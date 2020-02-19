İş Dünyası Plastik Girişimi çalışmaları başladı

19 Şubat 2020

Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD işbirliği ile oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG), plastik ile ilgili taahhütlerini açıklayacak şirketlerin katılımıyla 20 Kasım 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştı. Yirmi altı şirketle faaliyete geçen girişime katılan şirket sayısı kırka ulaştı; sayı her geçen gün artıyor.



Girişim, plastik ile ilgili taahhütlerini açıklayacaklarını beyan eden şirketleri faaliyet dönemi boyunca düzenleyeceği çeşitli farkındalık, bilgilendirme, savunuculuk ve tecrübe paylaşımı programlarıyla destekleyecek.

Girişim, şirketler arasında iyi uygulamaları paylaşmak ve taahhütlerin belirlenmesi sürecini takip etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Girişimin bu bağlamda ilk atölye çalışması, on farklı sektörden yaklaşık yüz kişinin katılımıyla 19 Şubat 2020’de Koç Holding Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.



Atölyede İş Dünyası Plastik Girişimi hakkında bilgi verilerek, çalışma takvimi açıklandı; küresel düzeydeki çalışmalar paylaşıldı; katılımcı şirketlerden plastik konusunda global taahhütleri bulunanların iyi uygulamaları hakkında bilgi verildi. Atölye kapsamında Girişimin çözüm ortağı olan “Hedefler için İş Dünyası” Platformu’nun kurucusu UNDP’nin moderasyonunda şirketlere taahhüt verme konusunda teknik destek verildi.