olabilir. Savaş durumlarında nakliyat, gemi geçişleri, boğazlardan geçişler dikkatle izlenme­li. Şu ana kadar Türkiye’deki sağlık veya kasko branşları­na doğrudan bir etki oluşma­dı. Nakliyat ve kurumsal po­liçe tarafında riskler oluşabi­lir” dedi.

“Hasar maliyetlerindeki dalgalanmalar dengelendi”

Melike Nur Çınar ayrıca şirket olarak, teknik kârlılık­ta hemen hemen her branş­ta sektörün öncüsü oldukla­rını söyledi. Çınar, “Yılın ilk çeyreğinde teknik kârlılıkta Türkiye Sigorta olarak yüz­de 76’lar seviyesindeyiz, yine ilk çeyrekte bileşik rasyomuz yüzde 99 seviyelerinde” de­di. Kaskoda geçtiğimiz yılla­ra oranla fiyat rekabetini sür­dürmelerine karşın teknik kârlılıklarını koruyabilmeyi başardıklarını ifade eden Çı­nar, “Türkiye Sigorta olarak kişiye özel fiyatlama yapıyo­ruz.

Sektörde, enflasyon ar­tışı ile beraber araç bedelle­rinde ve hasar maliyetlerine yansıyan artış yönlü dalga­lanmalar 2024’ün ikinci çey­reğinden itibaren belli bir se­viyede dengeye geldi ve 2025 yılında da bu seyrin devamını görmekteyiz. Parça maliyet­leri, işçilik ücretlerinde mey­dana gelen bu dalgalanmaları yine esnek ve çevik fiyatlama modellerimizle öngörerek sürdürülebilirlik politikamı­zı devam ettirebilmekteyiz” diye konuştu.

Kaskoda müşteri sayısı yüzde 30 arttı

Kaskoda müşteri sayısı ge­çen yıla oranla yüzde 30 ci­varında artırdıklarını ifade eden Çınar, “40’a yakın sigor­ta şirketinin rekabet ettiği bir ortamda, sürdürülebilir ol­mak çok kritik” dedi.

Trafik sigortasında zararın devam ettiğini ancak bu du­rumun tüm sektör için geçer­li olduğunu ifade eden Çınar, enerji sigortalarında ise çok iyi bir portföy yönettiklerini kaydetti. Çınar, “Artık gelece­ğin enerjisi ‘yeşil enerji’ ola­cak. Yaklaşık 2 milyar TL’ye varan bir finansal katkı bekli­yoruz” şeklinde konuştu.

“Hastaneler için yeni hesaplama yöntemi olmalı”

Türkiye Sigorta Genel Mü­dür Yardımcısı Tuba Buldu ise özel hastanelerin özel sağ­lık sigortası bulunan vatan­daşlardan yüksek ücret ta­lep ettiğine yönündeki şika­yetleri değerlendirdi.

Sigorta şirketlerinin tarifelerini taz­minat frekansı ve tazminat yükünün yanı sıra geçmiş yıllarda yaşanan gelişmeler­den elde edilen verilerle ge­leceğe yönelik oluşturulan muhtemel senaryolara daya­narak oluşturduğunu Kay­deden buldu şunları söyledi: “Dolayısıyla referans alınan kriterlerde meydana gelen ve tarifeleri etkileyecek beklen­meyen değişiklikler düzen­lenmiş olan poliçeler açısın­dan sigorta şirketlerini ön­göremedikleri maliyetler ile karşı karşıya bırakıyor. Taz­minat yükünün artması doğal olarak tarife değişikliğini ge­rektiriyor, artan primler ise müşteri memnuniyetsizliği olarak yine sigorta şirketle­rini etkiliyor.

Bu anlamda si­gorta sektöründe yaşanacak bir küçülme sağlık ekosiste­minin bir bütün olarak sür­dürülebilirliğini de olumsuz etkileyecektir. Bu kapsamda sigorta sektörü olarak öneri­miz hesaplamaların belirli ve tutarlı bir prensiple, bilimsel gerekçelere dayanarak yapı­lacağını garanti altına alan ve öngörülebilir bir yapının oluşturulması yönündedir.”

