İş dünyasının sesi gürleşiyor!

Sevilay ÇOBAN

Estetik, moda mı yoksa ihti­yaç mı? Şimdiler bu soruya verilen yanıtın şekli olduk­ça değişti. Çünkü bazen bir zorun­luluk bazen de işin gereği haline geldi. Ses estetiği de tam olarak bu kategoriye giriyor. Çünkü terfi alan iş insanı, kitlelere hitap eden poli­tikacı, tiz tonlara çıkmak isteyen türkücü ya da sahnenin hakkını vermek isteyen oyuncu… Hepsi se­sinin akordunu değiştirme imkâ­nına sahip, ister ince isterse biraz daha kalın ya da davudi bir sese sa­hip olabiliyor. Ses Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Yelken, Türkiye ve dünyada bu işin oldukça popüler bir hale geldiğini belirtiyor.

Hatta Türkiye’deki uz­manların sayısının tüm dünyada­kilerin toplamına yakın olduğunu söylüyor. Şimdilik yılda 1 milyon dolarlık hacim yaratan ses esteti­ği turizmimin potansiyeli ise çok yüksek. Saç ektirme, burun, dudak dolgusu ve yüz gerdirme derken şimdilerde Türkiye, ses estetiği ile de ön plana çıkmaya başlıyor. Özel­likle politikacılar ve iş insanları, daha etkili hitabete kavuşmak için ses kalınlaştırma operasyonlarına rağbet gösterirken, cinsiyet değişi­mi gerçekleştirenler ve türkücüler ise seslerini inceltmek için bıçak altına yatıyor. Prof. Dr. Kürşat Yel­ken, ses değişimi operasyonlarında Türkiye’nin öne çıkan olumlu ima­jını ve gelişimini DÜNYA Gazete­si’ne anlattı.

Yelken, insan sesinin ameliyatla değiştirmenin mümkün olduğunu ve bunu inceltme ve ka­lınlaştırma olarak iki şekilde yap­tıklarını belirterek, “Birbirinden tamamen farklı prosedürler. Yani adı aynı, ses değiştirme ama yak­laşımı, sonuç, ihtiyaçlar tamamen ayrı. İnceltmeyi daha çok cinsiyet değişimi veya ince sese ihtiyaç du­yan ses profesyoneller için uygulu­yoruz. Mesela türkücüler, özellikle halk ve arabesk müziğinde meyan kısımda yüksek notalara çıkmak isteyen şarkıcılar, kadın erkek fark etmez. Onların tiz tonlara çıkması için sesinin ince olmasına ihtiyaç­ları var” dedi.

En çok politikacılar ve CEO’lar kalınlaştırıyor

Kalınlaştırma tarafında ise pro­filin daha geniş olduğunu kayde­den Yelken, “Çünkü sesinin tonun­dan memnun olmayan bütün ka­dın ve erkekler bu kategoriye aday. Hastaların yüzde 90’nını ise er­kekler oluşturuyor. Genellikle yö­netici pozisyonunda olanlar, yeni terfi almış olanlar, topluluğa kar­şı konuşması gerekenler ya da in­sanları ikna etmesi gereken mes­lek grupları. Mesela politikacılar, CEO’lar, konferans verenler, öğ­retmenler, oyuncular, askerler, yargı grubundan avukatlar, hâ­kimler en çok tercih edenler ara­sında yer alıyor” diye konuştu.

“Kalın ses otorite demektir”

Erkeğin sesinin kalınlığını bü­tün toplumlarda istenen özellik olduğuna işaret eden Yelken, şun­ları söyledi: “Nereye giderseniz gi­din, kalın ses otorite demektir, ik­na edebilecek demektir, karizma demektir erkek için. Ve tabii karşı cinsi etkilemek demektir. Kadın­da ise kalın ses çok makbul değil. Çocuk sesine yakın derecede ince olanlar tercih edebiliyor. İnceltme­yi genel anestezi altında yapıyoruz. Dolayısıyla ne kadar ince olacağı­nı bilmiyoruz, iyileşme sürecin­de görüyoruz. Ama kalınlaştırma operasyonunda hasta uyanık olu­yor ve ne kadar kalın yapacağımı­za beraber karar veriyoruz hastay­la. Bir enstrünamı akort etmek gibi düşünün.”

