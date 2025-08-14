İş Bankası-İTÜ, MATAM güvenilir bilgi üretecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkemizde­ki aktif fayların oluştur­duğu tehlike ve risklere dair ve­ri üretmek ve detaylı bilimsel çalışmalar yürütmek amacıyla Ocak 2024’te iki kurum arasın­da imzalanan protokol ile ha­yata geçirilen İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye İş Banka­sı Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) açıldı.

İTÜ bünyesinde kurulan; deprem çalışmalarını, günü­müz teknolojileri ve yapay zekâ desteğiyle disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alan merke­zin bünyesinde jeoloji, jeodezi, jeofizik, deprem mühendisliği, elektrik-elektronik, veri anali­zi, şehir ve bölge planlama gibi farklı disiplinlerden akademis­yenler yer alıyor.

“Merkezde bilgi ve teknoloji stratejik değer taşıyacak”

Merkezin İTÜ Ayazağa Kam­püsü’nde yer alan binanın açılı­şı için düzenlenen törende ko­nuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, afetlere karşı en güçlü güvencenin bilim ol­duğunun altını çizdi.

Bu ne­denle MATAM’ın yalnızca bir bina olarak değil, farklı disip­linlerin, öğrencilerin, akade­misyenlerin ve tüm paydaşla­rın bir araya gelerek oluştur­duğu yaşayan bir ekosistem olarak gördüklerini aktaran Mandal, “Bu merkezde yer bi­limcilerden afet yönetimi uz­manlarına, dijital teknoloji­lerden sosyal bilimlere kadar pek çok alandaki bilgi disiplin­ler arası bir yaklaşımla buluşa­cak.

Ortaya çıkacak çalışmalar; tehlikeleri önceden öngörmeyi, riskleri doğru analiz etmeyi ve karar vericilere güvenilir, sayı­sal ve dinamik veriler sunmayı mümkün kılacak. Lisans sevi­yesinden doktora düzeyine ka­dar öğrencilerimizin sürece ak­tif katılımı, bu yapının geleceğe dönük en güçlü yönlerinden bi­ri olacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Balıke­sir’de yaşanan depremin, afet risklerini bilimsel temelde ön­görmenin ve hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Man­dal, bu tür olaylar, afetlere karşı alınacak önlemlerde bilimin ve teknolojinin rehberliğinin tartı­şılmaz olduğunu vurguladı.

Açılış töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardım­cısı Suat Sözen, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından bi­ri üzerinde yer alan ülkemizin, bu felaketlerin ardından hep yardımlaşma duygusuyla ha­reket ettiğini vurguladı.

6 Şu­bat’taki depremlerden sonra kurum olarak 10 milyar TL’ye ulaşan kapsamlı bir yardım pa­ketiyle yaraların sarılmasına katkı sağladıklarını hatırlatan Sözen, ayrıca can kayıplarının ve acıların önüne geçmek için neler yapılabileceğini araştır­maya başladıklarını, bu sırada Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve eki­biyle yollarının kesiştiğini an­lattı.

O döneme kadar Marmara Bölgesi’nin 3 boyutlu fay hari­tasının oluşturulduğunu, tarih boyunca yaşanan depremlerin işlendiğini, depremlerin hangi bölgeye hangi şiddette etki etti­ğine ilişkin bir modelleme oluş­turulduğunu aktaran Sözen, bundan sonrası için üniversite­ye bağlı bir merkez altında daha fazla veri ile daha hassas hesap­lamaların yapılması, çalışma­ların daha bilimsel bir altyapıya oturması ihtiyacının bulundu­ğunu söyledi.

“MATAM veri ve bilgiyi görselleştiriyor”

MATAM’ın proje yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Cenk Yaltırak, son yüzyılda depremlerde 126 bin canımızın kaybedildiğini belirterek, deprem gibi ciddi sorunlara karşı bireysel çalışmalarla çözüm üretmenin mümkün olmadığını, kurumsal yapılar altında ciddi bilimsel araştırmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi. Yaltırak, “Kurduğumuz bu merkez teknoloji açısından 21. yüzyılın ikinci yarısına ait. Türkiye’deki tüm kurumlardan vizyon olarak 25 yıl ileride.

Riski doğru öngöremezseniz plan yapamazsınız. MATAM’ın en önemli özelliklerinden biri, veriyi ve bilgiyi görselleştiriyor olması” diye konuştu. MATAM’in hayata geçmesinde birçok kişinin destekte bulunduğunu aktaran Yaltırak, deniz araştırmaları için gemi alımı için Aziz Yıldırım’ın 350 bin dolar bağışta bulunduğunu belirterek, kendisinin KDV’sini ödemeyeceğini de ifade ettiğini aktardı.