En büyük finansman sağlayıcı kamu

Kamunun hem en büyük sağlık sunucusu hem de en bü­yük sağlık finansmanı sağlayı­cısı olduğunu açıklayan Bul­du, “Toplam Gayri Safi Yurt içi Hasılamızın yüzde 5’i sağ­lık harcaması; bunun yüzde 80’inin finansmanı kamu tara­fından sağlanıyor, yüzde 17’si­nin finansmanı ise vatanda­şımızın kendilerinin ödediği harcamalar olup, sadece yüzde 3’ünü sigortacılık sektörü fi­nanse ediyor. Tahmini 85 mil­yon nüfusun yaklaşık yüzde 9’u yani 8 milyonu özel sağlık sigortalı olan ülkemizde GS­YH içindeki sağlık harcama­larının yüzde 7’sinin sigorta primlerine denk geldiği söyle­nebilir” dedi.

Güncel durumda sağ­lık branşında 2,8 milyon özel sağlık sigortalı, 5,2 milyon ta­mamlayıcı sağlık sigortalının yer aldığını kaydeden Buldu, tamamlayıcı sağlık sigortası tarafında giderek artan bir ta­lep olduğunu, ancak özel sağlık sigortasında sigortalı sayısın­da yıllardır belirgin bir deği­şiklik yaşanmadığını söyledi.

Sektörün en güçlü oyuncula­rından biri olarak sigortalıla­rın sağlık hizmetlerine erişi­mini kolaylaştırmak ve kalite­li sağlık hizmetlerinden daha geniş kitlelerin faydalanma­sını sağlamak amacıyla ürün­leri geliştirdiklerini kaydeden Buldu, “Türkiye Sigorta olarak sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştık. Bunu başarırken sağ­lık sigorta pazarına yeni sigor­talılar kazandırarak ve sektö­rün büyümesine, bilinirliğine ve bireylerin ayrıcalıklı sağlık hizmet erişimine ulaşmasına önemli katkı sağladık” ifade­lerini kullandı.

Yapay zekâ asistanı ‘Bilge’ 3,5 milyon soruyu cevapladı

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, üretken yapay zekâ konusunda hızlı adımlar attıklarını söyledi. “Yapay zekâ asistanımız ‘Bilge‘, Temmuz 2024’te önce acentelerimizin sorularına cevap verebilmek ve onları güçlendirmek üzere ortaya çıktı. Ardından, 8 Ekim 2024’teki tanıtımından bu yana 3,5 milyondan fazla sorguyu ele aldı, Bilge’nin 16 tam zamanlı çalışanın eşdeğer çıktısını sağladığını, operasyonel yükü önemli ölçüde azalttığını ve kesintisiz 7/24 desteği verdiğini gösteriyor. Ayrıca, provizyon sürelerimizin yüzde 87’sini 5 saniye içinde, yüzde 13’ünü ise 5 dakikanın altına getirebildik. Mobilden yüklenen faturaları 3 gün içinde ödüyoruz” açıklaması yaptı.

Türkiye Sigorta’nın kârlılık performansı

-Brüt yazılan prim: 41,4 milyar TL (Yıllık yüzde 47 artış)

-Teknik kâr: 5,32 milyar TL (Yıllık yüzde 15 artış)

-Net dönem kârı: 4,52 milyar TL (Yıllık yüzde 28,3 artış)

-Brüt hasar/prim oranı: Yüzde 52

-Net hasar/prim oranı: Yüzde 76

Poliçe sayıları (2025 ilk çeyrek/Adet)

-Yangın ve doğal afetler: 944 bin 538

-Genel zararlar: 785 bin 436

-Zorunlu trafik sigortası: 234 bin 997

-Kaza branşı: 321 bin 316

-Kara araçları: 232 bin 455

-Nakliyat: 25 bin 562