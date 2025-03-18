İş kanunu ekonomi dostu olacak şekilde güncellenmeli

Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan bürokratlarıyla birlikte, Mersin Ticaret ve Sa­nayi Odası’nda (MTSO) düzen­lenen ‘Türkiye Yüzyılında Çalış­ma Hayatı Buluşmaları – Mersin’ Programı kapsamında iş insanla­rıyla bir araya geldi.

MTSO Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol ev sahipliğindeki buluşma­ya Ak Parti Mersin Milletvekil­leri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söy­lemez, Mersin Valisi Atilla To­ros, MTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle il ve ilçe Oda ve Borsa başkanları da katıldı.

Top­lantıda iş dünyasının taleplerini dinleyen Bakan Işıkhan özellik­le bölgede önemli tarım sektörü­nün geliştirilmesi için mevsim­lik işçilerin ücretleriyle ilgili ta­leplere kayıtsız kalmadı. Tarım Bakanlığı ile Çalışma Bakanlı­ğı bürokratlarının Mersin’deki sektör temsilcileriyle en kısa sü­rede bir araya getirilerek sorun­ların net olarak masaya konul­masını talep eden Işıkhan, “Mev­simlik tarım işçileri sorununun çözümü çok önemli. En kısa sü­rede bu çalışmayı yapalım” dedi.

“Sahada reel ekonominin gerçekleriyle hareket ediyoruz”

Toplantının açılışında ko­nuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ça­lışma hayatı ve sosyal güvenli­ğin yalnızca ekonomiyi değil, toplumsal huzuru da, doğru­dan etkilemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Ülke ekonomisinin en önem­li paydaşı olarak iş dünyasını gösteren Çakır, şunları söyledi: “Bizler sahada, reel ekonomi­nin gerçekleriyle hareket edi­yoruz. Eğer iş dünyasının sesi, daha fazla dikkate alınır, saha­daki deneyimlerimiz ve önerile­rimiz, politika belirleme süreç­lerine daha çok entegre edilir­se, Türkiye’yi çok daha güçlü bir noktaya taşıyabiliriz. Mersin iş dünyası olarak, bu buluşmayı, bu yüzden çok önemsiyor ve siz­lere teşekkür ediyoruz.”

“İş mahkemelerinde zaman aşımı bir yılla sınırlanmalı”

Ardından Mersin’in ekono­mik verilerini paylaşan Başkan Çakır, 184 ülkeye toplam 10 mil­yar dolarlık ihracat gerçekleşti­rerek Türkiye’nin ihracatta ye­dinci ili olduklarını, vergi tah­silatında ise Türkiye altıncısı konumunda yer aldıklarını bil­dirdi. Mersin girişimcisinin ça­lışıp vergisini verdiğini, katma değer yaratıp istihdam sağladı­ğını kaydeden Çakır, bunun ya­nında geçici koruma altındaki sığınmacıları misafir edip kent ekonomisine entegre ettiklerini, yakın zamanda yaşanan deprem faciası sonrası yüzbinlerce yurt­taşa kucak açtıklarını hatırlattı.

Çakır konuşmasını iş dünya­sının makro beklentilerini sıra­layarak şöyle sürdürdü, “Serbest piyasaya dayalı çalışan iş dünya­sının en önemli dayanağı yasalar­dır. Bu anlamda İş Kanunu’nun ‘ekonomi dostu’ olacak şekilde güncellenmesi, iş dünyasının te­mel önceliklerindendir. Kıdem tazminatı, işsizlik sigortası, işe iade tazminatı, sendikal tazminat gibi, iş hayatına ilişkin, pek çok düzenleme, işverenin ilave istih­dama yönelmesini zorlaştırıyor. İkinci konu iş mahkemeleri.

İş mahkemelerinde açılan, alacak ve tazminat davalarına ilişkin za­manaşımı sürelerinin, bir yılla sı­nırlandırılması önemli. İşveren ve işçiyi hukuki olarak karşı kar­şıya getiren, düzenlemelerin göz­den geçirilmesinin, yararlı olaca­ğına inanıyoruz.”

“Mersin, Akdeniz’in en önemli merkezi olma yolunda ilerliyor”

Toplantıda iş insanlarına seslenen Bakan Işıkhan, Mersin’in ülke ekonomisine katkılarına değinmesi sonrasında şunları söyledi: “Bu kent narenciye, seracılık, bakliyat ve hayvancılıkta önemli ihracat potansiyeline sahip. Bu alandaki yatırımları artırmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, lojistik turizm ve teknoloji alanlarında Mersin’i bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

Mersin’in potansiyeli sadece Türkiye ile sınırlı değil. Akdeniz’in en önemli ekonomik merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ülkenin tarım ve lojistik gücü olarak Mersin, ülkenin dinamosu olmaya devam edecek. Bize düşen bu şehri kalkındırmak daha çok yatırımcı çekmek daha güçlü ekonomi inşa etmektir.” İş dünyasının önünü açacak her türlü destek mekanizmasını güçlendirme gayretinde olacaklarını kaydeden Işıkhan, iş insanlarını daha çok yatırım yapma, üretme, istihdam alanları açmaya davet etti.