İş dünyası, Temu’ya karşı kalıcı çözüm bekliyor

Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Eşref Geyik, özellikle Çin’den gelen iç giyim ürünlerinde ciddi risk bulundu­ğunu belirterek “Boxer, sütyen, atlet gibi ürünler yurt dışından sipariş edilmemeli” uyarısında bulundu.

Ev ve Mutfak Eşyala­rı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Tal­ha Özger ise benzer riskin mut­fak eşyalarında da bulunduğu­nu, “kalıcı çözümün e-ticaret yasasının güncellenmesinden geçtiğini” söyledi.

E-ithalat ürünlerinde yüzde 81 uygunsuzluk

Ticaret Bakanlığı’nın yaptı­ğı denetimlerde, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından alı­nan oyuncak, ayakkabı ve sara­ciye (bavul, çanta ) ürünlerin­de yüksek oranda kanserojen madde tespit edilmişti. Labo­ratuvar analizlerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gi­bi toksik maddeler yasal sınır­ların çok üzerinde çıktı. Bu so­nuçların ardından üç ürün gru­bunun basitleştirilmiş gümrük vergisi kapsamındaki ithalatı­na yasak getirildi. Bakanlığın bu kararı sonrasında gözler, doğrudan insan sağlığıyla te­mas eden diğer ürün grupları­na – özellikle iç giyim ve mutfak eşyalarına – çevrildi.

“İç giyimde Çin’den gelen ürünler ağır koku yayıyor”

TİGSAD Başkanı Eşref Ge­yik, Çin merkezli e-ticaret plat­formu Temu üzerinden alınan ürünlerin ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Geyik, “Bu ürün­leri test etmek için ben de Te­mu’dan dört farklı ürün sipariş ettim. Paketi açar aç­maz eve ağır bir koku yayıldı. Kullanılan bo­yalar ve kumaşlar ağır metal içeriyor.

Bakan­lığın diğer üç sektör­de aldığı yasak kara­rını destekliyoruz, iç giyim ürünleri için de benzer denetimler yapılmalı” dedi. Türkiye’nin iç giyim sek­töründe dünyada dördüncü, Av­rupa’da ikinci sırada olduğunu hatırlatan Geyik, “Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir pazar büyük­lüğümüz var. Kalitesiz, sağlığa zararlı ürünlerin ülkeye girişi hem iç piyasayı hem ihracat re­kabetimizi tehdit ediyor” ifade­lerini kullandı.

“Mutfak ürünleri gümrüksüz gelmemeli”

EVSİD Başkanı Talha Özger ise, ya­bancı e-ticaret plat­formlarından alınan mutfak ürünlerinin de kontrolsüz şe­kilde yurda girdiğini belirtti. Özger, “Yemek pişirilen, gıda ile teması olan ürünlerin test edilmeden yurda sokulma­sı çok ciddi sağlık riski yara­tıyor. Bakanlığın mutfak eş­yaları için de analiz çalışması yapması gerekiyor” di­ye konuştu. Gümrük­süz veya düşük vergili girişlerin sektörü zor­ladığını söyleyen Öz­ger, “Bu ürünlerin güm­rüğe tabi tutulması ve sıkı kontrol edilmesi lazım. Ancak ithalat ya­sağı gibi geçici önlemler kalıcı çözüm olmaz. Bugün Temu ile yaşadığımız sorunu yarın baş­ka bir ülke üzerinden yaşaya­biliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“E-ticaret yasası değişen şartlara uyum sağlamalı”

Kalıcı çözüm için e-ticaret yasasının güncellenmesi gerek­tiğini vurgulayan Özger, şun­ları söyledi: “Türkiye’de yerle­şik işletmeler birçok sı­nırlama altında faaliyet gösterirken, yurtdışın­dan doğrudan satış ya­pan platformlar nere­deyse serbest. Bu durum haksız rekabet yaratıyor. E-ticaret kanununun değişen dünya ticaret şartlarına uyum sağlaması gerekiyor.”