İran-İsrail savaşı nakliyat ve kurumsal poliçeleri etkiler
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, İran ve İsrail arasında yaşanan savaşın kasko ve sağlık gibi bireysel sigortaları doğrudan etkilemeyeceğini savundu. Çınar, “Savaş durumlarında nakliyat, gemi ve boğazlardan geçişler dikkatle izlenmeli. Bu nedenle savaşta nakliyat ve kurumsal poliçe tarafında riskler yaşanabilir” dedi.
Hamit VAROL
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, İran ve İsrail arasında yaşanan savaşın kasko ve sağlık gibi bireysel sigortaları doğrudan etkilemeyeceğini savundu. Çınar, “Savaş durumlarında nakliyat, gemi ve boğazlardan geçişler dikkatle izlenmeli. Bu nedenle savaşta nakliyat ve kurumsal poliçe tarafında riskler yaşanabilir” dedi.
ABD’nin İran’ı bombalamasıyla gittikçe kızışan İran –İsrail arasındaki savaş sigorta sektöründe bazı poliçeleri olumsuz etkileyecek. A Millî Kadın Basketbol Milli Takımı’nın ana sponsorluğunu üstlenen Türkiye Sigorta’nın konuğu olarak Atina’da düzenlenen FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye-Fransa ve Türkiye-İsviçre maçlarını izleme fırsatı bulduk.
Seyahat sırasında Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu ve Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç’tan sigorta sektörü ve şirketin son durumu hakkında bilgi aldık.
Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, İran ve İsrail arasındaki savaşının ya da başka bölgesel gerginliklerin kasko, sağlık gibi bireysel sigortalara doğrudan etkisi olmayacağını söyledi. Çınar, “Özellikle nakliyat sigortalarında dikkatle izlenmesi gereken riskler olabilir. Savaş durumlarında nakliyat, gemi geçişleri, boğazlardan geçişler dikkatle izlenmeli. Şu ana kadar Türkiye’deki sağlık veya kasko branşlarına doğrudan bir etki oluşmadı. Nakliyat ve kurumsal poliçe tarafında riskler oluşabilir” dedi.
“Hasar maliyetlerindeki dalgalanmalar dengelendi”
Melike Nur Çınar ayrıca şirket olarak, teknik kârlılıkta hemen hemen her branşta sektörün öncüsü olduklarını söyledi. Çınar, “Yılın ilk çeyreğinde teknik kârlılıkta Türkiye Sigorta olarak yüzde 76’lar seviyesindeyiz, yine ilk çeyrekte bileşik rasyomuz yüzde 99 seviyelerinde” dedi. Kaskoda geçtiğimiz yıllara oranla fiyat rekabetini sürdürmelerine karşın teknik kârlılıklarını koruyabilmeyi başardıklarını ifade eden Çınar, “Türkiye Sigorta olarak kişiye özel fiyatlama yapıyoruz.
Sektörde, enflasyon artışı ile beraber araç bedellerinde ve hasar maliyetlerine yansıyan artış yönlü dalgalanmalar 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren belli bir seviyede dengeye geldi ve 2025 yılında da bu seyrin devamını görmekteyiz. Parça maliyetleri, işçilik ücretlerinde meydana gelen bu dalgalanmaları yine esnek ve çevik fiyatlama modellerimizle öngörerek sürdürülebilirlik politikamızı devam ettirebilmekteyiz” diye konuştu.
Kaskoda müşteri sayısı yüzde 30 arttı
Kaskoda müşteri sayısı geçen yıla oranla yüzde 30 civarında artırdıklarını ifade eden Çınar, “40’a yakın sigorta şirketinin rekabet ettiği bir ortamda, sürdürülebilir olmak çok kritik” dedi.
Trafik sigortasında zararın devam ettiğini ancak bu durumun tüm sektör için geçerli olduğunu ifade eden Çınar, enerji sigortalarında ise çok iyi bir portföy yönettiklerini kaydetti. Çınar, “Artık geleceğin enerjisi ‘yeşil enerji’ olacak. Yaklaşık 2 milyar TL’ye varan bir finansal katkı bekliyoruz” şeklinde konuştu.
“Hastaneler için yeni hesaplama yöntemi olmalı”
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu ise özel hastanelerin özel sağlık sigortası bulunan vatandaşlardan yüksek ücret talep ettiğine yönündeki şikayetleri değerlendirdi.
