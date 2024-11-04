İş insanlarını Erbil'e yatırıma davet ediyoruz

Meryem KARADAĞ

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Geylan Haci Sait Mersinli iş insanlarını Erbil'e yatırıma davet etti. TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik’in öncülüğünde ilk olarak Mersin International Port’u (MIP) ziyaret eden heyet, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh’le görüşme gerçekleştirdi. Ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret eden heyet, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol’un da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Erbil TSO Yönetim Kurulu Başkanı Geylan Haci Sait, Mersinli iş insanlarını Erbil’e yatırıma davet etti. 4-5 yıl öncesine kadar Irak’ın ihtiyaçlarının yüzde 98’ini ithalatla karşıladığını hatırlatan Sait, bugün Türk firmalarının da desteğiyle Irak’ta kurulan firmalar sayesinde bu oranların aşağı çekildiğini belirterek, “Sizlerin deneyim ve teknolojiniz bizim için çok önemli” dedi.

“Çok önemli bir işe imza atıyoruz”

Ziyaretlerin ardından Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TISİAD) organizasyonuyla ‘İş Dünyası Buluşması’ gerçekleşti. Toplantıda konuşan TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, “Bugünkü buluşmamızın temel amacı; iki ülke arasındaki girişimcileri ve ticaret ağını geliştirmek. Genel merkezimiz olan Mersin’de; Mersin’in iş insanları ile Iraklı iş insanlarını buluşturmayı hedefliyoruz.

Yakın tarihte inşallah sizlerle istişare halinde olup, Erbil’de güzel çalışmalar yapacağız” dedi. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Geylan Hacı Sait konuşmasında, “Bu toplantı çok önemliydi; ekonomik açıdan çok etkisi olacaktır. Biz, kendi tüccarlarımızı Türkiye’deki tüccarlarla tanıştırmak ve daha çok iş yapmayı arzuluyoruz. Amacımız bu ilişkiyi daha yakınlaştırmak ve güçlendirmek. İsteğim odur ki; herkes bu toplantıdan çok iyi fayda görsün ve iyi neticeler olsun” diye konuştu.