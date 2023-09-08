İş makinaları sektörünün ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Makine İhracatçılar Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) iş birliğiyle yayımlanan “Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu”, bu pazarın büyüklüğünü ortaya koyan önemli çalışmalardan biri oldu. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün ile İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, bir grup gazeteci ile bir araya gelerek, ilk defa hazırlanan bu raporun çarpıcı sonuçlarını, sektörünün durumunu, gelecek hedeflerini ve bu yılın ilk 6 aylık sektörel dış ticaret verilerini açıkladı.

1,1 milyar dolar ihracat, 1,1 milyar dolarlık ithalat

İMDER’in, Makine İhracatçılar Birliği’nin (MAİB) verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Türk iş ve inşaat makineleri sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 112 milyon dolar ihracat, 1 milyar 104 milyon dolar ithalat yaptı. MAİB verileri, Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün, Ocak-Haziran 2023’te ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak, 1 milyar 112 milyon dolara çıkardığını gösterdi. Sektörün aynı dönemdeki ithalatı, 1 milyar 104 milyon dolar oldu.

İMDER’in, üye firmalardan aldığı verilere göre, bu yıl temmuz ayında bin 327 adet iş makinası satıldı. Temmuz ayında ulaşılan bu rakam, şimdiye kadarki en yüksek temmuz ayı satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında satılan iş makinası sayısı ise toplam 8 bin 217 oldu. MAİB verilerine göre, inşaat ve madencilik makinaları ihracatında, Rusya, Almanya, Ege Serbest Bölge, Avusturya, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, Irak, Kazakistan ve İsveç başı çekti.

İş ve inşaat makinaları sektörü, 2022 yılında, ilk üçte Rusya, Almanya ve Ege Serbest Bölgesi olmak üzere 2 milyar dolar ihracat yaparken, toplam 11 bin 43 adet iş makinası satmıştı. İmalat sanayi içerisindeki konumunu; “Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu” doğrultusunda perçinleyen sektör, 2022 yılında, yaklaşık 4 milyar dolar tutarındaki ciro rakamı ve 250 bin kişiye sağladığı istihdam olanağıyla birlikte hız kesmeden çıtasını yükseltmeyi sürdürdü.

İstif makineleri ihracatında Rusya ilk sırada

İSDER de MAİB verilerine dayanarak, istif makinaları sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 374 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı. MAİB verilerine göre, istif makinaları sektörü, Ocak-Haziran 2023 döneminde, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında, ihracatını yüzde 34 artırarak, 374 milyon dolara yükseltti. Sektör, aynı dönemde 905 milyon dolar ithalat yaptı. İstif makinaları sektörü ihracatında ilk sıraları Rusya, Ukrayna, Cezayir ve ABD aldı.

İSDER’in, üye firmalardan aldığı verileri temel alarak hazırladığı verilere göre, sektörde, bu yıl temmuz ayında 799 adet iş makinası satılırken, bu yılın ilk 7 ayında ise toplam satış adedi 9 bin 324’ü buldu. İstif makinaları sektörü, 2022 yılında 1 milyar dolar ihracat yaparken, ihracatta ilk 3 ülke Rusya, Cezayir ve ABD olarak sıralandı. Katma değeri yüksek üretim gücü, yaklaşık 130 bin kişiye sağladığı istihdam ve 2022 yılında yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan cirosuyla birlikte sektör, “Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu” doğrultusunda hedeflerini yerine getirmeye devam ediyor.

“Geleceğin modellerine yatırım yapıyoruz”

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için öncelikli sektörler arasında ilk sıralarda yer alan Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün, yurt içindeki sosyoekonomik gelişime büyük katkılar sunarken, sağlamış olduğu istihdam olanağı ve katma değerle öne çıkan sektörler arasında yer aldığını kaydetti. Akgün, şunları söyledi: “MAİB’in açıkladığı, 2023 yılının Ocak-Haziran rakamlarına göre Türk iş ve inşaat makinaları sektörü, 2022 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat rakamını yüzde 20 artırarak, 1 milyar 112 milyon dolara çıkardı. İmalat sanayi içerisindeki konumunu ‘Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ doğrultusunda perçinleyen sektörümüz; 2022 yılındaki yaklaşık 4 milyar dolar ciro rakamı ve yaklaşık 250 bin kişiye sağladığı istihdam olanağıyla birlikte hız kesmeden çıtasını yükseltmeye devam etmektedir. Sektörün çatı kuruluşu İMDER; 20 yılı aşkın süredir iş ve inşaat makinaları sektörünün katlanarak büyüme gösteren ilerleyişinde tüm sektör temsilcilerine rehber olmayı misyon edinmiştir. Türk markasının gücünü günümüz ağır rekabet koşullarında her platformda göstermek için yeni çalışmalara imza atmaya devam edecektir.”

