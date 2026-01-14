İşçilik maliyeti artınca ‘kuru duvar’ öne çıktı

Recep ERÇİN

Türkiye’de “Alçıpan” markasıyla ilk akla gelen firmalardan 1932 Almanya doğumlu Knauf Global, yönetiminde değişikliğe gitti. 15 milyar euro ciroya sahip Alman alçı, izolasyon ve teknolojileri üreticisi şirketin dünyada çapında 4 yönetici ortağından biri Türk oldu. Beş yıl önce Knauf’a katılan ve Dubai’de yerleşik olarak Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’dan sorumlu CEO olarak görev yapan Murat Akyıldız, Alman devi aile şirketinin üst düzey yöneticilerinden biri olarak atandı.

Önceki akşam İstanbul basınının katıldığı bir toplantıda şirket ve yatırımlar hakkında bilgiler veren Akyıldız’a, Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker de eşlik etti. Akyıldız, burada yaptığı konuşmada, şirketin kariyer ve inisiyatif almada ön açan kültürüne dikkat çekerek, “Kendimi sözleşme yapmış bir çalışan gibi görmüyorum. Ailenin damadı gibi görüyorum” ifadelerini kullandı.

40 milyon euroluk yeni yatırıma onay

“1997’den bugüne kadar Türkiye’ye 250 milyon euro yatırım yaptık” diyen Akyıldız, “Şu anda dört fabrikamız ve 500 çalışanımız var. Buna ilave olarak 40 milyon euro tutarında yeni bir yatırım için onay aldık. Türkiye’yi sadece mevcut işiyle değil, gelecekteki potansiyeliyle de görüyoruz. Her yıl yaklaşık 1–1,5 milyar euro yatırım yapıyoruz. Türkiye de bu yatırımlardan payını almaya devam edecek. 2026 yılında Türkiye’de yapı ve inşaat piyasasının büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz” bilgilerini paylaştı.

Türkiye üretime Ankara’da fabrika alarak başladı

Knauf, 1989 yılında Türkiye’nin ilk kartonlu alçı plaka fabrikası olan Ankara Fabrika’da üretimine başlayan Biltepe A.Ş.’ye, 1997 yılında ortak oldu. 2000 yılından itibaren ise şirketin yüzde 100’ünü satın alan Knauf, Türkiye’deki ikinci kartonlu alçı plaka fabrikasını İzmit’te kurdu.

Üçüncü fabrikasını da İzmit’te kuran şirketin, dördüncü fabrikası ise Ahiboz Ankara’da 2009 yılında üretime başladı. Sektöre ilişkin bilgiler veren Akyıldız, “Sektör, dünyada büyümekte biraz daha zorlanıyor ama Türkiye’de uzun zamandır hızlı büyüyor. 2025’te de hızlı büyüdü, 2026’da da büyüyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla yapacağımız çok şey var” dedi.

“20 cm kuru duvar silah sesini geçirmez”

Ali Türker de “kuru duvar” adı verilen alçı paneller ve izolasyon malzemeleri ile yapılan duvar teknolojisine ilişkin şu bilgileri verdi: “Alçı normal duvara göre daha yanmaz bir malzeme, içinde su bariyerleri bulunuyor. Daha hafif olduğu için bina iskeletine daha az baskı yapıyor. Hem yangın hem deprem açısından daha güvenli. Alçıpan arasına istediğiniz kalınlıkta izolasyon yapılabiliyor. Böylece ses geçirmezlik artıyor. Örneğin ses izolasyonu için 60–65 desibel gerekiyor. 20 cm kalınlıkta bir kuru duvar 90 desibel sesi önler.

Dışarıda silah patlasa sizi rahatsız etmez.”

Akyıldız ise artan işçilik maliyetlerine işaret ederek, geleneksel gazbeton, tuğla duvar vs. duvar yapılarına kıyasla kuru duvarın daha az işçilik gerektirmesi sayesinde teknik özellikleri dışında ayrıca avantajlı ve rekabetçi hale geldiğini bildirdi.

Alçı geri dönüşüm sonsuz

Türkiye’de kişi başı alçıpan tüketimi 1,6 metrekare iken Avrupa’da 3–4 metrekare arasında olduğunu dile getiren Akyıldız, “Daha gidilecek yol var. Yavaş yavaş kullanım alışkanlıkları değişiyor. Kuru duvar teknolojisi, konut dışı yapılar olan AVM’lerde, hastanelerde, ofislerde ve veri merkezlerinde çok daha fazla kullanılıyor. Deprem açısından bakınca geleneksel duvara kıyasla 5 kat daha hafif” diye konuştu.

Dünyada inşaat sektörünün altyapı cephesinde hızlı büyüme görülürken Türkiye’de ise konut tarafındaki büyümenin daha hızlı olduğunu kaydeden Akyıldız, Türkiye’de alçı panelleri bakımından kapasitenin 300 milyon metrekare civarında olduğunu tahmin ettiklerini, 150 milyon metrekarelik de bir iç pazar büyüklüğü olduğunu aktardı. Alçının sonsuz kere geri dönüştürülebilir bir malzeme olduğuna da değinen Akyıldız, ihracat tarafında ise malzemenin yapısı gereği 500–600 km’yi aşınca kazançlı olmadığını not etti.

“Ücret rekabetçi olmazsa, etkisi yüksek çalışanı kaybedersiniz”

Knauf’un kazandığı paranın yüzde 90’ını yatırıma ayıran bir şirket olduğunu anlatan Akyıldız, 2026’ya ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu belirtti. İnşaat sektörü açısından küreselde yüzde 2, Türkiye’de ise yüzde 6’lık bir büyüme öngördüklerini ifade eden Akyıldız, enflasyon yüzünden malzeme, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlara dikkat çekti.

Maaş enflasyonu temelinde ücret politikası belirlediklerini kaydeden Akyıldız, global merkezin de Türkiye’nin özel durumunun farkında olduğunu belirtti. Son yıllarda euro bazında maaş artışının 2 katına ulaştığına dikkat çeken Akyıldız, “Rekabetçi ücret vermeyince etkisi yüksek çalışanlarınızı kaybedersiniz. Uzun vadeli baktığınızda bu sene işler kötü deyip, kâr-zarara göre bakmak çok doğru değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye verilen önemin göstergesi

Dünya çapında 90 ülkede 43 binden fazla çalışanı ve 320 fabrikası bulunan Alman Knauf, aile şirketi olmasına karşın oldukça geniş bir hissedar yapısına sahip. Şirket, Genel Ortaklar Meclisi adı verilen 4’lü bir profesyonel yapı tarafından yönetiliyor. Ocak 2026’da şirkete Global Yönetici Ortak olarak atanan Murat Akyıldız dışındaki üç üye ise Jörg Kampmeyer, Dr. Uwe Knotzer ve Dr. Kristin Neumann. Şirketin tarihinde ilk defa Almanya veya Avusturya dışında bir yönetici ortak ataması yapıldı. Bu durumu şirketin Türkiye’ye verdiği önem olarak ifade eden Akyıldız, “Türkiye en büyük on pazardan bir tanesi” dedi.