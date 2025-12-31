İş Bankası’ndan yeni nesil yatırım: Yüzen şube İş Vapur

Hayati ARIGAN

Bankadan yapılan açıklama­ya göre İş Vapur, karayolu erişi­minin kısıtlanabileceği deprem gibi senaryolar dikkate alınarak tasarlandı. Olağanüstü durum­larda revir, barınma ve temel bankacılık hizmetleri sunabile­cek vapur, 300 kişiye kadar ko­naklama kapasitesi ve artırılabi­lir terminal altyapısıyla hizmet verebilecek.

Afet senaryolarına hazır altyapı

İş Vapur’da normal şartlarda üç terminal bulunurken, afet dö­nemlerinde modüler tasarım sa­yesinde bu sayı 13’e kadar çıka­rılabiliyor. Ayrıca bir GişeMatik ve bir Bankamatik ile nakit eri­şiminin hızlı ve kesintisiz şekil­de sağlanması hedefleniyor. Va­purda yer alan yüksek kapasiteli mutfak, lojistik depolar ve hijyen alanları, kriz anlarında destek operasyonlarını mümkün kıla­cak şekilde kurgulandı.

Müşteri deneyiminde yeni temas noktası

İş Bankası Genel Müdürü Ha­kan Aran, açılışta yaptığı konuş­mada dijitalleşmenin bankacı­lık işlemlerindeki payının yüzde 100’e yaklaştığını belirterek, fi­ziki şubelerin rolünün yeniden tanımlandığını söyledi. Aran, “Tarım, turizm ve sanayi ihti­sas şubelerinin ardından, deniz­de seyahat eden bir şube ile ban­kacılık sektörüne yeni bir model kazandırıyoruz. İş Vapur, sadece bankacılık işlemlerinin yapıldığı bir alan değil; müşteriyle tema­sın ve deneyimin yeniden kurgu­landığı bir merkez olacak” dedi.

Aran, İş Vapur’un İstanbul Bo­ğazı’nda gezici hizmet verebi­lecek şekilde tasarlandığını ve olası bir depremde Sarıyer’den Tuzla’ya kadar farklı kıyı nokta­larından hizmet sunabileceğini de ifade etti.

Tarımda yeni hikaye yazıldı

Türkiye’nin 50 ovasına 50 ta­rım ihtisas şubesi açarak tarı­ma özgü bir tasarımla yenileyip şubelerine yeni bir hikaye yaz­dıklarını belirten Aran, “3 yıllık bir süre içinde 50 tarım ihtisas şubesi ve bunun sahadaki yan­sımasıyla aldığımız net tavsiye skorları içerisinde tarım alanın­da müşterilerin en beğendiği, en çok tavsiye ettiği banka konu­muna geldik. Daha önce hep özel bankalar arasında birinciyiz di­yorduk ama tarım alanında net tavsiye skorunda tüm kamu da­hil bankaları geçerek tarım ko­nusunda bir başarı hikayesi ya­rattık” dedi.

Tarihsel mirastan ilham

İş Vapur, bankanın kuruluş yıl­larında özel bir yere sahip olan Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan ilham alınarak sıfırdan inşa edil­di. Proje, İş Bankası’nın 1926 yı­lında Karadeniz Vapuru’nda aç­tığı ilk vapur şubesinden yakla­şık 100 yıl sonra hayata geçirilen ikinci yüzen şube yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Şehir Hatları A.Ş. tarafından inşa edilen 50 metre uzunluğun­daki vapur, 500 yolcu kapasitesi­ne ve 320 kişilik etkinlik alanına sahip. İş Vapur’un 2026 yılının büyük bölümünde Galataport’ta konumlanması planlanıyor.