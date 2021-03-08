İSİB, 13,8 milyar dolarlık İngiltere pazarına dijital çıkarma yapacak

İSTANBUL (DÜNYA)

Dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan İngiltere ve Türkiye arasında imzalanan STA sonrası İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) de 8-19 Mart 2021 tarihleri arasında 13.8 milyar dolarlık pazara dijital ticari heyet organizasyonu düzenlemeye hazırlanıyor. 'Büyük Britanya Dijital Ticari Heyet Organizasyonu'na Türkiye’den 40 firma katılacak. Organizasyonuna katılan firmalar ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün grupları ile heyete iştirak edecek.

'Büyük Britanya Dijital Ticari Heyet Organizasyonu', 8 Mart 2021 tarihinde TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Cumhuriyeti Londra Ticaret Baş Müşaviri Tarık Sönmez, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Denetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Cem Savcı ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katılacağı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayacak. 9-19 Mart tarihleri arasında ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği toplantılar 40'ar dakika olarak planlanıyor. Dijital ortamda yapılacak görüşmelerde her bir firmaların minimum 8 ila 10 iş görüşmesi gerçekleştirmesi planlanırken, toplamda 250’yi aşkın görüşme yapılması hedefleniyor.

Ocakta ihracat yüzde 28,1 arttı

Organizasyonunun, Brexit sonrası yapılan STA ile zirveye çıktığına dikkat çeken İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 2020 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 15,3 milyar dolar olarak hesaplanan iki ülke arasındaki ticaret hacmi yapılan STA ile beraber daha yukarılara çıkacağını söyledi. Bu yükselişte doğrudan STA'nın etkisi dışında pandemi nedeniyle Türkiye'nin öne çıkan bir pazar olmasının da payı bulunduğunu belirten Şanal, “Özellikle Uzak Doğu ile tedarik zincirinde yaşanan bozulma sonrası firmalar Türkiye gibi pazarlara yönelmiş durumda. İngiltere’ye yaptığımız ocak ihracatı 784,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk iklimlendirme sanayinin ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 33,8 milyon dolara ulaştı.” dedi.

“İhracatçılarımız pazarı domine edecek ürün gruplarına sahip”

İngiltere’nin 2020 yılında 13,8 milyar dolar değerinde iklimlendireme ürünleri ithalatı yaptığını bildiren Şanal, söz konusu rakamın 354 milyon dolarlık kısmının Türkiye’den yapıldığını aktardı. 125 milyon dolarlık radyatör ithalatı, 64 milyon dolarlık kombi & kazan ithalatı ve 43 milyon dolarlık vitrin tipi soğutucu ithalatının sektör firmaları tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Şanal, “İngiltere radyatör ithalatının yüzde 46,2’sini, kombi kazan ithalatının yüzde 16,4’ünü ve vitrin tipi soğutucu ithalatının yüzde 17,3’ünü Türkiye’den gerçekleştiriyor. Radyatörde birinci, vitrin tipi soğutucuda ikinci, ve kombi & kazanda ise Türkiye üçüncü tedarikçi ülke konumunda. Bizim için en önemli pazarlardan biri olan Büyük Britanya için düzenlediğimiz bu organizasyonla artık ihracatta bir üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Sektör ihracatçılarımız pazarı domine edecek ürün ve ürün gruplarına sahipler. İSİB olarak tüm ihracatçılarımıza destek olma yolunda çok çalışıyoruz. Pazarlama ve iletişim faaliyetlerimize bu organizasyon sonrasında da hızlı ve etkin bir şekilde devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.