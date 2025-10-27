İş dünyası, Temu’ya karşı kalıcı çözüm bekliyor
Ticaret Bakanlığı’nın e-ithalat yoluyla yurda giren bazı ürünlerde kanserojen madde tespit etmesinin ardından gözler iç giyim ve mutfak eşyası sektörlerine çevrildi.
Nagihan KALSIN
Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Eşref Geyik, özellikle Çin’den gelen iç giyim ürünlerinde ciddi risk bulunduğunu belirterek “Boxer, sütyen, atlet gibi ürünler yurt dışından sipariş edilmemeli” uyarısında bulundu.
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger ise benzer riskin mutfak eşyalarında da bulunduğunu, “kalıcı çözümün e-ticaret yasasının güncellenmesinden geçtiğini” söyledi.
E-ithalat ürünlerinde yüzde 81 uygunsuzluk
Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından alınan oyuncak, ayakkabı ve saraciye (bavul, çanta ) ürünlerinde yüksek oranda kanserojen madde tespit edilmişti. Laboratuvar analizlerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddeler yasal sınırların çok üzerinde çıktı. Bu sonuçların ardından üç ürün grubunun basitleştirilmiş gümrük vergisi kapsamındaki ithalatına yasak getirildi. Bakanlığın bu kararı sonrasında gözler, doğrudan insan sağlığıyla temas eden diğer ürün gruplarına – özellikle iç giyim ve mutfak eşyalarına – çevrildi.
“İç giyimde Çin’den gelen ürünler ağır koku yayıyor”
TİGSAD Başkanı Eşref Geyik, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu üzerinden alınan ürünlerin ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Geyik, “Bu ürünleri test etmek için ben de Temu’dan dört farklı ürün sipariş ettim. Paketi açar açmaz eve ağır bir koku yayıldı. Kullanılan boyalar ve kumaşlar ağır metal içeriyor.
Bakanlığın diğer üç sektörde aldığı yasak kararını destekliyoruz, iç giyim ürünleri için de benzer denetimler yapılmalı” dedi. Türkiye’nin iç giyim sektöründe dünyada dördüncü, Avrupa’da ikinci sırada olduğunu hatırlatan Geyik, “Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğümüz var. Kalitesiz, sağlığa zararlı ürünlerin ülkeye girişi hem iç piyasayı hem ihracat rekabetimizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.
“Mutfak ürünleri gümrüksüz gelmemeli”
EVSİD Başkanı Talha Özger ise, yabancı e-ticaret platformlarından alınan mutfak ürünlerinin de kontrolsüz şekilde yurda girdiğini belirtti. Özger, “Yemek pişirilen, gıda ile teması olan ürünlerin test edilmeden yurda sokulması çok ciddi sağlık riski yaratıyor. Bakanlığın mutfak eşyaları için de analiz çalışması yapması gerekiyor” diye konuştu. Gümrüksüz veya düşük vergili girişlerin sektörü zorladığını söyleyen Özger, “Bu ürünlerin gümrüğe tabi tutulması ve sıkı kontrol edilmesi lazım. Ancak ithalat yasağı gibi geçici önlemler kalıcı çözüm olmaz. Bugün Temu ile yaşadığımız sorunu yarın başka bir ülke üzerinden yaşayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
“E-ticaret yasası değişen şartlara uyum sağlamalı”
Kalıcı çözüm için e-ticaret yasasının güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Özger, şunları söyledi: “Türkiye’de yerleşik işletmeler birçok sınırlama altında faaliyet gösterirken, yurtdışından doğrudan satış yapan platformlar neredeyse serbest. Bu durum haksız rekabet yaratıyor. E-ticaret kanununun değişen dünya ticaret şartlarına uyum sağlaması gerekiyor.”