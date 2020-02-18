İrlanda canlı hayvan taşıyan iki Türk gemisinin lisansını iptal etti

18 Şubat 2020

Hilal SARI / DIŞ HABERLER

İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanlığı, Ortadoğu’ya canlı hayvan taşıyan Atlantic M ve Express 1 isimli iki geminin denetiminin gerekli standartların altında olması nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. The Guardian’da yer alan habere göre bakanlık bu karar öncesinde gemi operatöründen gerekli düzenlemeleri yapmasını talep etti ve kuruma bir sunum hazırlaması gerektiğini iletti.

2016 yılında AB’ye uyum yasaları çerçevesinde deniz yoluyla canlı hayvan taşımacılığına getirilen yeni standartlar getirilmişti. Avrupa Denizcilik Güvenlik Ajansı (EMSA) kurallarına göre canlı hayvan taşımacılığı yapan gemilerin performans karnesi ‘düşük’ veya ‘çok düşük’ olamıyor. Fakat haberde EMSA standartlarına göre Türk şirketin iki gemisi Atlantic M ve Express 1’in bu denetimlerdeki karne notunun düzenli olarak ‘düşük’ veya ‘çok düşük’ olduğu belirtiliyor. EMSA sitesi ve Panama merkezli gemicilik kayıt hizmetleri PMA Certification verilerine göre iki gemi de Emiroğlu Deniz Nakliyatı’na ait.

İrlanda ihracatının yüzde 10’u tarımsal gıda

İrlanda ekonomisinde tarımsal gıda sektörü Ortadoğu’ya süt ürünleri, sığır eti ve canlı hayvan ihraç ediyor. Bord Bia verilerine göre ülkenin toplam ihracatının yüzde 10’unu tarımsal gıdalar oluşturuyor. 2019 yılında ülke 4 milyar euro değerinde et ve canlı hayvan satışı gerçekleştirdi.