"İşçiyi tatmin etmeyen teklifi kabul etmeyeceğiz"

20 Kasım 2019

Mehmet KAYA

TÜRK-İŞ Genel Sektereti ve Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Türk Metal sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi olan MESS ile yürütülen metal işkolu sözleşmesi görüşmelerinde “işçiyi tatmin etmeyen” bir teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.

“Yıllardır çok sözleşme gördüm. Grev aşamasına gelmeden imzalanmayan bir sözleşme olmadı” diyen Pevrul Kavlak, bu ay sonu ya da Aralık ayı başında gerçekleşecek son oturumda mali teklifi beklediklerini, uzlaştırma ve grev kararı aşamasında da olası uzlaşmayı arayacaklarını vurguladı.

İşveren tarafının özellikle otomotivde pazar daralmasına yönelik kamuoyuna mesajlar verdiğinin hatırlatılması üzerine ise Pevrul Kavlak, “Sektör ihracat ağırlıklı çalışıyor. Karlılıklar yüksek. Cirolar da iyi durumda. Döviz cinsinden satışlar yapılıyor. Biz o işletmelerde çalışıyoruz, rakamları biliyoruz. İç pazarda daralma var ama iç Pazar toplam satışların küçük bir kısmı. İhracatta işler iyi gidiyor. Satışlar yüksek. Döviz kurundaki artışında etkisiyle işletmelerin ciroları iki yıl öncesine göre gayet iyi seviyede. İşçiler olarak buradan payımızı istiyoruz. Üyelerimizin beklentisini karşılayan, ‘Allah sendikamızdan razı olsun.’ diyebileceği bir sözleşme imzalayacağız” diye konuştu.

Pevrul Kavlak, bir önceki dönem grevin ertelendiğinin hatırlatılması üzerine, “Evet grev ertelendi ama bizi çalıştıramadılar. İşçi fabrika önünde, yemekhanede eylem yaptı. Grev ertelemenin akıllara bile geleceğini zannetmiyorum, ILO’da Türkiye’ye yönelik en fazla konuşulan konulardan biri buydu” dedi.

Türk Metal-MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör’ün de aralarında olduğu çoğu ihracat şampiyonu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiriyor. Bu işçilerin 120 bini Türk Metal’e üye bulunuyor. Pevrul Kavlak, sektördeki diğer iki sendikadan biriyle koordineli hareket ettiklerini, diğeriyle de görüştüklerini bildirdi.

İşçi kesimi ağır sorunlarla karşı karşıya: Tek konfederasyon çözemez

Aynı zamanda TÜRK-İŞ Genel Sekreteri olan Pevril Kavlak, önümüzdeki dönem işçi konfederasyonlarının birlikte hareket etmesi gereken bir süreç olacağını söyledi. Verginin işçinin en önemli sorunu olduğunu belirten Pevrul Kavlak, “2008’de gelir vergisi ilk dilimi asgari ücretin 27 katıydı. Şimdi 9 katı.. 2008’deki seviye uygulansa şu anda ilk gelir vergisi diliminin 54.5 bin TL olması lazım” dedi. Kavlak, kamu toplu sözleşmelerinde elde edilen zammın yine çok büyük bir kısmının vergiye gittiğini de belirterek, “İşçi aleyhine bu vergi sistemi mutlaka çözülmeli” diye konuştu.

“Önümüzdeki dönem işçiler için zorlu geçecek, bütün konfedarasyonların birlikte hareket etmesi gerekli” diyen Pevrul Kavlak, üç konfederasyonun uzun sürenin ardından vergi konusunda ortak bildiri yayınlayarak attığı adımın devamını arzuladıklarını vurguladı. Kavlak, “Önümüzdeki dönem işçilere yönelik önemli bir gündem olacağını biliyoruz. 11. Kalkınma planında görüyoruz. Esnekleştirme, fon tartışmaları olacak. Bu girişimlere ancak konfederasyonlar birlikte karşı durabilir” diye konuştu.

Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmıyor: Suç işleyene ceza verildiğini gördünüz mü?

Pevrul Kavlak, yoğun söyleme karşılık sendikalara üyeliğin çeşitli yollarla engellendiğini ve buna göz yumulduğunu, işçi kesiminin örgütlenmemesindeki sorunlardan birinin bu olduğunu belirtti. Kavlak, “Örgütlenmeyi engellemek Anayasal suç.. Peki bugüne kadar bu suçu işleyip de ceza alanı gördünüz mü.. Diyelim ki patron işçiyi tehdit ediyor, ‘üye olursanız siti atarım’ diye.. İşçi bunu kaydediyor, delil olarak sunuluyor. Bu kez işçi de azarlanıyor niye kaydettin” diye konuştu.