Sigorta şirketlerinin tarifelerini tazminat frekansı ve tazminat yükünün yanı sıra geçmiş yıllarda yaşanan gelişmelerden elde edilen verilerle geleceğe yönelik oluşturulan muhtemel senaryolara dayanarak oluşturduğunu Kaydeden buldu şunları söyledi: “Dolayısıyla referans alınan kriterlerde meydana gelen ve tarifeleri etkileyecek beklenmeyen değişiklikler düzenlenmiş olan poliçeler açısından sigorta şirketlerini öngöremedikleri maliyetler ile karşı karşıya bırakıyor. Tazminat yükünün artması doğal olarak tarife değişikliğini gerektiriyor, artan primler ise müşteri memnuniyetsizliği olarak yine sigorta şirketlerini etkiliyor.
Bu anlamda sigorta sektöründe yaşanacak bir küçülme sağlık ekosisteminin bir bütün olarak sürdürülebilirliğini de olumsuz etkileyecektir. Bu kapsamda sigorta sektörü olarak önerimiz hesaplamaların belirli ve tutarlı bir prensiple, bilimsel gerekçelere dayanarak yapılacağını garanti altına alan ve öngörülebilir bir yapının oluşturulması yönündedir.”
En büyük finansman sağlayıcı kamu
Kamunun hem en büyük sağlık sunucusu hem de en büyük sağlık finansmanı sağlayıcısı olduğunu açıklayan Buldu, “Toplam Gayri Safi Yurt içi Hasılamızın yüzde 5’i sağlık harcaması; bunun yüzde 80’inin finansmanı kamu tarafından sağlanıyor, yüzde 17’sinin finansmanı ise vatandaşımızın kendilerinin ödediği harcamalar olup, sadece yüzde 3’ünü sigortacılık sektörü finanse ediyor. Tahmini 85 milyon nüfusun yaklaşık yüzde 9’u yani 8 milyonu özel sağlık sigortalı olan ülkemizde GSYH içindeki sağlık harcamalarının yüzde 7’sinin sigorta primlerine denk geldiği söylenebilir” dedi.
Güncel durumda sağlık branşında 2,8 milyon özel sağlık sigortalı, 5,2 milyon tamamlayıcı sağlık sigortalının yer aldığını kaydeden Buldu, tamamlayıcı sağlık sigortası tarafında giderek artan bir talep olduğunu, ancak özel sağlık sigortasında sigortalı sayısında yıllardır belirgin bir değişiklik yaşanmadığını söyledi.
Sektörün en güçlü oyuncularından biri olarak sigortalıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaliteli sağlık hizmetlerinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak amacıyla ürünleri geliştirdiklerini kaydeden Buldu, “Türkiye Sigorta olarak sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştık. Bunu başarırken sağlık sigorta pazarına yeni sigortalılar kazandırarak ve sektörün büyümesine, bilinirliğine ve bireylerin ayrıcalıklı sağlık hizmet erişimine ulaşmasına önemli katkı sağladık” ifadelerini kullandı.
Yapay zekâ asistanı ‘Bilge’ 3,5 milyon soruyu cevapladı
Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, üretken yapay zekâ konusunda hızlı adımlar attıklarını söyledi. “Yapay zekâ asistanımız ‘Bilge‘, Temmuz 2024’te önce acentelerimizin sorularına cevap verebilmek ve onları güçlendirmek üzere ortaya çıktı. Ardından, 8 Ekim 2024’teki tanıtımından bu yana 3,5 milyondan fazla sorguyu ele aldı, Bilge’nin 16 tam zamanlı çalışanın eşdeğer çıktısını sağladığını, operasyonel yükü önemli ölçüde azalttığını ve kesintisiz 7/24 desteği verdiğini gösteriyor. Ayrıca, provizyon sürelerimizin yüzde 87’sini 5 saniye içinde, yüzde 13’ünü ise 5 dakikanın altına getirebildik. Mobilden yüklenen faturaları 3 gün içinde ödüyoruz” açıklaması yaptı.
Türkiye Sigorta’nın kârlılık performansı
-Brüt yazılan prim: 41,4 milyar TL (Yıllık yüzde 47 artış)
-Teknik kâr: 5,32 milyar TL (Yıllık yüzde 15 artış)
-Net dönem kârı: 4,52 milyar TL (Yıllık yüzde 28,3 artış)
-Brüt hasar/prim oranı: Yüzde 52
-Net hasar/prim oranı: Yüzde 76
Poliçe sayıları (2025 ilk çeyrek/Adet)
-Yangın ve doğal afetler: 944 bin 538
-Genel zararlar: 785 bin 436
-Zorunlu trafik sigortası: 234 bin 997
-Kaza branşı: 321 bin 316
-Kara araçları: 232 bin 455
-Nakliyat: 25 bin 562