İş Bankası’ndan yeni nesil yatırım: Yüzen şube İş Vapur
Türkiye İş Bankası, bankacılık hizmetlerinde sürekliliği ve müşteri deneyimini odağına alan yeni nesil yatırımı İş Vapur’u Galataport’ta hizmete açtı. Yıl boyunca bankacılık, kültür ve sosyal alanları bir arada sunacak olan yüzen şube, olası afet durumlarında ise mobil hizmet merkezi olarak devreye girecek.
Hayati ARIGAN
Bankadan yapılan açıklamaya göre İş Vapur, karayolu erişiminin kısıtlanabileceği deprem gibi senaryolar dikkate alınarak tasarlandı. Olağanüstü durumlarda revir, barınma ve temel bankacılık hizmetleri sunabilecek vapur, 300 kişiye kadar konaklama kapasitesi ve artırılabilir terminal altyapısıyla hizmet verebilecek.
Afet senaryolarına hazır altyapı
İş Vapur’da normal şartlarda üç terminal bulunurken, afet dönemlerinde modüler tasarım sayesinde bu sayı 13’e kadar çıkarılabiliyor. Ayrıca bir GişeMatik ve bir Bankamatik ile nakit erişiminin hızlı ve kesintisiz şekilde sağlanması hedefleniyor. Vapurda yer alan yüksek kapasiteli mutfak, lojistik depolar ve hijyen alanları, kriz anlarında destek operasyonlarını mümkün kılacak şekilde kurgulandı.
Müşteri deneyiminde yeni temas noktası
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, açılışta yaptığı konuşmada dijitalleşmenin bankacılık işlemlerindeki payının yüzde 100’e yaklaştığını belirterek, fiziki şubelerin rolünün yeniden tanımlandığını söyledi. Aran, “Tarım, turizm ve sanayi ihtisas şubelerinin ardından, denizde seyahat eden bir şube ile bankacılık sektörüne yeni bir model kazandırıyoruz. İş Vapur, sadece bankacılık işlemlerinin yapıldığı bir alan değil; müşteriyle temasın ve deneyimin yeniden kurgulandığı bir merkez olacak” dedi.
Aran, İş Vapur’un İstanbul Boğazı’nda gezici hizmet verebilecek şekilde tasarlandığını ve olası bir depremde Sarıyer’den Tuzla’ya kadar farklı kıyı noktalarından hizmet sunabileceğini de ifade etti.
Tarımda yeni hikaye yazıldı
Türkiye’nin 50 ovasına 50 tarım ihtisas şubesi açarak tarıma özgü bir tasarımla yenileyip şubelerine yeni bir hikaye yazdıklarını belirten Aran, “3 yıllık bir süre içinde 50 tarım ihtisas şubesi ve bunun sahadaki yansımasıyla aldığımız net tavsiye skorları içerisinde tarım alanında müşterilerin en beğendiği, en çok tavsiye ettiği banka konumuna geldik. Daha önce hep özel bankalar arasında birinciyiz diyorduk ama tarım alanında net tavsiye skorunda tüm kamu dahil bankaları geçerek tarım konusunda bir başarı hikayesi yarattık” dedi.
Tarihsel mirastan ilham
İş Vapur, bankanın kuruluş yıllarında özel bir yere sahip olan Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan ilham alınarak sıfırdan inşa edildi. Proje, İş Bankası’nın 1926 yılında Karadeniz Vapuru’nda açtığı ilk vapur şubesinden yaklaşık 100 yıl sonra hayata geçirilen ikinci yüzen şube yatırımı olma özelliğini taşıyor.
Şehir Hatları A.Ş. tarafından inşa edilen 50 metre uzunluğundaki vapur, 500 yolcu kapasitesine ve 320 kişilik etkinlik alanına sahip. İş Vapur’un 2026 yılının büyük bölümünde Galataport’ta konumlanması planlanıyor.