Dünyada en çok işlem yapan 10 uzman Türkiye’de

Dünyada en çok ses estetiği ope­rasyonu yapan yaklaşık 10 uzma­nın Türkiye’de olduğunu anlatan Yelken, “New York, Californiya, Al­manya, Kore, Rusya ve İspanya’da birer, Hindistan’da ise iki uzman var. Dolayısıyla Türkiye, bu ko­nuda bir hayli uzmanlaşmış isim­ler iş yapıyor. Hal böyle olunca da dünyanın dört tarafından yoğun bir hasta talebi söz konusu oluyor. Bunu yapabilen insan kaynağı açı­sından birinci sıradayız. Gerçek­ten çok iyi sonuçlar elde ediliyor. Özellikle İstanbul, tüm dünyada ses değişikliğinin de önemli mer­kezlerden birisi.” Dünyada en çok operasyon yapan uzman sayısıyla en iyi yapanların da Türkiye’de ol­duğuna değinen Yelken, bir yılda 100’ün üzerinde operasyon yapıl­dığını, son birkaç yıla göre de artış hızı yüzde 100’ün üzerinde olduğu bilgisini verdi.

Sesten yıllık hacmi 1 milyon $’lık hacim çıkıyor

Türkiye’de ses estetiği ameliya­tının maliyetinin yaklaşık 5 bin do­lar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kürşat Yelken, “Yılda 100 ope­rasyon yapıldığını düşürsek 500 bin dolar sadece işlemden çıkan hacim olur. Tabii hastaların uçak, otel, yeme-içme ve alışveriş gi­bi masrafları da eklediğimizde iki katına yani 1 milyon dolara çı­kan bir hacimden söz edebiliriz. Ancak bu alanda henüz bilinir­lik çok gelişmediği için muazzam bir potansiyel söz konusu.

"Sadece sesi değil fiziksel görünümü de değişiyor"

Yelken, kalınlaştırma işleminden sonra kişinin ses tonunun yanı sıra duruşunun ve fiziksel görüntüsünün de dönüşüm içine girdiğinin altını çizerek, “Özellikle kalınlaştırma sonrasında diğer insanlar değişimin ne olduğunu tam anlayamıyorlar. Bir şey değişmiş karşı tarafta. Havası değişmiş, tipi değişmiş, her şey değişmiş olarak geliyor. Ama onu adlandıramıyorlar. Operasyon öncesi hastaların yüzünün fotoğraflarını çekmişim bir dönem. Ameliyat öncesi ve ameliyattan sonraki 6. ayda hastaların fiziksel özelliklerinin de değiştiğini gördüm. Daha erkeksi bir görüntü, çenede biraz genişleme ve bakışlarda değişiklik meydana geliyor. Dolayısıyla mevzuya sadece ses değişiyor gibi bakmamak lazım. Ayrıca, hastaların memnuniyet oranı yüzde 95” ifadelerini kullandı.

Trinidad Tobago’dan Türkiye’ye ses almaya geldi

Yelken, yurt dışından gelen hastaların ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa ülkelerinden olduğunu aktararak, “Yurt dışından Türkiye’ye ses teli estetiği için enteresan ülkelerden de geliyorlar. Mesela adını hiç duymadığım Okyanus ötesinden, Afrika ülkelerinden hastalarımız oldu. Uçakla Türkiye’ye 9812 km uzaklıktaki Trinidad Tobago’dan birisi gelmişti. Avustralya’dan, Yeni Zelanda’dan geliyorlar. Moğolistan’da çok ünlü olan bir Rap şarkıcısı gelmişti. ABD’den Florida ve California tarafından gelenlerin çoğu sesini kalınlaştırmak isteyen iş adamları. Fiyat açısından dünya ortalamasının altındayız. Dünyada bu operasyon 10 bin dolar civarında yapılıyor. Bu anlamda biz hem daha iyi hem de ucuza yapıyoruz” dedi.

Dünyayı dolaşıp ders veriyor

Avrupa KBB Bord üyesi olan Dr. Yelken, ses hastalıkları üst ihtisasını ABD’de Harvard Tıp Fakültesi MEEI’de yaptığını belirterek, “Zamanında devlet bursuyla Harvard’a gitme şansı elde ettim. Devletin çok doğru bir stratejisiydi bu. Orada kendimizi geliştirme ve dünyayı tanıma fırsatı yakaladık. Şimdi öbür aşamaya geçmek lazım. Artık yetişmiş personellerimiz var, dünya standartlarının üzerinde iş yapıyorlar. Güzel hastaneler var. Ben de her tarafına gidiyorum, kurslar veriyorum. Eylülde Fransa ve Rusya, ekimde İspanya ve Özbekistan’a gideceğim. Her birisinde ses değiştirme ameliyatları göstereceğim doktorlara. Öğretmek lazım, öğretmemek olmaz” diye konuştu.