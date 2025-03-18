İş kanunu ekonomi dostu olacak şekilde güncellenmeli
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ‘Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları – Mersin’ Programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan iş dünyası adına talepte bulundu. Çakır, politika belirleme süreçlerine sahadaki deneyimleri nedeniyle iş dünyasının önerilerinin daha çok entegre edilmesini istedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan bürokratlarıyla birlikte, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları – Mersin’ Programı kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi.
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol ev sahipliğindeki buluşmaya Ak Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Mersin Valisi Atilla Toros, MTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle il ve ilçe Oda ve Borsa başkanları da katıldı.
Toplantıda iş dünyasının taleplerini dinleyen Bakan Işıkhan özellikle bölgede önemli tarım sektörünün geliştirilmesi için mevsimlik işçilerin ücretleriyle ilgili taleplere kayıtsız kalmadı. Tarım Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı bürokratlarının Mersin’deki sektör temsilcileriyle en kısa sürede bir araya getirilerek sorunların net olarak masaya konulmasını talep eden Işıkhan, “Mevsimlik tarım işçileri sorununun çözümü çok önemli. En kısa sürede bu çalışmayı yapalım” dedi.
“Sahada reel ekonominin gerçekleriyle hareket ediyoruz”
Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, çalışma hayatı ve sosyal güvenliğin yalnızca ekonomiyi değil, toplumsal huzuru da, doğrudan etkilemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Ülke ekonomisinin en önemli paydaşı olarak iş dünyasını gösteren Çakır, şunları söyledi: “Bizler sahada, reel ekonominin gerçekleriyle hareket ediyoruz. Eğer iş dünyasının sesi, daha fazla dikkate alınır, sahadaki deneyimlerimiz ve önerilerimiz, politika belirleme süreçlerine daha çok entegre edilirse, Türkiye’yi çok daha güçlü bir noktaya taşıyabiliriz. Mersin iş dünyası olarak, bu buluşmayı, bu yüzden çok önemsiyor ve sizlere teşekkür ediyoruz.”
“İş mahkemelerinde zaman aşımı bir yılla sınırlanmalı”
Ardından Mersin’in ekonomik verilerini paylaşan Başkan Çakır, 184 ülkeye toplam 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin ihracatta yedinci ili olduklarını, vergi tahsilatında ise Türkiye altıncısı konumunda yer aldıklarını bildirdi. Mersin girişimcisinin çalışıp vergisini verdiğini, katma değer yaratıp istihdam sağladığını kaydeden Çakır, bunun yanında geçici koruma altındaki sığınmacıları misafir edip kent ekonomisine entegre ettiklerini, yakın zamanda yaşanan deprem faciası sonrası yüzbinlerce yurttaşa kucak açtıklarını hatırlattı.
Çakır konuşmasını iş dünyasının makro beklentilerini sıralayarak şöyle sürdürdü, “Serbest piyasaya dayalı çalışan iş dünyasının en önemli dayanağı yasalardır. Bu anlamda İş Kanunu’nun ‘ekonomi dostu’ olacak şekilde güncellenmesi, iş dünyasının temel önceliklerindendir. Kıdem tazminatı, işsizlik sigortası, işe iade tazminatı, sendikal tazminat gibi, iş hayatına ilişkin, pek çok düzenleme, işverenin ilave istihdama yönelmesini zorlaştırıyor. İkinci konu iş mahkemeleri.
İş mahkemelerinde açılan, alacak ve tazminat davalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin, bir yılla sınırlandırılması önemli. İşveren ve işçiyi hukuki olarak karşı karşıya getiren, düzenlemelerin gözden geçirilmesinin, yararlı olacağına inanıyoruz.”
“Mersin, Akdeniz’in en önemli merkezi olma yolunda ilerliyor”
Toplantıda iş insanlarına seslenen Bakan Işıkhan, Mersin’in ülke ekonomisine katkılarına değinmesi sonrasında şunları söyledi: “Bu kent narenciye, seracılık, bakliyat ve hayvancılıkta önemli ihracat potansiyeline sahip. Bu alandaki yatırımları artırmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, lojistik turizm ve teknoloji alanlarında Mersin’i bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.
Mersin’in potansiyeli sadece Türkiye ile sınırlı değil. Akdeniz’in en önemli ekonomik merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ülkenin tarım ve lojistik gücü olarak Mersin, ülkenin dinamosu olmaya devam edecek. Bize düşen bu şehri kalkındırmak daha çok yatırımcı çekmek daha güçlü ekonomi inşa etmektir.” İş dünyasının önünü açacak her türlü destek mekanizmasını güçlendirme gayretinde olacaklarını kaydeden Işıkhan, iş insanlarını daha çok yatırım yapma, üretme, istihdam alanları açmaya davet etti.