Isı pompasındaki dönüşüm kombi ihracatını yüzde 20 geriletti
Bu yılın 10 aylık döneminde iklimlendirme sektörünün yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracat tutarına ulaştığını kaydeden İSİB Başkanı Mehmet Şanal, düşük kurun uluslararası pazarda rekabet güçlerini azalttığını anlattı. Şanal, Avrupa’da ısı pompası dönüşümü ile birlikte özellikle kombi ihracatının yüzde 20 gerilediğini aktardı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İklimlendirme sektörü olarak 2024 yılı için 7.8 milyar dolar ihracat hedefi belirlediklerini aktaran Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, bu yıl düşük kurdan dolayı rekabet güçlerinin azaldığını ve Avrupa’daki ısı pompası dönüşümünün kombi ihracatını yüzde 20 civarında düşürdüğünü kaydetti.
İklimlendirme ihracatının bu yılın ocak-ekim dönemi itibarıyla yaklaşık 6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını ileten Şanal, “Bu yıl özellikle döviz kurlarının enflasyonun altında seyretmesi birçok pazarda rekabet gücümüzü azalttı. Fiyat rekabeti sonucu firmalarımız bazı pazarlarda iş kaybına uğradı, bazı müşterilerini de rakip ülke firmalarına kaptırdı. 2024 yılı toplam sektör ihracatımızın 7 milyar 250 milyon ile gerçekleşeceğini öngörmekteyiz” dedi.
Hedef pazarlara yönelik stratejik adımlar atılıyor
Bu süreçte, sektördeki inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını artırarak, ürün kalitesini ve rekabetçiliği yükseltmeye odaklandıklarına vurgu yapan Şanal, ayrıca hedef pazarları genişletmek ve uluslararası iş birlikleri kurmak için stratejik adımlar attıklarını bildirdi.
İhracatlarını destekleyecek yeni pazarlara açılma çabaları ve mevcut pazarlarda derinleşme stratejileriyle hedeflerine ulaşmak için gereken tüm kaynakları seferber edeceklerine dikkat çeken Şanal, “Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve global iklimlendirme pazarındaki yerimizi güçlendirmek için yenilikçi çözümler ve çevre dostu ürün geliştirme konularına da özel önem veriyoruz. Bu doğrultuda hem yerel hem de uluslararası düzeyde iş birliği yaparak, Türk iklimlendirme sektörünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Bu yıl iklimlendirme sektöründe ihracatın en çok etkileyen faktörün küresel ısınma ve enerji verimliliği konusunda artan farkındalığın olduğunu belirten Şanal, şöyle devam etti: “Bu durum, kompresörler gibi enerji verimliliği yüksek ürünlere olan talebi artırdı.
Yalıtım malzemelerindeki artış ise binaların enerji performansının iyileştirilmesi yönündeki dünya genelindeki trendlerle paralellik gösteriyor. Bu yıl ısıtma sistem ve elemanları ihracatımız yüzde 9,1, klima sistemleri ihracatımız ise yüzde 14,8 2023 yılı ihracatımız ile kıyaslandığında gerilerken, havalandırma sistemleri yüzde 7,2, tesisat sistem ve elemanları yüzde 2, soğutma sistemleri ihracatı yüzde 1,5 artış gösterdi.”
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası doğalgaz tedariğinde sorun yaşayan Avrupa’nın doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak için elektrik ile çalışan sistemlere yöneldiğini işaret eden Şanal, “Aynı zamanda yeşil dönüşüm çerçevesinde karbon emisyonlarını azaltma hedefi de bu kararı hızlandırdı.
Özellikle ısı pompası pazarında Avrupa’da ciddi bir hareketlilik gözükmekte. Her ne kadar pazarın geçtiğimiz yıl beklenen seviyenin altında kalmasına rağmen, Avrupa’da özellikle ısıtma sistemlerinde ısı pompasına dönüşüm artış trendinde. Özellikle kombi cihazlarını etkileyen bu dönüşüm sebebi ile ihracatımızda yüzde 20 civarında bir düşüş görülmekte. Bununla birlikte Avrupa pazarındaki bu dönüşümün beklenenden daha yavaş olacağını öngörüyoruz.
Bu sebepten kombi ihracatımızda belirli bir düşüş olmakla beraber bunun çok dramatik olacağını düşünmüyoruz. Avrupa’daki ekonomik durgunluk özellikle devletlerin yeşil dönüşüm konusunda verdiği destekleri durdurmasına sebep oldu. Bu sebepten halen kombi ihracatımız güçlü bir şekilde devam etmekte. İhracatçılarımız riskleri karşılamak için yeni pazarlarda faaliyetlerini arttırarak devam ediyorlar. Türkiye halen Dünya’nın kombi üretim üssü olma özelliğini sürdürüyor” açıklamasını yaptı.
İki önemli fuarın tanıtımı yapıldı
İSİB, 2025 ve 2026 yıllarında düzenlenecek olan 2-3 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Heat Pump Technologies fuarı ile 24-27 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Mostra Convegno Expocomfort (MCE) iki önemli fuarları katılımcılara tanıttı. Lansman toplantısının açılışında konuşan Mehmet Şanal, Türk iklimlendirme sektörünün uluslararası alandaki güçlü temsilini vurguladı ve Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik bağların hızla güçlendiğini belirtti.
Türkiye’nin İtalya’yı, iklimlendirme sektöründe en büyük beş ihracat pazarı arasında yer aldığını hatırlatan Şanal, 2026 yılında Türkiye’nin Mostra Convegno Expocomfort fuarındaki varlığının daha da güçlü olacağına inandığını belirtti. Şanal, 2022 yılında 136 Türk firmasının toplam 6111 metrekare alanda katıldığı MCE fuarına, bu yıl 158 Türk firmasının katıldığını ve sergilenen alanın 6998 metrekareye çıktığını aktardı.
Türkiye, ısı pompası ihracatında öne çıkacak
İç pazarda ısı pompası satışlarının artış gösterdiğini ve özellikle doğalgazın olmadığı bölgelerde kullanımının gün geçtikçe arttığını dile getiren Şanal, “Isı pompası yüksek verim, kolay kullanım ve yüksek konfor sunması sebebi ile tercih ediliyor. Isı pompası satışlarında artışı belirleyecek en büyük kriter elektrik ile doğalgaz fiyatları arasındaki fark olacak.
Aynı zamanda yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği konusunda önümüzdeki dönemlerde verilebilecek teşviklerin bu satışları arttıracağını ön görüyoruz. Türkiye’deki ısı pompası pazarının 17 bin adet civarında olduğunu öngörüyoruz. Bu miktar her geçen yıl artarak devam etmekte. Yurt içinde ısı pompası üreten firmalarda artış gözlemliyoruz. Kombide olduğu gibi ilerleyen yıllarda da ülkemizin ısı pompası ihracatında önemli ülkelerden biri olacağını öngörüyoruz” dedi.