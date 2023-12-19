İş Bankası, sermayesini 25 milyar TL'ye yükseltecek

İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, Banka'nın 10 milyar TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15 milyar TL artırılarak, kayıtlı sermaye tavanı olan, 25 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verdi.

Artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, Esas Sözleşmemizin sermayeyi düzenleyen 5 numaralı maddesinin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi

İş Bankası startuplara özel kredi kartı çıkardı

Türkiye’de ilk startup şube konseptini hayata geçiren İş Bankası, Dünya’da da ilk kez ücretsiz bulut kullanım hakkı sunan kredi kartını duyurdu. Türkiye’de ilk startup şube konseptini hayata geçiren İş Bankası, ülkemizde girişimciliğin gelişmesi ve ekosistemin büyümesi adına en kapsamlı değer önerisini sunuyor.

Girişimcilere özel ürün ve hizmetlerini zenginleştiren, girişimcilerin ihtiyaç duydukları bankacılık ürün ve hizmetleriyle yanlarında olmayı sürdüren İş Bankası, startup’lara özel Maximiles Business Startup Kredi Kartı’nı hayata geçirdi.