“Yeni teknolojilere ve küresel rekabete ayak uydurarak üretim gücünü artırıyoruz”

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, tüm dünyanın “küreselleşme” olarak tanımlanan ve etkilerini tüm sektörlerde yoğun olarak hissettiren bir süreç içinde olduğunu, istifleme, taşıma ve kaldırma makinaları sektörünün de bu sürecin neden ve sonuçlarıyla yakından ilgilendiğini ve yol haritasını bu yönde belirlediğini ifade etti. Karataş, “Yeni teknolojilere ve küresel rekabete ayak uydurarak üretim gücünü artıran sektörümüz, MAİB’in açıkladığı, 2023 yılının Ocak-Haziran rakamlarına göre, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracatını yaklaşık yüzde 34 artırarak, 374 milyon dolara yükseltti. Katma değeri yüksek üretim gücümüz, yaklaşık 130 bin kişiye sağladığımız istihdamımız ve 2022 yılında yaklaşık 2 milyar dolar olan ciro rakamlarımızla birlikte; ‘Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam etmekteyiz” dedi.

55 farklı ülkeden 500’ün üzerinde sektör temsilcisi 3-4 Ekim 2023’te, Crowne Plaza İstanbul Asia’da, 3.Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi’nde buluşacak.

COVID-19 salgınının ardından düzenlenecek kongrede, Türkiye’de, 6 Şubat’ta meydana gelen ve yüzyılın en büyük felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinde, iş ve istif makinaları sektörünün önemi de istişare edilecek. Kongrede, “Sektörel Değerlendirme ve Açılış Konuşmaları”, “İş ve İstif Makinalarında Dijitalleşme ve Enerji Dönüşümü”, “İş ve İstif Makinalarında Kiralama ve Sürdürülebilirlik”, “İş ve İstif Makinalarında Enerji Dönüşümü”, “Dünya İş ve İstif Makinaları Ekonomi Forumu”, “Ekonomik Görünüm ve Değerlendirme” ve “Doğal Afet Öncesi ve Sonrasında İş ve İstif Makinalarının Kullanımın Önemi” başlıkları altında özel oturumlar yapılacak.

“Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu”

İMDER ve İSDER’in açıkladığı rapor, Türkiye’de kiralama sektörüne özgü; detaylı sektörel görüşme, inceleme ve analizler içeren ilk çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyor. Kiralama sektörü pazarının potansiyelini, sektördeki girişim sayısını tespit etmek; bu girişimlerin istihdamını, cirosunu ve kiralama parkı büyüklüğünü ortaya koymak amacıyla hazırlanan rapora göre, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kiralama şirketleri, sektörün yüzde 80’inden fazlasını temsil ediyor. Çin’deki kiralama piyasasının dikkat çekici bir büyüme gösterdiği, en çok büyüme gösteren ilk beş şirketten üçünün Çin şirketi olduğu da ortaya çıkan sonuçlardan biri. Raporda, dünya pazarındaki ilk beş şirketin, tek başına yaklaşık 20 milyar Euro gelir elde ettiği tahmin edilirken, bu şirketlerin, küresel pazarın neredeyse yüzde 20’sine tekabül eden bir büyüklüğe sahip olduğu görülüyor.

2022 yılı rakamlarına göre, toplam 6 milyar dolarlık cirosu ve yaklaşık 400 bin kişiye yarattığı istihdamla öne çıkan Türk iş, inşaat ve istif makineleri sektörü, kiralama sektöründeki büyüyen pazarda yeni fırsatları yakalamayı, Avrupa Birliği’nin (AB) yeşil dönüşüm hedeflerine uygun yol haritası ve yeni teknolojiler ile küresel rekabete ayak uydurarak, dünya pazarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin potansiyeli rakip ülkelere göre daha büyük

Rapora göre, 2021 yılı itibariyle küresel iş ve endüstriyel makine-ekipman pazarında Kuzey Amerika (ABD ve Kanada) yüzde 38 pay ile ilk sırada yer alırken, Kuzey Amerika’yı yüzde 28 ile Avrupa, yüzde 26 ile Asya Pasifik, yüzde 6 ile Ortadoğu ve Afrika ve yüzde 3 ile Latin Amerika takip ediyor. Asya-Pasifik bölgesi, en yüksek büyüme hızıyla yakın gelecekte pazarın liderliğini ele alabilecek bölge olarak görülüyor.

Türkiye, Avrupa bölgesi kapsamında ele alınırken, Avrupa iş ve endüstriyel makine-ekipman kiralama piyasası, 29,70 milyar dolar ile Kuzey Amerika’dan sonra pazar payı açısından ikinci sırada yer alıyor. Gelecek çeyrek yüzyıllık sürede teknolojik devrimin, makine-ekipman kiralama pazarındaki büyük dönüşümün lokomotifi olmaya aday olduğunun işaret edildiği raporda, Türkiye’nin, makine-ekipman kiralama pazarında rakip ülkelere kıyasla henüz gelişmekte olan yeni bir pazar olarak, büyük potansiyel barındırdığı görülüyor.