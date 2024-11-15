Isı pompasındaki dönüşüm kombi ihracatını yüzde 20 geriletti

Mehmet Hanifi GÜLEL

İklimlendirme sektörü ola­rak 2024 yılı için 7.8 mil­yar dolar ihracat hedefi belirlediklerini aktaran Türk İklimlendirme Sanayi İhracat­çıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şa­nal, bu yıl düşük kurdan dola­yı rekabet güçlerinin azaldığı­nı ve Avrupa’daki ısı pompası dönüşümünün kombi ihraca­tını yüzde 20 civarında düşür­düğünü kaydetti.

İklimlendir­me ihracatının bu yılın ocak-e­kim dönemi itibarıyla yaklaşık 6 milyar dolar ihracat rakamı­na ulaştığını ileten Şanal, “Bu yıl özellikle döviz kurlarının enflasyonun altında seyretme­si birçok pazarda rekabet gü­cümüzü azalttı. Fiyat rekabeti sonucu firmalarımız bazı pa­zarlarda iş kaybına uğradı, ba­zı müşterilerini de rakip ülke firmalarına kaptırdı. 2024 yılı toplam sektör ihracatımızın 7 milyar 250 milyon ile gerçekle­şeceğini öngörmekteyiz” dedi.

Hedef pazarlara yönelik stratejik adımlar atılıyor

Bu süreçte, sektördeki ino­vasyon ve Ar-Ge çalışmalarını artırarak, ürün kalitesini ve re­kabetçiliği yükseltmeye odak­landıklarına vurgu yapan Şa­nal, ayrıca hedef pazarları ge­nişletmek ve uluslararası iş birlikleri kurmak için strate­jik adımlar attıklarını bildir­di.

İhracatlarını destekleyecek yeni pazarlara açılma çabala­rı ve mevcut pazarlarda derin­leşme stratejileriyle hedefleri­ne ulaşmak için gereken tüm kaynakları seferber edecekle­rine dikkat çeken Şanal, “Sek­törümüzün sürdürülebilir bü­yümesini sağlamak ve global iklimlendirme pazarındaki ye­rimizi güçlendirmek için yeni­likçi çözümler ve çevre dostu ürün geliştirme konularına da özel önem veriyoruz. Bu doğ­rultuda hem yerel hem de ulus­lararası düzeyde iş birliği yapa­rak, Türk iklimlendirme sektö­rünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl iklimlendirme sektö­ründe ihracatın en çok etkile­yen faktörün küresel ısınma ve enerji verimliliği konusun­da artan farkındalığın olduğu­nu belirten Şanal, şöyle devam etti: “Bu durum, kompresörler gibi enerji verimliliği yüksek ürünlere olan talebi artırdı.

Ya­lıtım malzemelerindeki artış ise binaların enerji performan­sının iyileştirilmesi yönünde­ki dünya genelindeki trend­lerle paralellik gösteriyor. Bu yıl ısıtma sistem ve eleman­ları ihracatımız yüzde 9,1, kli­ma sistemleri ihracatımız ise yüzde 14,8 2023 yılı ihracatı­mız ile kıyaslandığında geriler­ken, havalandırma sistemleri yüzde 7,2, tesisat sistem ve ele­manları yüzde 2, soğutma sis­temleri ihracatı yüzde 1,5 artış gösterdi.”

Rusya-Ukrayna savaşı son­rası doğalgaz tedariğinde so­run yaşayan Avrupa’nın doğal­gaza olan bağımlılığını azalt­mak için elektrik ile çalışan sistemlere yöneldiğini işaret eden Şanal, “Aynı zamanda yeşil dönüşüm çerçevesinde karbon emisyonlarını azaltma hedefi de bu kararı hızlandır­dı.

Özellikle ısı pompası paza­rında Avrupa’da ciddi bir ha­reketlilik gözükmekte. Her ne kadar pazarın geçtiğimiz yıl beklenen seviyenin altın­da kalmasına rağmen, Avru­pa’da özellikle ısıtma sistem­lerinde ısı pompasına dönü­şüm artış trendinde. Özellikle kombi cihazlarını etkileyen bu dönüşüm sebebi ile ihracatı­mızda yüzde 20 civarında bir düşüş görülmekte. Bununla birlikte Avrupa pazarındaki bu dönüşümün beklenenden daha yavaş olacağını öngörü­yoruz.

Bu sebepten kombi ih­racatımızda belirli bir düşüş olmakla beraber bunun çok dramatik olacağını düşünmü­yoruz. Avrupa’daki ekonomik durgunluk özellikle devletle­rin yeşil dönüşüm konusunda verdiği destekleri durdurma­sına sebep oldu. Bu sebepten halen kombi ihracatımız güç­lü bir şekilde devam etmekte. İhracatçılarımız riskleri kar­şılamak için yeni pazarlarda faaliyetlerini arttırarak de­vam ediyorlar. Türkiye halen Dünya’nın kombi üretim üs­sü olma özelliğini sürdürüyor” açıklamasını yaptı.

İki önemli fuarın tanıtımı yapıldı

İSİB, 2025 ve 2026 yıllarında düzenlenecek olan 2-3 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Heat Pump Technologies fuarı ile 24-27 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Mostra Convegno Expocomfort (MCE) iki önemli fuarları katılımcılara tanıttı. Lansman toplantısının açılışında konuşan Mehmet Şanal, Türk iklimlendirme sektörünün uluslararası alandaki güçlü temsilini vurguladı ve Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik bağların hızla güçlendiğini belirtti.

Türkiye’nin İtalya’yı, iklimlendirme sektöründe en büyük beş ihracat pazarı arasında yer aldığını hatırlatan Şanal, 2026 yılında Türkiye’nin Mostra Convegno Expocomfort fuarındaki varlığının daha da güçlü olacağına inandığını belirtti. Şanal, 2022 yılında 136 Türk firmasının toplam 6111 metrekare alanda katıldığı MCE fuarına, bu yıl 158 Türk firmasının katıldığını ve sergilenen alanın 6998 metrekareye çıktığını aktardı.

Türkiye, ısı pompası ihracatında öne çıkacak

İç pazarda ısı pompası satışlarının artış gösterdiğini ve özellikle doğalgazın olmadığı bölgelerde kullanımının gün geçtikçe arttığını dile getiren Şanal, “Isı pompası yüksek verim, kolay kullanım ve yüksek konfor sunması sebebi ile tercih ediliyor. Isı pompası satışlarında artışı belirleyecek en büyük kriter elektrik ile doğalgaz fiyatları arasındaki fark olacak.

Aynı zamanda yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği konusunda önümüzdeki dönemlerde verilebilecek teşviklerin bu satışları arttıracağını ön görüyoruz. Türkiye’deki ısı pompası pazarının 17 bin adet civarında olduğunu öngörüyoruz. Bu miktar her geçen yıl artarak devam etmekte. Yurt içinde ısı pompası üreten firmalarda artış gözlemliyoruz. Kombide olduğu gibi ilerleyen yıllarda da ülkemizin ısı pompası ihracatında önemli ülkelerden biri olacağını öngörüyoruz” dedi.